0 0

In Sachen Ankündigungen von neuen Games wird auch 2017 sicherlich einige Überraschungen für uns parat haben. Nun könnte der Game-Director Hideaki Itsuno einen ersten Hinweis auf ein neues Spiel geliefert haben. Handelt es sich dabei vielleicht um einen Ableger von Devil May Cry?

„Frohes neues Jahr“, wünscht Itsuno seinen Followern auf Twitter. „Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr ein neues Spiel ankündigen werde. Dankeschön!“ Ein Blick auf die bisherigen Machwerke des Entwicklers lässt vor allem auf Devil May Cry oder Dragon's Dogma schließen. Nun stellt sich die Frage, welches der beiden Spiele mit einer Fortsetzung gewürdigt wird. Da Devil May Cry in den letzten Jahren ein Reboot erhalten hat und Dragon's Dogma mit einer Collection noch einmal ordentlich Fans hinzugewinnen konnte, scheinen beide plausibel.

Befindet sich Devil May Cry 5 in Arbeit?

Jedoch hoffen die meisten Spieler unter dem Tweet des Entwicklers auf Devil May Cry 5. Das Reboot der Reihe ist bei vielen - trotz der kontroversen Interpretation des Protagonisten - auf Zuspruch gestoßen. Theoretisch wäre es möglich, dass der Auftakt nun auch eine Fortsetzung bekommt und noch weiter in das Devil-May-Cry-Universum vorstößt.