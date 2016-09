Destiny: Rise of Iron - Zorn der Maschine: Tipps und Loot im Raid

Destiny: Rise of Iron liefert euch einen neuen Raid – Zorn der Maschine. Dieser wiederum versorgt euch mit tollen neuen Waffen und Rüstungen. In unserem Guide wollen wir euch den möglichen Loot des Raids Zorn der Maschine auflisten und euch einige Tipps geben, welche euch durch den neuen Raid von Das Erwachen der eisernen Lords führen und euch helfen werden, Vosik und Aksis zu besiegen sowie die Belagerungsmaschine zu reparieren und das Monitor-Laser-Rätsel zu lösen. Zudem zeigen wir euch die Fundorte aller versteckten Truhen.

Wollt ihr den normalen Modus von Zorn der Maschine spielen, müsst ihr Lichtlevel 360 erreicht haben. Der Hardmode des Raids erfordert einen Lichtlevel von 400. Dementsprechend werden die Lichtlevels eurer Hüter angepasst. Zorn der Maschine ist ein recht umfangreicher Raid, bei dem ihr einen Zwischenboss und einen Endboss besiegen müsst. Dabei könnt ihr noch versteckte Truhen entdecken und ein Rätsel lösen. Unsere Tipps und Tricks beziehen sich auf alle Schwierigkeiten, denen ihr bei dem Raid zu Destiny: Rise of Iron begegnen werdet. Am Ende listen wir noch den Loot auf, der euch nach Abschluss von Zorn der Maschine erwarten kann. Inhaltsverzeichnis:

Destiny: Rise of Iron – Versteckte Truhen bei Zorn der Maschine

Damit ihr auch keine der versteckten Truhen bei Zorn der Maschine verpasst, haben wir für euch Videos mit Fundorten herausgesucht. Insgesamt wurden bisher vier versteckte Truhen im Raid gefunden und diese bieten eine hohe Chance auf exotische Items. Sollten weitere Truhen bei Zorn der Maschine auftauchen, werden wir den Guide ergänzen.

Truhe #1: Seid ihr Voskis das erste Mal begegnet, gelangt ihr in eine Sprungpassage. Hier werdet ihr auf Abwegen die erste versteckte Truhe finden. Wie genau ihr hinkommt, zeigt euch das Video. Ein weiteres Video

Seid ihr Voskis das erste Mal begegnet, gelangt ihr in eine Sprungpassage. Hier werdet ihr auf Abwegen die erste versteckte Truhe finden. Wie genau ihr hinkommt, zeigt euch das Video. Truhe #2: Habt ihr Vosik besiegt, werdet ihr direkt zur zweiten versteckten Truhe gelangen können. Wie? Das verrät euch das folgende Video. Ein weiteres Video

Habt ihr Vosik besiegt, werdet ihr direkt zur zweiten versteckten Truhe gelangen können. Wie? Das verrät euch das folgende Video. Truhe #3: Um zu der dritten versteckten Truhe zu kommen, müsst ihr doch etwas mehr suchen. Besiegt Vosik und schaut euch das folgende Video an, das euch zur Kiste führt. Ein weiteres Video

Um zu der dritten versteckten Truhe zu kommen, müsst ihr doch etwas mehr suchen. Besiegt Vosik und schaut euch das folgende Video an, das euch zur Kiste führt. Truhe #4: Diese Kiste befindet sich in einem Rohr, welches ihr findet, wenn ihr die Belagerungsmaschine repariert habt. Auch für diesen Fundort haben wir euch ein Video verlinkt. Ein weiteres Video

Vosik, der Erzpriester – Ablauf und Tipps

Vosik begegnet ihr zuerst im Bereich Schmiede 113. Dort seht ihr weiße Lichtsäulen und sogenannte Dreher. Diese erinnern optisch ein wenig an einen gelben Kran. Genau auf diese Gegenstände kommt es auch in dem Kampf gegen Vosik an. Was ihr also tun müsst ist, durch diese Lichtsäulen zu laufen, um euch elektrisch aufzuladen und euch im Anschluss an einem der Dreher entladen. Diesen Vorgang wiederholt ihr so oft, bis die Dreher genug geladen sind, denn danach verteilen sie SIVA-Ladungen und mit diesen könnt ihr Vosik bewerfen, um sein Schild zu zerstören. Danach ist er vor keinem Schaden mehr sicher. Der Tipp: Teilt euch auf in zwei Gruppen. Die eine ist dafür zuständig, die Dreher aufzuladen und die andere muss die Gegner an den Drehern eliminieren, denn sie saugen die Energie von den Kränen wieder ab.

Kurze Zeit später begegnet ihr Vosik erneut. Dieses Mal im Spleißerversteck. Die roten Bomben, mit welchen ihr wieder seinen Schild zerstören müsst, fallen von der Decke herunter. Schnappt euch alle schnell die Bomben und werft damit auf Vosik. Ein leuchtender Monitor erscheint über dem Gegner. Dieser muss jetzt schnell beschossen und zerstört werden. Werft erneut mit SIVA-Bomben auf den Gauner und sobald sein Schild unten ist, könnt ihr ihm Schaden zufügen. Der Tipp: Ist die SIVA-Dichte kritisch, dann flimmert euer Bildschirm. Ihr müsst alle gemeinsam in einem der orange leuchtenden Räume abtauchen, um dem vernichtenden Angriff von Vosik zu entkommen. Schießt auf den Schalter um euch einzuschließen. Beim nächsten großen Angriff müsst ihr euch im nächsten Raum verstecken. Legt am besten die Reihenfolge vorher schon fest.

Belagerungsmaschine reparieren

Seid ihr auf der Mauer angekommen, müsst ihr euch der Belagerungsmaschine stellen. Hierbei werdet ihr erneut eure vereinten Kräfte zum Einsatz bringen müssen. Kümmert euch zunächst um die Geschütze links und rechts und anschließend um den Kern in der Mitte. Klettert jetzt links auf die Belagerungsmaschine und harrt aus, bis die Wand vor euch eingestürzt ist. Jetzt könnt ihr drei Reparaturteile sehen, die ihr zur Maschine transportieren müsst, um sie anzubringen.

Da ein Hüter die Teile nicht durchgängig tragen kann, müsst ihr euch hierbei abwechseln, während die anderen Teammitglieder euch die Feinde vom Hals halten. Sobald Meksis auftaucht, müsst ihr alles stehen und liegen lassen und ihn schnell eliminieren. Das ganze Prozedere müsst ihr schnell hinter euch bringen, denn wenn ihr die Teile zu langsam anbringt, wird die Belagerungsmaschine durchdrehen und euch einen Strich durch die Rechnung machen.

Aksis, Archon Primus – Ablauf und Tipps

Der Kampf gegen den Endboss Aksis unterteilt sich in zwei Phasen. Teilt euch in der ersten Phase in drei Teams auf und nehmt eure Position links, mittig und rechts ein. Zunächst müsst ihr die Captains besiegen und anschließend nimmt einer pro Team eine Kanone auf. Die folgende Aufgabe ist nicht einfach, denn ihr müsst die Servitoren gemeinsam besiegen. Teilt einander so schnell wie möglich mit, von wo aus sie kommen, denn sie müssen schnellstens eliminiert werden. Diejenigen, die keine Kanone aufgehoben haben, nehmen die fallengelassenen SIVA-Bomben auf und werfen sie auf den SIVA-Knoten neben Aksis. Wiederholt das immer wieder, bis die erste Phase vorbei ist.

Zu Beginn verläuft die zweite Phase des Kampfes gegen Aksis genauso. Sobald dieser sich aber teleportiert, wird einer von euch markiert und muss auf den Rücken von Aksis springen. Dieser Hüter betäubt den Endboss mit einem Buff und für wenige Sekunden könnt ihr dem Monster Schaden zufügen. Nutzt also schnell die Gelegenheit und haltet eure Waffen geladen und bereit. Auch dieser Vorgang wird jetzt wiederholt. Da der ausgewählte Hüter immer wieder neu und zufällig markiert wird, müsst ihr aufmerksam sein und euch gut verteilen. Sobald sich Aksis wieder ins Zentrum teleportiert, müsst ihr euch zu einer und derselben Lichtsäule begeben, um darin Schutz vor der SIVA-Dichte zu suchen. Ähnlich wie bei den orange leuchtenden Räumen im Kampf gegen Vosik. Wiederholt es so lange, bis ihr den Raid Zorn der Maschine abgeschlossen habt.

Monitore und Laser – Des Rätsels Lösung

Am Ende des Kampfes gegen Aksis könnt ihr unterhalb der Boss-Arena eine Sperre aus Laserstrahlen finden. Diese lassen sich mithilfe von Monitoren deaktivieren. Pro Laser gibt es im Raid ein Monitor, der für die Deaktivierung zuständig ist. Wollt ihr also zum abgesperrten Areal kommen und die Truhe öffnen, so müsst ihr alle 5 Monitore betätigen. Bisher wurden allerdings lediglich 4 gefunden und auch uns ist es noch nicht gelungen, die Laser komplett abzuschalten. Das folgende Video von Arekkz Gaming zeigt euch die Fundorte der 4 Monitore. Sobald wir den fünften Monitor lokalisieren, werden wir euch den Standort hier in diesem Guide verraten. Schaut also immer wieder vorbei, um die neuen Infos nicht zu verpassen.



Destiny: Rise of Iron – Rüstung in Zorn der Maschine

Mit dem Raid Zorn der Maschine wird für jede Klasse ein bisher nicht vorhandenes legendäres Rüstungsset eingeführt und dieses verfügt über einen Rüstungswert von 365. Weiterhin bietet es sich an diese Rüstungen im Kampf gegen die neue Bedrohung zu tragen, denn ihre Boni beziehen sich auf SIVA. So könnt ihr beim Töten dieser speziellen Bedrohung zum Beispiel mehr Munition bekommen, als beim Töten anderer Art. Die folgende Liste zeigt euch die Rüstungssets.

Zorn der Maschine – Waffen im neuen Raid

Mit Rise of Iron kommen auch neue Waffen ins Spiel und der Raid Zorn der Maschine versorgt euch mit den besten Schießeisen, die ihr bei Destiny bis dahin bekommen könnt. So werdet ihr einen Schaden von bis zu 380 verursachen können. Die folgende Tabelle beschreibt alle bisher bestätigten legendären Waffen, die ihr beim Raid Zorn der Maschine bekommen könnt.