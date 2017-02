Digimon World: Next Order - Alle Digitationen in einer Liste inkl. ExE, Ultra, und Mega

In Digimon World: Next Order nehmt ihr euer Schicksal an und kehrt in die digitale Welt zurück, wo ihr auf zahlreiche Digimon trefft, die ihr aufziehen und trainieren könnt. Aber das Wichtigste ist im späteren Verlauf natürlich die Digitation eures Monsters. In diesem Artikel haben wir eine Liste mit allen Digitationen für euch zusammengestellt.

Digimon World: Next Order ist anders als seine Vorgänger. Es gibt einige Neuerungen. Dazu zählt insbesondere die neue ExE-volution bzw. die Extra-Cross-Evolution. Hierbei handelt es sich um eine neue, besondere Form der Digitation, bei der ihr 2 Digimon miteinander kombinieren könnt. Im nachfolgenden Text findet ihr weitere Infos zu den Digitationen bei Digimon World: Next Order.

Digimon World: Next Order - Digitationen erklärt

Eine Digitation ist das Erreichen eines höheren Levels. Dafür muss das Digimon aber alt genug sein und genug gegessen haben und gekämpft haben. In der Regel können alle Partner-Digimon können digitieren und sich so weiterentwickeln.

Es gibt die normalen Digitationen, zu denen folgende Evolutionen gehören:

Digitation von Baby-Digimon

Digitation von Ausbildungs-Digimon

Digitation von Rookie-Digimon

Während die normalen Digitationen noch sehr simpel und unspektakulär sind, sieht das bei den Champion-Digimon schon anders aus.

Bei Digimon World: Next Order gibt es mehr als 230 Digimon. Ihr könnt sie im Grunde alle bekommen. Aber nicht jedes Digimon hat eine feste Digitation, bis auf die Baby-Digimon, die wir euch als erstes vorstellen.

Um Digitationen durchzuführen, müsst ihr ab den Ausbildungs-Digimon aber auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Insbesondere müssen die verschiedenen Werte eurer Digimon stimmen, damit sie eben diese oder jene Digitation durchmachen. Also müsst ihr sie dementsprechend trainieren. Außerdem muss auch ihre Bindung sehr stark sein.

Im Übrigen verändern sich diese Werte, zu denen ihre Stärke, die Ausdauer, die Weisheit oder die Geschwindigkeit gehören und zwar mit jeder neuen Generation. Denn jedes neue Baby-Digimon ist ein wenig stärker als das davor.

Das ist auch der Grund, weshalb wir unsere zuvor falschen Werte wieder aus den Tabellen rausgenommen haben. Ihr könnt die Werte jedoch aus der Geschichte eurer Digimon entnehmen. Hier stehen sie im Hauptmenü und ihr könnt euch alle Bedingungen anschauen.

Zunächst sind noch viele Werte hier anstatt mit Zahlen, durch drei Fragezeichen ??? dargestellt, doch je länger ihr spielt, desto mehr dieser Fragezeichen werden durch die richtigen Zahlen ersetzt.

Eventuell werden wir die korrekten Werte noch einmal in unsere Tabellen einfügen, doch dafür müssen wir selbst einmal soweit kommen, um alle freizuschalten.

Digitationen der Baby-Digimon

Es gibt 11 Baby-Digimon. Sie sind die schwächsten Digimon im Spiel, da sie das niedrigste Level, nämlich das Baby-Level besitzen. Diese kleinen, knuffigen Digimon sind in der Regel gerade erst aus einem Digi-Ei geschlüpft und müssen erst von euch großgezogen werden, damit sie einmal groß und stark werden. Aus solch einem Ei schlüpfen alle Digimon. Auf dem Baby-Level können die meisten Tierchen noch nicht sprechen, aber meistens dauert es nicht lange und ihr könnt sie digitieren.



Baby-Digimon



Digitation



Botamon



Koromon



Punimon



Tsunomon



Poyomon



Tokomon



YukimiBotamon



Nyaromon



Pabumon



Motimon



Jyarimon



Gigimon



Zerimon



Gummymon



Conomon



Kokomon



Pichimon



Bukamon



Yuramon



Tanemon



Kuramon



Tsumemon



Ausbildungs-Digimon in der Übersicht

Ausbildungs-Digimon sind ebenfalls ziemlich schwach, schließlich befinden sie sich noch in der Ausbildung. Aber auf diesem Level können die Digimon bereits sprechen. Haben die Ausbildungs-Digimon genug gefuttert, dann digitieren auch sie, wie die Baby-Digimon, sehr schnell.



