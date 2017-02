Digimon World: Next Order - Zähmer-Fähigkeiten mit Effekten in der Übersicht

Bei Digimon World: Next Order ist es eure Aufgabe, Digimon zu zähmen, sie zu trainieren und euch um sie zu kümmern, indem ihr ihnen Essen gebt. In der Funktion als Digimon-Zähmer könnt ihr dabei verschiedene Fähigkeiten zum Einsatz kommen lassen, die euch helfen, euer Digimon zu einem Super-Kämpfer zu machen. Auf dieser Seite findet ihr alle Zähmer-Fähigkeiten und ihre Wirkung im Überblick.

Könnt ihr euch noch an Tamagotchi erinnern? Das hat Ähnlichkeiten mit dem Zähmen eurer Digimon. Ihr trainiert die Monster im Trainingsraum, müsst aber auch darauf achten, dass ihr eure Lieblinge nicht überfordert, da sie sonst sehr erschöpft sind. Ihr müsst eure Digimon gut pflegen, sie füttern und zur Toilette bringen, denn andernfalls sind sie unglücklich, sie kämpfen dann schlechter oder werden sogar krank. Eure Digimon können sogar sterben, doch das passiert unabhängig von eurer Pflege. Doch dies bringt wiederum neues Leben hervor, da ihr nach dem Ableben eines Digimon ein neues Digi-Ei erhaltet und der Prozess von vorn beginnt. Braucht ihr noch Tipps zu Digimon World: Next Order oder wollt ihr euch über eure Digimon informieren, dann könnt ihr nämlich unsere Digitationsliste anschauen oder den Einsteiger-Guide durchstöbern.

Digimon World: Next Order - Infos zu den Zähmer-Fähigkeiten

Über das Menü könnt ihr euch zum Unterpunkt “Zähmer” vorkämpfen. Hier könnt ihr euren momentanen Fortschritt einsehen, den ihr als Digimon-Trainer schon erreicht habt. Ihr bekommt sogar EP für einige Aktionen. Aber es gibt auch die sogenannten ZP bei Digimon World: Next Order, die Zähmerpunkte, die ihr wiederum pro Levelaufstieg erhaltet.

Diese Zähmerpunkte könnt ihr dann in eure Fähigkeiten stecken, von denen es insgesamt 71 gibt. So baut ihr die Zähmer-Fähigkeiten aus und verbessert sie. Ihr solltet euch aber im Vorfeld gut überlegen, welche Zähmer-Fähigkeiten ihr erlernen möchtet, da ihr nur eine begrenzte Anzahl an ZP zur Verfügung habt. Das ist doch ein guter Grund, damit ihr euch bei uns einen Überblick über alle Zähmer-Fähigkeiten verschaffen könnt.

Es gibt bei Digimon World: Next Order viele Zähmer-Fähigkeiten, die wiederum in verschiedene Gruppen unterteilt sind:

Einfach : Hier erwartet euch ein bunter Mix von Zähmer-Fähigkeiten.

: Hier erwartet euch ein bunter Mix von Zähmer-Fähigkeiten. Trainer : Diese Zähmer-Fähigkeiten beziehen sich vornehmlich auf das Training eurer Digimon.

: Diese Zähmer-Fähigkeiten beziehen sich vornehmlich auf das Training eurer Digimon. Überlebender : Möchtet ihr besser in der Umwelt klarkommen, solltet ihr diese Zähmer-Fähigkeit ausbauen.

: Möchtet ihr besser in der Umwelt klarkommen, solltet ihr diese Zähmer-Fähigkeit ausbauen. Kommandeur: Diese Zähmer-Fähigkeit beziehen sich auf eure Kampf-Möglichkeiten.

Die Zähmer-Fähigkeiten bringen euch viele Vorteile. Sie wirken sich auf die Pflege eurer Digimon aus, aber auch auf die Items, die ihr farmen könnt. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Anzahl der Bits zu erhöhen, die ihr immer nach dem Kampf bekommt.

Die folgenden Tabellen zeigen euch alle Zähmer-Fähigkeiten auf, die es bei Digimon World: Next Order gibt. Ihr erfahrt zudem ihre Wirkung, wie viele ZP ihr benötigt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die jeweilige Zähmer-Fähigkeit freischalten zu können.

Zähmer-Fähigkeiten “Einfach”



Untergruppe



Fähigkeit



Effekt



ZP



Voraussetzung



Behandlungsart



Laune-Boost



Kleiner Bonus während Laune-Boost.



3 ZP



-



Bindungs-Boost



Kleiner Bonus während Bindungs-Boost.



3 ZP



-



Digi-Freund-Boost



Kleiner Bonus während Digi-Freund-Boost.



3 ZP



-



Meister der Herzen



Ihr erhaltet während Freude-, Bindungs- und Digi-Freund-Boost Zähmer-EP.



15 ZP



• Laune-Boost freigeschaltet

• Bindungs-Boost freigeschaltet

• Digi-Freund-Boost freigeschaltet



Lebensart



Langlebigskeit-Digitation



Ihr erhaltet mehr Leben durch Digitation.



3 ZP



-



Lebens-Boost



Erhöht das natürliche Leben.



3 ZP



-



Großer Lebensbooster



Erhöht das natürliche Leben mehr.



15 ZP



• Langlebigkeit-Digitation freigeschaltet

• Lebens-Boost freigeschaltet



Trägerart



Hohes Tragevermögen



Tragevermögen von Items beträgt 30.



5 ZP



-



Mega-Tragevermögen



Tragevermögen von Items beträgt 40.



8 ZP



Hohes Tragevermögen freigeschaltet



Giga-Tragevermögen



Tragevermögen von Items beträgt 50.



12 ZP



Mega-Tragevermögen freigeschaltet



Maximales Tragevermögen



Tragevermögen von Items beträgt 60.



15 ZP



Giga-Tragevermögen freigeschaltet



Umkehrungsart



Digi-Ei-Politur



Steigert die Attribut-Übernahme bei Wiedergeburt um eine Stufe.



3 ZP



-



Eifer-Injektion



Steigert die Attribut-Übernahme bei Wiedergeburt um zwei Stufen.



7 ZP



Digi-Ei-Politur freigeschaltet



Liebes-Injektion



Steigert die Attribut-Übernahme bei Wiedergeburt um drei Stufen.



10 ZP



Eifer-Injektion freigeschaltet



Himmlischer Segen



Steigert die Attribut-Übernahme bei Wiedergeburt um vier Stufen.



12 ZP



Liebes-Injektion freigeschaltet



Zähmer-Fähigkeiten “Trainer”



Untergruppe



Fähigkeit



Effekt



ZP



Voraussetzung



Lehrerart



Krafttrainer



Steigert den Effekt von STR- und GES-Training.



3 ZP



-



Intelligenztrainer



Steigert den Effekt von WEI- und MP-Training.



3 ZP



-



Zähigkeitstrainer



Steigert den Effekt von TP- und AUS-Training.



3 ZP



-



Erschöpfungspflege



Verringert die Erschöpfung durch Training.



8 ZP



• Krafttrainer freigeschaltet

• Intelligenz-Trainer freigeschaltet

• Zähigkeits-Trainer freigeschaltet



Glücksbooster



Steigert den Effekt von Kritische-Treffer-Training.



8 ZP



• Krafttrainer freigeschaltet

• Intelligenz-Trainer freigeschaltet

• Zähigkeits-Trainer freigeschaltet



Meistertrainer



Steigert den Effekt von allen Trainingsarten weiter.



15 ZP



• Erschöpf.-Pflege freigeschaltet

• Glücks-Booster freigeschaltet



Lebenspflegeart



Essenspflege



Steigert beim Essen die Freude.



3 ZP



-



Toilettenpflege



Steigert auf der Toilette die Freude.



3 ZP



-



Schlafpflege



Steigert TP-, MP- und Erschöpfungserholung durch Schlaf.



3 ZP



-



Zuneigung



Steigert den Effekt von Schimpfen und Lob.



3 ZP



-



Lebensmeister



Steigert Bindung und Digi-Freund beim Essen, beim Toilettengang und im Schlaf.



12 ZP



• Essenpflege freigeschaltet

• Toiletten-Pflege freigeschaltet

• Schlafpflege freigeschaltet

• Zuneigung freigeschaltet



Entwicklungsart



Gute Digitation



Attribut-Werte werden bei der Digitation von Partnern erhöht.



5 ZP



-



Frische Digitation



Attribut-Werte werden bei der ersten Digitation von Partnern zu einem Digimon erhöht.



5 ZP



-



Digitations-Veteran



Attribut-Werte werden bei der zweiten und allen folgenden Digitationen von Partnern zu einem Digimon erhöht.



8 ZP



• Gute Digitation freigeschaltet

• Frische Digitation freigeschaltet



Große Digitation



Attribut-Werte werden bei der Digitation von Partnern noch mehr erhöht.



15 ZP



Digitations-Veteran freigeschaltet



Zähmer-Fähigkeiten “Überlebender”



Untergruppe



Fähigkeit



Effekt



ZP



Voraussetzung



Finderart



Wildfinder



Wildgewachsene Zutaten werden häufiger entdeckt.



3 ZP



-



Kundschafter



Seltene wildgewachsene Zutaten werden häufiger entdeckt.



8 ZP



Wildfinder freigeschaltet



Fischer



Erhöht die Erfolgsrate beim Angeln.



3 ZP



-



Öfter angeln



Die Wahrscheinlichkeit, mehrmals angeln zu können, steigt.



8 ZP



Fischer freigeschaltet



Zutatenjäger



Erhöht die Menge an wildgewachsenen Zutaten und die Erfolgsrate beim Angeln noch mehr.



12 ZP



• Kundschafter freigeschaltet

• Öfter angeln freigeschaltet



Abbauerart



Metallmann



Steigert die Menge an geernteten Metallarten und den Fund von seltenen Items.



5 ZP



-



Steinmann



Steigert die Menge an geernteten Felsarten und den Fund von seltenen Items.



5 ZP



-



Flüssigkeitsmann



Steigert die Menge an geernteten Flüssigkeitsarten und den Fund von seltenen Items.



5 ZP



-



Holzmann



Steigert die Menge an geernteten Holzarten und den Fund von seltenen Items.



5 ZP



-



Materialmeister



Steigert die Menge an allen vier geernteten Materialarten und den Fund von seltenen Items.



20 ZP



• Metallmann freigeschaltet

• Steinmann freigeschaltet

• Flüssigkeitsmann freigeschaltet

• Materialmeister freigeschaltet



Camperart



Küchenjunge



Ermöglicht hochklassiges Kochen (mit zwei Zutatenarten) im Camp.



5 ZP



-



Herr Koch



Erhöhrt die Anzahl an großen Kocherfolgen im Camp.



8 ZP



Küchenjunge freigeschaltet



Ultimativer Chefkoch



Erhöhrt die Anzahl an großen Kocherfolgen im Camp noch mehr.



12 ZP



Herr Koch freigeschaltet



Geherart



Gesundheitsläufer



Ihr heilt langsam TP, wenn ihr euch bewegt.



3 ZP



-



Belebender Läufer



Ihr heilt langsam MP, wenn ihr euch bewegt.



7 ZP



Gesundheitsläufer freigeschaltet



Mentaltrainer



Mindert die negativen Auswirkungen von ungeliebten Orten; verringert die Erkrankungswahrscheinlichkeit.



3 ZP



-



Gesund



Ihr heilt sehr viele TP und MP, wenn ihr euch bewegt.



10 ZP



• Belebender Läufer freigeschaltet

• Mentaltrainer freigeschaltet



Zähmer-Fähigkeiten “Kommandeur”