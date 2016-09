Deus Ex: Mankind Divided - Trophäen: Alle Erfolge und Errungenschaften im Überblick (inkl. DLC)

Die Mensch-Maschinen sind los: Deus Ex: Mankind Divided spielt im Jahr 2029 - in einer Welt, in der mechanisch augmentierte Menschen wie Ausgestoßene behandelt werden. Adam Jensen, in dessen Rolle ihr in diesem Sci-Fi-Game schlüpft, stürzt sich in den Kampf und will die Welt vor dem Schmerz bewahren, der ihnen bevorsteht. Dabei müsst ihr so einige Missionen und Aufgaben erledigen, die euch aber dementsprechend auch Erfolge freischalten sowie Trophäen sammeln lassen. Welche Achievements euch bei Deus Ex: Mankind Divided erwarten und was ihr dafür tun müsst, könnt ihr in diesem Guide nachlesen.

Deus Ex: Mankind Divided kann zu den wenigen Cyberpunk-Games gezählt werden. Es ist ein actionreiches RPG-Spiel der bekannten Deus Ex-Serie. Das Game stammt aus den Entwicklerhänden von Eidos Montréal und wird durch Square Enix (u.a. auch Hitman, Final Fantasy und Tomb Raider) veröffentlicht. Deus Ex: Mankind Divided ist ein Sequel von Deus Ex: Human Revolution, jedoch finden die Ereignisse vor jenen des ersten Deus Ex statt. Wie seine Vorgänger legt auch der neue Teil „Mankind Divided“ Wert darauf, dem Spieler die Freiheit zu geben, selbst Entscheidungen zu treffen.

Deus Ex: Mankind Divided – Trophäen, Erfolge und Freischaltbedingungen: Der Leitfaden

Ganze 51 Erfolge und 50 Trophies hält Deus Ex: Mankind Divided für seine Fans bereit. Bunt gemischt betreffen die Achievements einerseits Aufgaben innerhalb der Missionen, andererseits aber auch Ausrüstungs-technische Vorgänge und Allgemeines, wie das Spiel in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad abzuschließen. Einige der Deus Ex-Trophäen sind aber gar nicht so leicht zu erringen. So zum Beispiel der „Leisetreter“, wo ihr es schaffen müsst, einen ganzen Spieldurchgang zu durchlaufen, ohne einen einzigen Alarm auszulösen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Herausforderung für euch.

Spielt ihr auf der PS4, dann könnt ihr so viele Trophäen freischalten:

40 Bronze-Trophäen

8 Silber-Trophäen

2 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Deus Ex: Mankind Divided – Liste über alle Trophäen und Erfolge

In der nachfolgenden Liste findet ihr nun alle Trophäen, die Erfolge samt der Freischaltbedingungen bei Deus Ex: Mankind Divided:



Name



Freischaltbedingung



Trophäe



Gamerscore



Laputische Maschine



Ihr habt Marchenko mit seinem Killswitch besiegt. Manche Dinge sind effektiver als blanker Stahl.



Bronze



15



Eine heiße Kombination



Gebt einen klassischen Zifferncode in das erste Tastenfeld des Spiels ein.



Bronze



10



Geist



Passiert das Feindgebiet wie ein Geist und provoziert keine feindseligen Akte.



Bronze



15



Singh-salabim



Haltet Singh im entscheidenden Moment den Rücken frei.



Bronze



15



Zwischen Technik und Göttlichkeit



Gewinnt die Debatte mit Talos Rucker.



Bronze



20



Die Ehre vereint uns



Ihr habt die Debatte mit Otar Botkoveli abgeschlossen.



Bronze



20



Göttermörder



Ihr habt die Debatte mit Allison Stanek abgeschlossen.



Bronze



20



Die goldene Kolonie



Findet den fehlenden goldenen Pinguin und bringt ihn zu seiner Kolonie zurück.



Bronze



10



Kernbohrer



Benutzt den Eisbohrer, um einen großen Teil der G.A.R.M.-Anlage zu umgehen.



