Einige Wochen vor Beginn der Blizzcon am 4. November 2016 tauchen vermehrt Gerüchte zu Diablo 4 auf. Youtuber Rhykker verfasste dazu nun ein Video in welchem er bestimmte Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit Diablo 4 aufzeigt. Er wies bereits zum Erscheinen der Blizzcon Goodie Bag auf einen der darin enthaltenen Würfel hin, welcher als verstecktes Indiz zu Diablo 4 gewertet werden könnte. Der vierseitige Würfel wird D4 genannt und verfügt zudem über einen seltsamen Fehldruck.

Normalerweise steht die Zahl, die der Würfel anzeigt wenn er steht, an der gleichen Stelle, egal in welche Richtung der Würfel gedreht wird. Würfelt ein Spieler beispielsweise eine Drei, steht auf jeder der Seiten die Zahl Drei an der unteren Kante. Bei dem in der Goodie Bag enthaltenen Würfel steht jedoch eine Vier an der Stelle, an der noch eine Eins stehen müsste. Der Würfel zeigt also auf zwei Seiten eine Eins und auf einer eine Vier.

Gibt Blizzard Diablo 4 im Jubiläums-Panel bekannt?

Geht der findige Diablo-Fan davon aus, dass der Fehldruck mit Absicht auf dem Würfel landete, kann dies als Hinweis auf den 4. November 2016 in Zusammenhang mit Diablo 4 angesehen werden. Dem Zeitplan der Convention zufolge ist für den 4. November jedoch „nur“ ein Panel zum 20. Jubiläum von Diablo angesetzt.

Laut Event-Beschreibung gibt das Diablo-3-Entwicklerteam einen Rückblick auf die alten Teile der Reihe und die Zuschauer bekommen einen ersten Einblick in die Pläne, welche zur Feier des Jubiläums anstehen. Die Möglichkeit besteht durchaus, dass die Entwickler im Panel einen vierten Teil ankündigen, sozusagen als Jubiläums-Geschenk an die Fans. Genaueres ist aber zum Panel bisher nicht bekannt. Im Juli 2016 suchte Blizzard einen Game Director und weitere Mitarbeiter für ein Diablo-Projekt. Ob dies in Zusammenhang mit Diablo 4 stand wird sich vielleicht auf der Blizzcon 2016 klären.



