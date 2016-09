Destiny: Rise of Iron - Ornamente: Alle Waffen-Skins

Destiny: Rise of Iron beliefert euch mit neuen Waffen-Skins, die sogenannten Ornamente. Seit langer Zeit warten schon die Fans darauf, dass die Shader auch ihre Waffen einfärben, doch nichts geschah. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Die Ornamente werden euch mit ausgefallenen Farben versorgen und ihr könnt sie alle in diesem Guide zu den Waffen-Skins bei Destiny: Rise of Iron bestaunen.

Bisher gibt es genau 10 Waffen, welche mit jeweils zwei Waffen-Skins eingefärbt werden können. Insgesamt könnt ihr euch also auf 20 Ornamente freuen, die mit dem DLC Rise of Iron bereitgestellt werden. Habt ihr das aktuellste Update (ab 2.4.0) heruntergeladen, so könnt ihr die Waffen-Shader auch schon einsehen. Scrollt ihr durch die Liste unten, werdet ihr die Ornamente ebenfalls bestaunen können.

Destiny: Rise of Iron – Alle Ornamente in der Übersicht

Bisher ist lediglich bekannt, dass ihr die Ornamente bei Xur erwerben könnt. Hierfür braucht ihr die neue Währung, Silberstaub, welche ebenfalls mit Destiny: Das Erwachen der eisernen Lords mit eingeführt wird. Folgt dem Link zum Guide, in dem wir für euch den wöchentlichen Fundort und das aktuelle Inventar des Händlers angeben, sobald dieser erscheint.

Wollt ihr die Ornamente im Spiel einsehen, braucht ihr lediglich in euer Inventar zu gehen, die entsprechende Waffe auswählen, für welche es die neuen Waffen-Skins gibt und Dreieck/Y-Taste drücken. Rechts könnt ihr schon die zwei neuen Felder erkennen und geht ihr mit dem Zeiger drüber, erscheint auch schon die Vorschau der Ornamente. Oder ihr schaut euch die folgenden Bilder an:

Sobald weitere Ornamente bei Destiny veröffentlicht werden, erweitern wir diesen Guide und halten euch auf dem Laufenden. Freut ihr euch über das langerwartete Feature oder lässt es euch mittlerweile kalt?