Bronze



15



So viele Gurken



In Deus Ex geht es vor allem um Gurken...



Bronze



10



Zeitreisender



Ihr habt Koller den Neuroplastizitätskalibrator gebracht, bevor er euch darum gebeten hat.



Bronze



15



Skrupellos effizient



Rüstet eine beliebige Waffe maximal auf.



Bronze



20



Menschlichkeit +



Rüstet einen Zweig eures Augmentierungsbaums maximal auf.



Bronze



20



Akzeptiere, was du geworden bist



Installiert mindestens eine experimentelle Augmentierung.



Bronze



10



Der unbesiegbare Leib



Blockt einen feindlichen Sprengsatz mit dem TITAN-Schild.



Bronze



10



Langsam & scharf



Trefft 3 Feinde auf einmal mit dem explosiven Nanoklingen-Schuss und aktiver Kernoptimierung.



Bronze



10



Perfekt für den Frühjahrsputz



Benutzt "Zurückwerfen" und "Präzisionsdiode" der P.E.P.S.-Armkanone mindestens einmal.



Bronze



10



Rammgeschwindigkeit!



Rammt einen feindlichen Nicht-Spieler-Charakter mit einem voll aufgeladenen Ikarus-Sprint.



Bronze



10



Nächster Halt: Hölle



Ikarus-Landesystem und Ikarus-Attacke nutzen, dann Feinde mit der Taifun-Augmentierung ausmerzen.



Bronze



15



Unsichtbarer Krieg



Schaltet einen getarnten Gegner aus, während ihr selbst getarnt bleibt.



Bronze



15



Die Post war zuverlässiger



Deaktiviert eine Drohne fehlerlos per Remote-Hacking.



Bronze



10



****! Taserfaust!



Vier Gegner gleichzeitig anvisiert und mit dem Vierfachbogen-Upgrade der TESLA-Faust ausgeschaltet.



Bronze



10



Ich kann nur bekämpfen, was ich sehe



Meistert eine Hacking-Herausforderung mit Nebelsystem, ohne eine Tracker-Software einzusetzen.



Bronze



10



Samizdat



Ihr habt beschlossen, mit Samizdat zu arbeiten und ihre News über Picus' Medienkanäle zu verbreiten (Nebenmission SM 05: Samizdat abschließen).



Bronze



15



K steht für Kazdy!



Ihr habt K und Bones aus der Gefängniszelle befreit und in Sicherheit gebracht.



Bronze



15



Der Harvester



Ihr habt Detective Montag überzeugt, dass weder Gunn noch Radko der Mörder sein kann.



Bronze



15



Das goldene Ticket



Ihr habt die harte Entscheidung getroffen, wer in Prag bleibt: Irenka Bauer oder Edward Brod.



Bronze



15



Die letzte Ernte



Ihr brachtet Daria mit dem C.U.S.I.O. und Dr. Cipras Kennwort dazu, ihr Selbstbild zu ändern.



Bronze



15



1011000



Ihr entdeckt den mysteriösen Kontakt und halfen Helle, sich zu erinnern, wer sie wirklich ist.



Bronze



15



Personenkult



Ihr entdeckt das Geheimnis von Richards Überzeugungskraft und brachen den Bann auf seine Anhänger.



Bronze



15



Es bleibt in der Familie



Ihr habt Otar in einer Familienangelegenheit geholfen.



Bronze



15



Black ist weg



Ihr habt Olivie geholfen, Prag zu verlassen.



Bronze



15



Neonnächte



Ihr habt die Neon-Produktion in der Stadt beendet.



Bronze



15



Bleib am Ball



Ihr wisst, was zu tun ist.



Bronze



15



Adept des Metaversums



Spielt alle Tutorials bei Adams erstem Einsatz in Dubai.



Bronze



15



Frisch ausgepackt



Mit Koller und dem Neuroplastizitätskalibrator die Übertaktung experimenteller Augs deaktivieren (Nebenmission SM 08: Die Fehlerbehebung abschließen oder vorher zu Koller gehen).