Ausbildungs-Digimon



Digitation



Koromon



Agumon

Agumon (Schwarz)

ToyAgumon

Veemon

Shoutmon



Tsunomon



Gabumon

Gaomon

Psychemon

Gabumon (Schwarz)

Gumdramon



Tokomon



Patamon

Biyomon

Tsukaimon

Hackmon

Lucemon



Nyaromon



Salamon

SnowAgumon

Renamon

Biyomon

Lucemon



Motimon



Tentomon

Wormmon

Gotsumon

Hackmon

Hagurumon



Gummymon



Terriermon

ToyAgumon

ClearAgumon

Hagurumon

Gaomon



Kokomon



Lopmon

Demidevimon

ToyAgumon (Schwarz)

Shamanmon

Wormmon



Bukamon



Gomamon

Veemon

SnowGoburimon

ClearAgumon

Gumdramon



Tanemon



Palmon

Renamon

Aruraumon

Goburimon

Demidevimon



Tsumemon



Keramon

ToyAgumon (Schwarz)

Agumon (Schwarz)

Gabumon (Schwarz)

Tsukaimon



Rookie-Digimon im Überblick

Rookie-Digimon - Das klingt rockig! Diese Digimon befinden sich auf dem sogenannten Rookie-Level. Sie sind zwar noch nicht allzu stark, besitzen aber schon einige wenige Attacken und sind damit durchaus kampffähig. Außerdem kann man bei ihnen zum ersten Mal zwischen einem Typ, einer Art bzw. einer Gruppe unterscheiden. Übrigens befinden sich die meisten Digimon-Partner auf dem Rookie-Level.



Rookie-Digimon



Digitation



Agumon



Greymon

Tyrannomon

Meramon

Greymon (Blau)



Gabumon



Garurumon

Gaogamon

Garurumon (Schwarz)

Seadramon



Biyomon



Birdramon

Piddomon

RedVeedramon

Youkomon



Patamon



Angemon

Piddomon

Veedramon

Growlmon (Orange)



Tentomon



Kabuterimon

RedVegiemon

Woodmon

BomberNanimon



Gomamon



Ikkakumon

Seadramon

Icemon

Sorcerymon



Palmon



Togemon

Woodmon

Vegiemon

RedVegiemon



Salamon



Gatomon

SchwarzGatomon

Gargomon

Meicoomon



Veemon



ExVeemon

Veedramon

Meramon

GoldVeedramon



Wormmon



Stingmon

Kuwagamon

Kabuterimon

Devimon



Guilmon



Growlmon

Growlmon (Orange)

Tyrannomon

RedVeedramon



Terriermon



Gargomon

Angemon

Wizardmon

Ogremon



Lopmon



Turuiemon

Kyuubimon (Silber)

Veedramon

SchwarzGatomon



Renamon



Kyuubimon

Kyuubimon (Silber)

Turuiemon

Leomon



Gaomon



Gaogamon

Garurumon

Leomon

Nanimon



Hagurumon



Guardromon

GoldVeedramon

Kuwagamon



Gotsumon



Icemon

Ogremon

Tyrannomon



Goburimon



Ogremon

Nanimon

Woodmon



ToyAgumon



Wizardmon

Greymon

Guardromon (Gold)



Demidevimon



Devimon

SchwarzGatomon



Lucemon



IceDevimon

Piddomon

Wizardmon



Hackmon



Leomon

BomberNanimon

ExVeemon

RedVeedramon



Agumon (Schwarz)



Greymon (Blau)

Growlmon

Saberdramon



SnowAgumon



Sorcerymon

Gatomon

Hyogamon



Gabumon (Schwarz)



Garurumon (Schwarz)

Stingmon

Gururumon



Psychemon



Gururumon

Kyuubimon

BomberNanimon



Tsukaimon



Saberdramon

Devimon

Youkomon



Aruraumon



Vegiemon

Youkomon

Togemon



ToyAgumon (Schwarz)



Nanimon

Guardromon

Fugamon



Clear Agumon



Guardromon (Gold)

IceDevimon

Growlmon (Orange)



