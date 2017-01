0 0

Am 23. Februar werden wieder einige Spiele und Personen mit dem DICE Award ausgezeichnet. Seit 1998 werden diese Preise von der Academy of Interactive Arts & Science (AIAS) verliehen. Nun stehen die Nominierten für das aktuelle Jahr fest.

Die Liste der Nominierten des DICE Awards zeigen wir euch weiter unten. Wir haben euch die wichtigsten Kategorien zusammengefasst, da die Liste aller Kategorien den Rahmen sprengen würde. Ihr findet sie allerdings auf der Seite der DICE Awards. In die Hall of Fame wird in diesem Jahr Todd Howard, Director von Fallout und The Elder Scrolls, aufgenommen. Das ganze Spektakel in Las Vegas lässt sich Ende Februar dann sogar per Livestream verfolgen.

Die DICE Awards 2017

Game of the Year

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokemon Go

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Game Direction

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Game Design

I Expect You to Die

Inside

Overwatch

Owlboy

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Online Gameplay

Battlefield 1

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Overwatch

Titanfall 2

The Division

Outstanding Technical Achievement

Battlefield 1

No Man's Sky

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Story

Firewatch

Inside

Uncharted 4: A Thief's End

Oxenfree

That Dragon, Cancer