Destiny: Rise of Iron - Artefakte: Einstimmung, Erbe und alle Infos

Destiny: Rise of Iron bringt euch 8 neue Artefakte. Diese werdet ihr aber nicht finden, sondern auf eine andere Weise bekommen, als ihr es bisher gewohnt seid. In unserem Guide verraten wir euch alles, was ihr über die neuen Artefakte in Destiny: Rise of Iron wissen müsst, wie ihr sie aktiviert bzw. was Einstimmung ist, woher ihr das Erbe des Eisernen Lords bekommt und welche Boni die Eiserne Lord-Artefakte euch bringen.

Alle neuen Artefakte sind legendär und bringen euch verschiedene Boni. Ihr habt auch nur eine Möglichkeit sie zu bekommen (ihr werdet sie nicht einfach finden können) und das auch nur über einen längeren Zeitraum hinweg. Einen kleinen Trick können wir euch dennoch verraten. Auf diese Weise könntet ihr sehr viel Zeit sparen, um alle Artefakte zu bekommen. Zudem müsst ihr diese Items aktivieren, wodurch ihr die Trophäe bzw. den Erfolg Student der Geschichte freischalten werdet.

Destiny: Rise of Iron – Alle 8 Artefakte bekommen

Die Artefakte erscheinen im Inventar der Kryptarchin Tyra Karn in der Leiste „Eiserne Lord-Artefakte“. Einmal die Woche bekommt ihr von Tyra das Erbe des Eisernen Lords und könnt dieses gegen eines der drei Artefakte in ihrem Inventar eintauschen. Ebenfalls wöchentlich ändert sich die Auswahl dieser Eiserne Lord-Artefakte wodurch euch zwei davon durch die Lappen gehen können. Und hier kommt der einfache Trick: Habt ihr drei Hüter, dann könnt ihr zwischen diesen wechseln und euch so alle drei Artefakte der Eisernen Lords holen. In der Beschreibung der Items seht ihr, dass ihr Level 40 sein müsst und dass sie zum Ausrüsten Einstimmung erfordern.

Falls ihr euch fragt, was Einstimmung ist, damit ist einfach nur das Aktivieren dieser gemeint. Wollt ihr also ein Artefakt einstimmen, müsst ihr zum Eisentempel gehen und an die Statuen herantreten (siehe Bild). Anschließend könnt ihr eines der aktivierten Artefakte aus eurer Sammlung ausrüsten. Wie ihr seht, müsst ihr die Kryptarchin regelmäßig besuchen, bis ihr alle Eiserne Lord-Artefakte bekommen habt und diese anschließend alle aktivieren, damit ihr mit dem Achievement Student der Geschichte bekommt. Interessiert ihr euch für die Effekte dieser Items, schaut in die folgende Tabelle.



Artefakte der Eisernen Lords Basis-Effekte Jolder Andenken Jolders Freude: Entfernt Sprint-Abklingzeit-Malus. Silimars Andenken Silimars Turnier: Resistenz gegen Schaden über Zeit-Angriffe im Schmelztiegel ist erheblich erhöht. Timurs Andenken Timurs Dämonen: Nahkampfangriffe gegen schwächere Lakaien der Dunkelheit können dazu führen, dass sich das Ziel zeitweise gegen seine Verbündeten wendet. Radegasts Andenken Radegasts Lehnstreue: Gewährt die Fähigkeit, Energieprojektile abzuwehren, wenn man ein Schwert führt. Erhöhte Schwert-Munitionskapazität. Peruns Andenken Peruns Pirsch: Gegnerische Hüter mit aufgeladenem Super und alle Feinde mit geringer Gesundheit werden markiert. Skorris Andenken Skorris Harmonie: Wenn euer Super vollständig aufgeladen ist, laden sich die Super-Fähigkeiten von Verbündeten in Reichweite schneller auf. Felwinters Andenken Felwinters Pakt: Verliert euer Super, erhaltet dafür eine zusätzliche Granate, zusätzliche Nahkampfenergie und kleinen Bonus für alle Stats. Sphären gewähren Nahkampf- und Granatenenergie. Gheleons Andenken Gheleons Humor: Gewährt ein detailliertes Radar. Radar bleibt, auch wenn man das Zielvisier bei Primärwaffen benutzt.

Kosmetische Artefakte bei Rise of Iron

Neben der Artefakte der Eisernen Lords, könnt ihr jetzt bei Destiny: Rise of Iron auch kosmetische Artefakte erwerben. Insgesamt gibt es bisher drei Stück davon und ihr Effekt besteht darin, dass sie die komplette Welt vor euren Augen in eine bestimmte Farbe tauchen. Diese kosmetischen Artefakte sind leider nicht besonders günstig. Ihr bekommt sie von Tess Everis für 15 Silberstaub. Diese Effekte bringen sie euch: