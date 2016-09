Destiny: Rise of Iron - Khvostov 7G-0X bekommen

Jeder ist bei Destiny über die Khvostov gestolpert, denn dies ist die allererste Waffe, mit welcher ihr in den Kampf zieht. Es ist ein Automatikgewehr und mit dem DLC Rise of Iron kommt eine bessere Version ins Spiel. Hierfür braucht ihr jedoch einen Bauplan. Was das mit Handbuchseiten zu tun hat und wo ihr die Teile der Khvostov 7G-0X finden werdet, verraten wir euch in unserem Guide.

Um bei Destiny den Bauplan für die Khvostov 7G-0X zu bekommen, könnt ihr zwei Wege nutzen. Der einfachste ist, wenn ihr die erste Waffe des Spiels einfach gebunkert habt. Zerlegt ihr jetzt die Khvostov, dann werdet ihr den Bauplan für die neue Version automatisch bekommen. Ist das nicht der Fall, dann zeigen wir euch den kleinen Umweg über einige Quests, damit ihr am Ende auch eure Khvostov bekommen könnt.

Destiny: Rise of Iron – Khvostov-Bauplan bekommen

Solltet ihr eure erste Khvostov nicht mehr besitzen, dann patrouilliert auf den Verseuchten Landen. Sobald ihr spawnt müsst ihr euch nach rechts begeben und springt auf die Container, um in ihr Inneres zu gelangen. Luft durch sie hindurch und ihr kommt zur Schmiede 113. Kommt ihr aus den Containern heraus, lauft in Richtung Nord-Westen und hinter der Brücke durch das Tor hindurch. Folgt den flammenden Markierungen bis zur Raketenbasis und biegt gleich rechts ab, um hinauszugelangen. Hier haltet ihr euch erneut nord-westlich, rechts an dem grün-rotem Gebäude vorbei. Folgt einfach weiter den flammenden Markierungen, bis ihr in ein Gebäude gelangt, in dem ihr große Lüftungsturbinen findet.

Handbuchseiten und Khvostov-Teile finden

Damit ihr die Khvostov bauen könnt, müsst ihr euch zunächst zum Eisentempel begeben. Hier sprecht ihr mit Shiro-4 und begebt euch anschließend auf die Quest „Wir haben ein Gewehr gefunden“. Das bedeutet, dass ihr als nächstes 10 Handbuchseiten und 3 Khvostov-Teile finden müsst. Da die Handbuchseiten auf den Verseuchten Landen zufällig fallengelassen werden, müsst ihr dort einfach Missionen abschließen und Gegner eliminieren. Die drei Teile für die Khvostov findet ihr ebenfalls auf den Verseuchten Landen. Sucht hierfür in den Gebieten Dock 13, Raffinerie und Der Krater.

Die genauen Fundorte sowie den Weg zum Bauplan der Khvostov zeigt euch der YouTube-Channel Ziro.TV. Schaut euch einfach das oben verlinkte Video an. Die Fundorte der Teile werden euch ab Minute 4:40 beschrieben. Viel Spaß bei der Suche und beim Bauen der Khvostov 7G-0X.