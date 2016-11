338 0

Vor wenigen Tagen haben wir bereits über eine mögliche Necromancer-Klasse für Diablo 3 spekuliert. Nun, da die BlizzCon endlich begonnen hat, haben die Macher des Spiels das Gerücht bestätigt. Noch in diesem Jahr soll der Necromancer seinen Einzug ins Spiel halten. Jedoch gibt es dabei einen kleinen Haken.

Den ersten Trailer zu den Necromancern findet ihr am Ende unserer News zu Diablo 3. Bei ihnen handelt es sich um eine Neuinterpretation der Klasse aus dem zweiten Teil des Hack-and-Slays. Sie ziehen ihre Kraft aus dem Totenreich und können Untote zu ihrer Armee umfunktionieren. Im Gegensatz zu dem Hexer sollen sich die Fertigkeiten des Necormancers deutlich düsterer anfühlen. Im Trailer ist nur der männliche Character zu sehen, da die weibliche Necromancerin sich noch in der Design-Phase befindet.

Nur für Addon-Besitzer

Um das Necromancer-Pack für Diablo 3 nutzen zu können, braucht ihr aber nicht nur das Hauptspiel. Auch das Addon "Reaper of Souls" wird notwendig sein, um die neue Klasse zu spielen. Auf den Konsolen gilt dies auch. Ihr müsst also die Ultimate Evil Edition euer Eigen nennen. Die Erweiterung für Diablo 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Neben den Necromancern bekommt ihr noch ein Ingame-Haustier sowie zwei neue Char-Slots und mehr Stauraum für eure Kiste. Zudem kommen weitere Optionen für euer Banner und Portrait hinzu. Wie viel die Erweiterung kostet, steht noch nicht fest. Blizzard will schon bald neue Infos zu den Necromancern bekannt geben.



