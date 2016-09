0 0

Nur noch wenige Tage braucht es, bis Destiny: Rise of Iron (oder im Deutschen: Das Erwachen der Eisernen Lords) erscheint. Ab dem 20. September 2016 könnt ihr euch den DLC für PS4 und Xbox One herunterladen. Um euch jetzt schon auf den Release vorzubereiten, gibt es hier den schicken Trailer samt einiger Ingame-Impressionen.

Destiny: Rise of Iron wird euch eine neue Kampagne samt neuen Arealen bieten. Dazu gehört auch ein neuer Raid für sechs Spieler, überarbeitete Strikes für Dreiergruppen sowie viele neue Waffen, Accessoires und Rüstungen, mit denen ihr euren Kämpfer für die Schlachten auf den Planeten ausrüsten könnt. Zudem gibt es für Freunde des PvP-Modus ebenfalls neue Inhalte.

Alles in einem Paket

Wer bislang noch keinen Blick auf Destiny geworfen hat, kann mit dem neuen Addon perfekt einsteigen. Denn pünktlich zum Release von Rise of Iron erscheint auch die Destiny: Collection, die das Hauptspiel samt aller erhältlichen Addons und DLCs beinhaltet. Wer sich also in die Schlachten von Destiny: Rise of Iron stürzen will und das Hauptspiel nicht besitzt, wird hier glücklich.