Solarmon



Meramon

RedVegiemon

Birdramon



SnowGoburimon



Hyogamon

Ikkakumon

Seadramon



Shamanmon



Fugamon

Vegiemon

Kuwagamon



Keramon



Chrysalimon

Guardromon

Meicoomon



Gumdramon



Arresterdramon



Shoutmon



OmegaShoutmon



Champion-Digimon auf einen Blick

Wenn sich ein Digimon auf dem Champion-Level befindet, dann ist es wesentlich stärker als seine Vorgänger, die Rookie-Digimon. Champion-Digimon sind bereits bestens für den Kampf gerüstet. Wollt ihr, dass euer Rookie-Digimon zu einem Champion-Digimon digitiert, dann ist ein Anlass oder ein Training vonnöten. Champion-Digimon tauchen übrigens mit am häufigsten in der Digimon-Welt auf.



Champion-Digimon



Digitation



Greymon



MetalGreymon

MetalGreymon (Blau)

WarGrowlmon (Orange)



Garurumon



WereGarurumon

GrapLeomon

MachGaogamon



Birdramon



Garudamon

AeroVeedramon

Gigadramon



Angemon



MagnaAngemon

BlauMeramon

Taomon



Kabuterimon



MegaKabuterimon

MegaKabuterimon (Blau)

SkullGreymon



Ikkakumon



Zudomon

Panjyamon

Rapidmon



Togemon



Lillymon

Mamemon

LadyDevimon



Gatomon



Angewomon

Taomon (Silber)

Lillymon



ExVeemon



AeroVeedramon

MetalTyrannomon

Garudamon



Stingmon



MegaKabuterimon (Blau)

Okuwamon

MegaKabuterimon



Growlmon



WarGrowlmon

SkullGreymon

SchwarzWarGrowlmon



Gargomon



Rapidmon

MetalMamemon

Rapidmon (Gold)



Turuiemon



Antylamon

Megadramon

Monzaemon



Kyuubimon



Taomon

Monzaemon

WereGarurumon



Gaogamon



MachGaogamon

WereGarurumon

GrapLeomon



Wizardmon



Lucemon FM

Myotismon

MagnaAngemon



Devimon



Myotismon

Doumon

Antylamon



Veedramon



AeroVeedramon

MachGaogamon

MegaSeadramon



Tyrannomon



MetalTyrannomon

MetalGreymon (Blau)

WarGrowlmon



Ogremon



SkullGreymon

WaruSeadramon

MetalTyrannomon



Leomon



GrapLeomon

Rapidmon

Panjyamon



Meramon



BlauMeramon

Garudamon

Myotismon



Vegiemon



Mamemon

Etemon



Nanimon



WaruSeadramon

Doumon

Etemon



Kuwagamon



Okuwamon

Taomon

Mamemon



Seadramon



Gigadramon

MegaSeadramon

WaruSeadramon



Guardromon



Datamon

MetalMamemon

MetalTyrannomon



Woodmon



Okuwamon

Taomon

Mamemon



BomberNanimon



Megadramon

Meteormon



Icemon



Mamemon

Meteormon



Hyogamon



Zudomon

BlauMeramon



Gatomon



Angewomon

Meteormon



Kyuubimon (Silber)



Taomon (Silber)

Gigadramon



Gururumon



SchwarzWarGrowlmon

WereGarurumon (Schwarz)



Saberdramon



Megadramon

WaruSeadramon



SchwarzGatomon



LadyDevimon

Antylamon



Fugamon



SchwarzWarGrowlmon

WereGarurumon (Schwarz)



Guardromon (Gold)



MetalMamemon

Datamon



Youkomon



Doumon

MegaKabuterimon (Blau)



RedVeedramon



WarGrowlmon

MegaKabuterimon

Agunimon



GoldVeedramon



MegaSeadramon

MetalGreymon



Growlmon (Orange)



WarGrowlmon (Orange)

MetalGreymon



Greymon (Blau)



MetalGreymon (Blau)

SkullGreymon



Garurumon (Schwarz)



WereGarurumon

Doumon



RedVegiemon



Lillymon

WarGrowlmon (Orange)



IceDevimon



Gigadramon

Zudomon



Sorcerymon



Panjyamon

MagnaAngemon



Chrysalimon



Infermon

Datamon



Numemon



Monzaemon



Geremon



Etemon



Ultra-Digimon im Detail

Die Ultra-Digimon befinden sich auf dem Ultra-Level, was nur sehr schwer zu erreichen ist. Dieses Level ist nämlich sehr hoch. Dennoch gibt es die Ultra-Digimon sehr häufig, ähnlich wie die Champion-Digimon. Erreicht ein Digimon erst einmal das Ultra-Level, dann erhält es damit einen enormen Energie- und Kraft-Boost. Ihr müsst euer Digimon sehr, sehr gut trainieren, damit es zum Ultra-Digimon digitiert.



Ultra-Digimon



Digitation



MetalGreymon



WarGreymon

ShineGreymon

Alphamon



WereGarurumon



MetalGarurumon

Jijimon

Sleipmon



Garudamon



Phoenixmon

Magnadramon

Beelzemon



MagnaAngemon



Seraphimon

Cherubimon

Jesmon



MegaKabuterimon



HerculesKabuterimon

ChaosGallantmon

Craniummon



Zudomon



Vikemon

MetalSeadramon

Titamon



Lillymon



Rosemon

Sakuyamon

Lilithmon



Angewomon



Magnadramon

Ophanimon

Crusadermon



Paildramon



Magnamon

Imperialdramon DM

UlforceVeedramon



WarGrowlmon



Gallantmon

ShineGreymon

Leviamon



Rapidmon



MegaGargomon

Vikemon

MetalEtemon



Antylamon



Cherubimon

Ophanimon

Belphemon SM



Taomon



Sakuyamon

BanchoLeomon

Kuzuhamon



MachGaogamon



MirageGaogamon

MetalGarurumon

Gankoomon



AeroVeedramon



UlforceVeedramon

Phoenixmon

Jesmon



Myotismon



VenomMyotismon

Jijimon

Barbamon



LadyDevimon



Lilithmon

Rosemon

Kuzuhamon



Mamemon



Sleipmon

PlatinumNumemon



MetalMamemon



Dynasmon

Jijimon



MetalTyrannomon



WarGreymon

Titamon

RustTyrannomon



SkullGreymon



VenomMyotismon

Titamon



Gigadramon



RustTyrannomon

Machinedramon



Megadramon



Gaioumon

SchwarzWarGreymon



Panjyamon



Gankoomon

Magnadramon



GrapLeomon



BanchoLeomon

MegaGargomon

Dynasmon



BlueMeramon



Leviamon

MirageGaogamon



MegaSeadramon



MetalSeadramon

Machinedramon



Okuwamon



GranKuwagamon

Examon



Datamon



Barbamon

PlatinumNumemon



Meteormon



Belphemon SM

Cherubimon



MetalGreymon (Blue)



SchwarzWarGreymon

Gaioumon



WereGarurumon (Schwarz)



MetalGarurumon (Schwarz)

Duftmon



MegaKabuterimon (Blue)



Craniummon

GranKuwagamon



WarGrowlmon (Orange)



Examon

RustTyrannomon



SchwarzWarGrowlmon



ChaosGallantmon

Beelzemon



Rapidmon (Gold)



Duftmon

HerculesKabuterimon



Taomon (Silber)



Crusadermon

Phoenixmon



Doumon



Kuzuhamon

MetalGarurumon (Schwarz)



WaruSeadramon



Daemon

MetalSeadramon



Infermon



Diablomon

Daemon



Etemon



MetalEtemon

MegaGargomon



Monzaemon



PlatinumNumemon

Seraphimon



Agunimon



Susanoomon

Gallantmon



Lucemon FM



VenomMyotismon

Lucemon SM



Digimon World: Next Order - ExE-volution im Detail

Neu ist die sogenannte Extra-Cross-Evolution. Hierbei verschmelzen zwei Digimon miteinander. Aber das ist natürlich nicht mal ebenso möglich und auch nicht bei jedem Kampf. Ihr müsst einige Anforderungen dafür erfüllen und im Kampf auf den Befehlsring achten, der gefüllt sein muss. Dann könnt ihr auf ihn klicken und die ExE ausführen. Eine solche Extra-Cross-Evolution kann nur einmal an einem Tag (Ingame) ausgeführt werden und dafür muss eine wirklich starke Verbindung zwischen den beiden Digimon-Partnern existieren. Zudem muss eines der Digimon im Kampf geschlagen worden sein.

Ihr solltet euch die ExE-volution für besondere Kämpfe aufheben, wenn euch starke Gegner gegenüberstehen. Wir verraten euch, welche Digimon über die Exe-volution miteinander verschmelzt werden können: