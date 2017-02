Digimon World: Next Order - Trophäen und Erfolge im Überblick

Bei Digimon World: Next Order werdet ihr wieder einmal in die digitale Welt gesogen, um euch hier mit euren Digimon-Partnern wichtigen Kämpfen zu stellen. Takuto und Shiki entdecken die Digimon World und können dabei einige Herausforderungen angehen. Dafür werdet ihr auf der PS4 mit tollen Trophäen belohnt. Auf dieser Seite könnt ihr alle Trophäen und sogar die geheimen Erfolge einsehen, die es bei Digimon World: Next Order gibt.

Digimon World: Next Order - PS4-Gameplay-Trailer

Digimon World: Next Order wurde in Japan auf der PS Vita bereits im März 2016 veröffentlicht. Auf der PS4 brachte Publisher Bandai Namco Entertainment das Rollen-Spiel mit der offenen Welt erst im Januar 2017 auf den Markt, wo es jetzt in Nord-Amerika, Japan und Europa spielbar ist.

Digimon World: Next Order – Alle Trophäen und ihre Freischaltbedingungen

Es gibt bei Digimon World: Next Order insgesamt 45 Trophäen für euch zu ergattern. Doch, wollt ihr sie alle, dann müsst ihr schon einiges leisten und so auch viele Stunden Spielzeit in das Game stecken. Ihr müsst zum Beispiel das Hauptspiel durchspielen und natürlich viele Digimon trainieren und sie später digitieren. Außerdem müsst ihr den Wohlstand der Stadt maximieren und möglichst viele Bits sammeln sowie viele Kollosseums-Turniere gewinnen.

Folgendermaßen sieht die Trophäen-Verteilung auf der PlayStation 4 aus:

30 Bronze-Trophäen

11 Silber-Trophäen

3 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Los geht’s! Hier ist die Tabelle mit allen Trophäen und Erfolgen für Digimon World: Next Order:



Erfolg



Freischaltbedingung



Trophäe



Erster Beitrag!



Wohlstand auf Stufe 1



Bronze



Stadt wiederbelebt!



Wohlstand auf Stufe 50



Bronze



Stadt vergrößert!



Wohlstand auf Stufe 100



Bronze



Geldbeutel!



Über 100.000 Bits gesammelt



Bronze



Zillionär!



Über 1.000.000 Bits gesammelt



Bronze



Herausgefunden!



Einen Kampf abgeschlossen, ohne Schaden zu erleiden



Bronze



Hardcore-Angreifer!



1.000 Schaden mit einem Angriff zugefügt



Bronze



König der Jagd!



Den ersten übergroßen Gegner besiegt



Bronze



Halte durch ...



Erster Fehler im Training



Bronze



Vielversprechender Anfänger!



Erster Sieg im Kolosseum



Bronze



Zeichen der Verbesserung!



Erste Zähmerstufe



Bronze



Wiedergeburt!



Erster Partner-Digimon wurde als Digi-Ei wiedergeboren



Bronze



Erstes Camp!



Erstes Camp



Bronze



Trainerdebüt!



Erstes Training



Bronze



Strategischer Rückzug!



Das erste Mal vor einem Kampf davongelaufen



Bronze



Zu angeln begonnen



Ersten Fisch gefangen



Bronze



Erste Erwerbung!



Erste Materialien gesammelt



Bronze



Erste Zutat!



Erste Essenszutat aufgesammelt



Bronze



Zähmer-Anfänger!



Erste Digitation zum Anfänger



Bronze



Geübter Zähmer!



Erste Digitation zum Champion



Bronze



Erstklassiger Zähmer!



Erste Digitation zu Ultimativ



Bronze



Legendärer Zähmer!



Erste Digitation zu Mega



Bronze



Alter Hase!



Partner hat das Alter 20 erreicht



Bronze



Bester Freund!



Maximalwert für Bindung



Bronze



Digimon-Fan!



50 Arten von Digimon aufgezogen



Bronze



Erste DNS!



Erste DNS-Digitation



Silber



Erstklassiger Schöpfer!



Als Bauarbeiter alle Stufen aller Gebäude auf den Höchstwert gebracht



Silber



König des Kolosseums!



Alle Kolosseums-Turniere gewonnen



Silber



Zwanglos!



Alle Fähigkeiten des Partner-Digimons auf 1.000



Silber



Heftiger Angreifer!



9.999 Schaden mit einem Angriff zugefügt



Silber



Kartenmeister!



Digi-Karten abgeschlossen



Silber



Meister der Wiedergeburt!



Partner wurde 20 Mal als Digi-Ei wiedergeboren



Silber



Eroberer der digitalen Welt!



Alle Trophäen gesammelt



Platin



Im nächsten Abschnitt haben wir für euch alle geheimen Trophäen notiert. Aber wir möchten an dieser Stelle natürlich eine Spoiler-Warnung aussprechen, da die geheimen Erfolge Infos zum Spiel verraten, die ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht wissen möchtet, wenn ihr euch am Anfang befindet. Dabei erfahrt ihr zum Beispiel die Anzahl der Kapitel und schon einige Bossgegner. Möchtet ihr euch also nicht spoilern lassen, dann vermeidet es, jetzt weiter runter zu scrollen.

Geheime Trophäen der Digimon World: Next Order

Bei Digimon World: Next Order gibt es auch 12 geheime Trophäen, die ihr für Aktionen bekommt, wo ihr gar nicht mit einer Trophäe gerechnet hättet. Die nachfolgende Tabelle listet euch alle Geheimerfolge auf: