Destiny: Rise of Iron - Tote Geister finden

Durch Destiny: Rise of the Iron kommen neue tote Geister ins Spiel und ihr könnt es euch zur Aufgabe machen, sie alle zu finden. Damit es euch nicht so schwer fällt, haben wir für euch ein Video herausgesucht und beschreiben euch, wo ihr die toten Geister von Destiny: Rise of Iron überhaupt finden werdet.

Tote Geister kennt ihr bereits aus dem Hauptspiel und aus den zuvor erschienenen Erweiterungen. Mit Destiny: Rise of Iron geht also die Suche weiter und dieses Mal verschlägt es euch dabei in den Schmelztiegel. Ja, ihr habt richtig gelesen. Alle neuen toten Geister werdet ihr ausschließlich im PvP-Bereich von Destiny finden.

Destiny: Das Erwachen der eisernen Lords – Tote Geister

Insgesamt bekommen die Fans von Destiny 27 neue tote Geister, die es zunächst einmal zu finden gilt. Für jeden dieser wiederbelebten schwebenden „Sterne“ erhaltet ihr fünf Grimoire-Punkte. Sammelt ihr die Grimmoire-Karten, erhaltet ihr bestimmte Boni. Ihr werdet mit Hintergrundinformationen versorgt und könnt eure Statistiken bei Destiny einsehen. Erreicht ihr zum Beispiel bestimmte Ränge durch Abschüsse mit einer speziellen Waffe, werdet ihr mit permanenten Boosts belohnt. Auf der Rückseite einzelner Karten könnt ihr die Statistiken einsehen. Begebt euch also zu den folgenden Karten im Schmelztiegel, um alle 27 tote Geister zu finden.

Asyl

Bannerfall

Bastion

Blindwacht

Dämmerbruch

Der Brennende Schrein

Der Drifter

Der Kessel

Der Zeitmesser

Die Anomalie

Die Kerker

Diebesbau

Erstes Licht

Exodus Blau

Grenzland

Himmelsschock

Kreuzung

Memento

Pantheon

Rostlande

Schwarzer Schild

Sektor 618

Staubkathedrale

Stützpunkt Delphi

Ufer der Zeit

Vertigo

Witwenhof

Tote Geister – Video mit Fundorten

Seid ihr etwas spät dran und erst mit Destiny: Rise of Iron in das Spiel eingestiegen, dürfte euch diese kleine Aufklärung über tote Geister und Grimoire-Punkte motiviert haben, euch auf die Suche zu begeben. Das folgende Video des YouTube-Channels Ziro.TV zeigt euch die Fundorte aller toten Geister im Schmelztiegel.