Bronze



15



Datenjunkie



Breach: Schließt alle Server auf Netzwerkebene 1 ab.



Bronze



15



Datenexperte



Breach: Schließt alle Server auf Netzwerkebene 2 ab.



Bronze



15



Datenmeister



Breach: Schließt alle Server auf Netzwerkebene 3 ab.



Bronze



15



Datendetektiv



Breach: Schließt eine Darknet-Akte ab.



Bronze



15



Wir sind menschliche Wesen



Ihr habt Deus Ex: Mankind Divided in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen.



Silber



30



Ich wollte das nicht



Ihr habt Deus Ex: Mankind Divided im höchsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Hut ab.



Silber



50



Der Erleuchtete



Ihr habt den Abspann gelesen und die darin versteckte Überraschung entdeckt.



Silber



30



Sand in zwei Getrieben



Ihr habt den Bombenanschlag und das Orchidee-Attentat verhindert. Ihr seid eine lebende Legende!



Silber



30



Er ist tot, Jim



Ihr habt Jim Miller mit dem Gegengift das Leben gerettet.



Silber



20



Das Netz ist unendlich



Ihr habt mit Jims Codekarte das NSN infiltriert und saht eine Aufzeichnung, ohne Alarm auszulösen.



Silber



30



Tabletsammler



Sammelt und lest alle verschiedenen E-Books.



Silber



30



Meister der Augmentierung



Investiert in mindestens eine Augmentierung jedes Zweigs des Augmentierungsbaums.



Silber



30



Pazifist



Ihr habt Deus Ex: Mankind Divided abgeschlossen, ohne jemanden zu töten. Bosse sind auch Menschen.



Gold



90



Leisetreter



Ihr habt während eines gesamten Spieldurchgangs keinen einzigen Alarm ausgelöst.



Gold



90



#CantKillProgress



Ihr habt Deus Ex: Mankind Divided gespielt und alle Trophäen erhalten. Glückwunsch!



Platin



-



Achievement-Update zum DLC „System Rift“: Alle Erfolge und Trophäen

„System Rift“ heißt der erste DLC bei Deus Ex: Mankind Divided. Er ist auch Teil des Season Pass. Hier trifft Adam Jensen auf einen früheren Kollegen: Frank Pritchard. Er unterstützt Adam dabei, das Geheimnis von der Santeau Group zu entschlüsseln. Übrigens sollte Frank Pritchard all jenen bereits ein Begriff sein, die schon Deus Ex: Human Revolution, den Vorgänger des jetzigen Teils, gespielt haben. Er arbeitete mit Adam bei Sarif Industries und war hier Chef der Cyber-Security.

Jedenfalls könnt ihr mit dem DLC „System Rift“ von Deus Ex: Mankind Divided noch einmal 8 neue Achievements sammeln. Hier sind sie:



Erfolge



Freischaltbedingung[



Trophäe



Gamerscore



Daten extrahieren?

Beschafft die Daten, auf die Pritchard es abgesehen hat, aus dem Inneren der Palisade Blade.



Bronze



tba



Offenbare die Wahrheit!



Entscheidet euch, was ihr mit den gefundenen Beweisen machen werdet.



Bronze



tba



Mord ist sein Hobby



Findet alle Beweise zum Mord an Saridakis.



Silber



tba



Lobbyist



Bringt den Blade-Lobby-Rezeptionist dazu, euch zu helfen, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.



Bronze



tba



Statuiere



Deponiert ShadowChilds Statuette.



Bronze



tba



Klopf, klopf



Bringt Slaw dazu, die Sicherheitstür innerhalb der Palisade Blade zu öffnen.



Silber



tba



Eine heiße Sache



Schließt den Serverraum ab, ohne dabei von HeatEye-Kameras oder Feinden entdeckt zu werden.



Silber



tba



Tabula Rasa



Schließt die Systemspaltung in Jensens Storys ab, ohne jemanden zu töten.



Silber



tba



