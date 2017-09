0 0

Sci-Fi-Setting? Mächtig Action? Sabotage von den Beastie Boys? Nein, das ist nicht Star Trek Beyond - das ist der neue Live-Action-Trailer zu Destiny 2.

Jordan Vogt-Roberts soll die Regie beim geplanten Metal Gear Solid-Streifen übernehmen. Das würde passen, denn Vogt-Roberts hat Hideo Kojima auch schon in seinem Studio besucht und ist ein bekennender Fan der Videospielreihe. Der junge Filmemacher, der 2013 mit Kings of Summer auf sich aufmerksam machen konnte, war dieses Jahr mit Kong: Skull Island in den Kinos vertreten. Und nun hat er wieder etwas inszeniert. Keinen Film, dafür aber einen rasanten wie spektakulären Live-Action-Trailer zu Destiny 2 von Activision.

"Ich als Gamer erinnere mich noch immer an eine Zeit, als ich jünger war und die Werbekampagnen für Spiele die Leute, die sie im Keller spielten, wenig respektvoll behandelten. Das war bevor Gaming cool wurde", so Vogt-Roberts. "Ich denke, Unternehmen wie Activision und Sony haben daraus gelernt und man sollte sie dafür loben, dass die Gamer ihnen wirklich am Herzen liegen."

Destiny 2 erscheint bereits am 6. September für PS4 und XBOX One und am 24. Oktober für PC.

