Destiny: Rise of Iron - Glocken: Sing das Eisenlied

Durch Destiny: Rise of Iron bekommt ihr die Möglichkeit Glocken zu läuten und auf diese Weise den Titelsong von Rise of Iron abspielen zu lassen. Es wäre natürlich zu einfach, wenn dahinter kein Rätsel versteckt wäre und deshalb wollen wir euch helfen die richtige Reihenfolge beim Läuten der Glocken herauszufinden - Lasst also die Glocken bei Destiny klingeln und singt das Eisenlied.

Destiny: Rise of Iron - Glocken finden und in der richtigen Reihenfolge abspielen

Die Glocken findet ihr im Eisentempel, welcher der neue Treffpunkt für eure Hüter ist. Damit ihr dort hingelangt, müsst ihr allerdings erst einmal die zweite Mission der Erweiterung Das Erwachen der eisernen Lords spielen. Sie heißt „Wenn die Mauern fallen“ und führt euch direkt zum Eisentempel. Dort findet ihr auch die Glocken, mit denen ihr die Trophäe bzw. den Erfolg „Sing das Eisenlied“ freischalten werdet.

Destiny: Glocken bei Rise of Iron finden und abspielen

Das Finden der Glocken bei Destiny: Rise of Iron ist nicht das eigentliche Problem. Sobald ihr im Eisentempel angekommen seid, geht in den Turm, in dem der runde Raum mit einem Feuer in der Mitte ist. An den Seiten steht jeweils eine Wolfsstatue. Links findet ihr eine kleine Treppe, die euch zu einer weiteren Wolfsstatue führt. Links und rechts von dieser sind weitere Treppen und diese führen euch zu den Glocken. Wie gesagt ist das aber nicht die Herausforderung dieses Rätsels.

Damit ihr „Sing das Eisenlied“ bekommt, müsst ihr die Glocken nicht nur in der richtigen Reihenfolge läuten lassen, sondern auch schnell hintereinander. Das bedeutet für euch, dass ihr eure Freunde mobilisieren müsst, bei dem Rätsel mitzumachen. Am besten ist es, wenn vor jeder Glocke ein Hüter steht und zum richtigen Zeitpunkt seine Glocke läutet. Es gibt jedoch Spieler, die es auch zu dritt geschafft haben. Die folgende Grafik zeigt euch, wie wir die Glocken durchnummeriert haben und darunter könnt ihr die Reihenfolge ablesen, in welcher ihr die eisernen Klingeln abspielen müsst.

Habt ihr die Glocken in der richtigen Reihenfolge und schnell genug abgespielt, erkennt ihr es an einem letzten dumpfen Klang, der ertönt und „Sing das Eisenlied“ wandert in eure Sammlung. Ist euch die Reihenfolge im Bild nicht genug, dann schaut euch das Video oben im Guide an. Hier seht ihr den Ablauf in bewegten Bildern.