Vor wenigen Tagen gab es einen großen Inhalts-Patch für Diablo 3. Die lang erwarteten Totenbeschwörer haben nun endlich Einzug ins Spiel gehalten. Doch nicht jeder ist gewillt, ungesehen 14,99 Euro für die neue Klasse zu zahlen. Deshalb gibt es jetzt so etwas, wie eine Testphase für die Necromancer in Diablo 3.

In Diablo 3 gibt es nämlich wöchentlich wechselnde Herausforderungen, die durch sogenannte Herausforderungsportale aktiviert werden. So werdet ihr in die Haut eines speziellen Helden gesteckt, der mit vorgegebenen Equipment und Skills daherkommt. Und in dieser Woche ist dies eine Totenbeschwörerin. Sie trägt gleich ein ganzes Set samt Schild und Einhandsichel. Wer die neue Klasse in Diablo 3 ausprobieren will, muss sich allerdings demnächst an die Herausforderung machen. Diese läuft nur noch bis zum 10. Juli 2017.



Die Herausforderung beginnen

Um die Herausforderung der Totenbeschwörerin zu starten, geht ihr im Charakterbildschirm auf die Einstellungen am unteren Bildschirmrand. Dort findet ihr unter den Spieleinstellungen den Reiter "Herausforderungsportale", mit dem ihr direkt loslegen könnt. Werdet ihr den Necromancer in Diablo 3 ausprobieren?

