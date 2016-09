In Destiny erscheint Xur immer an einem Freitag und bringt euch neue Items in seinem Inventar. Der Standort von Xur unterscheidet sich dabei von Mal zu Mal, allerdings kehrt der Händler immer wieder an die wenigen bestimmten Orte zurück, an welchen ihr ihn dann finden könnt. In unserem Guide zu Destiny zeigen wir euch jeden Freitag den aktuellen Standort von Xur und die Items, welche er euch bringt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Destiny - Xur: Standorte und Inventar des Händlers 26 weitere Videos

Xur, Agent der Neun, erscheint bei Destiny immer freitags um 11 Uhr und bleibt an seinem Standort, bis er am Sonntag um 11 Uhr wieder verschwindet. Wollt ihr bei Xur also einen Blick in sein Inventar werfen, um eines der seltenen Items zu kaufen, müsst ihr ihn erstmal finden. Nachfolgend zeigen wir euch auf der Karte den aktuellen Standort von Xur und in den Tabellen listen wir euch sein Inventar auf.

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 23. 09. bis 25. 09. 2016

Xur ist heute wieder da und seinen Standort findet ihr im Riff. Gut für diejenigen unter euch, die den DLC Rise of Iron noch nicht haben. Die Waffen und Rüstungsteile, die er heute im Inventar trägt, verfügen über höhere Angriffs- und Verteidigungswerte. Zudem hat Xur noch zwei Ornamente im Angebot. Diese Items findet ihr jetzt immer in seinem Inventar. Sammelt also ordentlich Silberstaub, denn günstig sind sie bei weitem nicht. Ihr findet Xur an seinem gewöhnlichen Standort im Riff. Ein neuer ist nicht hinzugekommen. Die Tabelle zeigt euch, was ihr bei Xur finden werdet. Viel Spaß beim Shoppen.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Dämmerbruch-Garnison Brustschutz Titan 350 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Himmlischer Nachtfalke Helm Jäger 350 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Transversive Schritte Beinschutz Warlock 350 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Monte Carlo Automatikgewehr Alle 350 Angriff 23 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Panzerhandschuhe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen Waffen-Ornament Superspion / Luftfahrtamt Khvostov / Monte Carlo / Je 25 Silberstaub

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 16. bis 18. September 2016

Xur bekommt bei Destiny wieder an Bedeutung, denn wer will schon auf die tollen Waffen-Skins bzw. Ornamente verzichten, welche er in seinem Inventar bald tragen wird. Wollt ihr dennoch aus Xur noch vor Rise of Iron das Möglichste herausholen, dann schaut euch das folgende Bild an, denn es verrät euch den Standort des Händlers vom 16. bis 18. September 2016. Begebt euch zum Turm und lauft nach links. Xur ist heute am selben Ort wie letzte Woche aufgetaucht. Die Tabelle darunter zeigt euch, was Xur heute so im Gepäck hat, sodass ihr gleich Pläne für euren Einkauf schmieden könnt. Viel Spaß!

Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Kein Plan B Panzerhandschuhe Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen ATS/8 Tarantella Brustschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Herz des praxianischen Feuers Brustschutz Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Plan C Fusionsgewehr Alle 280 Angriff 23 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Primärwaffe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 09. bis 11. September 2016

Die neue Währung von Xur soll Silberstaub heißen und diese werdet ihr benötigen, um die beliebten Items des Händlers kaufen zu können. Zudem wird sein Inventar um Ornamente erweitert, welche ihr nutzen könnt, um eure Waffen zu verbessern. Bis zum Release von „Rise of Iron“ könnt ihr aber wie gewohnt den Schwarzmarkthändler an den üblichen Standorten finden. Wo sich der Fundort von Xur vom 09. bis 11. September 2016 befindet und was er im Angebot hat, verrät euch die folgende Bilderstrecke. Klickt durch, um zu sehen, was euch erwartet.



Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 02. bis 04. September 2016

Durch die Erweiterung von Destiny um den DLC „Das Erwachen des eisernen Lords“, soll Xur eine eigene Währung und neue Items bekommen. Dafür müssen wir jedoch noch etwas warten und uns mit dem begnügen, was er aktuell noch im Inventar hat. Vom 02. bis 04. September 2016 trefft ihr den Händler im Turm. Den genauen Standort seht ihr im Bild unter der Tabelle, welche euch Xurs Inventar von heute verrät.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Ewiger Krieger Helm Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Schwachkopf-Radar Helm Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Obsidian-Wille Helm Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Das letzte Wort Handfeuerwaffe Alle 280 Angriff (Arkus-Schaden) 17 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Schwere Waffe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 19. bis 21. August 2016

Der Release des neuen DLCs „Das Erwachen der eisernen Lords“ rückt immer näher, aber welche Auswirkungen dieser auf Xur haben wird, können wir noch nicht sagen. Dennoch begleitet euch der Schwarzmarkthändler weiterhin jede Woche. Xur befindet sich vom 19. bis 21. August 2016 im Vestianischen Außenposten (siehe Bild unten). Der folgenden Tabelle könnt ihr entnehmen, welche Items sich bei seinem Besuch im Inventar befinden.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Helm des 14. Heiligen Helm Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Knochen von Eao Beinschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Leere-Fangzahn-Kleidung Brustschutz Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Shotgun Schmähung Alle 280 Angriff 17 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Helm Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 12. bis 14. August 2016

Auch diese Woche ist Xur wieder da. Seinen Standort zeigen wir euch in dem Bild unter der Tabelle. Für einen ersten einblick in sein Inventar vom 12. bis 14. August 2016, braucht ihr lediglich einen Blick auf die Tabelle zu werfen.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Der Taikonaut Helm Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Ahamkaras Rückgrat Panzerhandschuhe Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Sternenfeuerprotokoll Brustschutz Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Extrem guter Rat Maschinengewehr Alle 280 Angriff (Arkus) 17 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Spezialwaffe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 05. bis 07. August 2016

Der Schwarzmarkthändler Xur ist erneut im Riff unterwegs und bringt euch vom 05. bis 07. August 2016 neue Items. In seinem Inventar findet ihr dieses Mal einen besonderen Schatz. Welcher es ist und was euch die Waren kosten werden, könnt ihr unserer Tabelle entnehmen. Den Standort seht ihr in dem Bild darunter.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Kein Plan B Panzerhandschuhe Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Graviton-Buße Helm Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Apotheose-Schleier Helm Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Zhalo Supercell Automatikgewehr Alle 280 Angriff (Arkus) 23 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Primärwaffe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 22. bis 24. Juli 2016

Das Inventar von Xur bei Destiny sieht diese Woche etwas anders aus, als an den letzten Wochenenden, denn ihr müsst ein wenig tiefer in die Tasche greifen – zumindest bei dem exotischen Engramm. Wie gewohnt kommt der Händler Xur um 11 Uhr am Freitag, den 22. Juli 2016 und bleibt bis 11 Uhr am Sonntag, den 24. Juli 2016. Selbstverständlich haben wir für euch den Standort und die Items, welche Xur dabei hat bestimmen können. Die Tabelle zeigt euch, was ihr dieses Wochenende kaufen könnt und das Bild, wo ihr den Händler finden werdet.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Kein Plan B Panzerhandschuhe Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Strahlende Tanzmaschinen Beinschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Die unmöglichen Maschinen Panzerhandschuhe Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Drachenatem Raketenwerfer Alle 279 Angriff 17 Seltsame Münzen Exotisches Engramm Primärwaffe Alle Unbekannt 31 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 08. bis 10. Juli 2016

Un wieder beehrt uns Xur bei Destiny und bringt neue spannende Items mit sich. Werft einen Blick in sein Inventar, um zu sehen, ob etwas Nützliches für euch dabei ist. Damit ihr euch schon vor dem Feierabend auf den Einkauf bei Xur vorbereiten könnt, zeigen wir euch in der Tabelle, welche Items heute das Inventar von Xur schmücken werden und verraten euch den Standort des Händlers im Bild darunter.



Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Knochen von Eao Beinschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Heilrüstung Brustschutz Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Läuterer-Robe Brustschutz Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engram Brustschutz-Engramm Alle unbekannt 29 Seltsame Münzen MIDA Multi-Werkzeug Scout-Gewehr Alle 280 Angriff 23 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 01. bis 03. Juli 2016

Erneut beehrt Xur heute das Feld von Destiny und bleibt von Freitag (01. Juli) um 11 Uhr bis Sonntag (03. Juli) um 11 Uhr auf der Karte. Wollt ihr einen Blick in sein Inventar werfen und wissen, was er heute dabei hat, müsst ihr den Standort im Riff aufsuchen. Sobald ihr im Riff angekommen seid lauft ihr nach rechts und über die Brücke. Schaut rechts zu der Tür, die normalerweise geschlossen ist. Heute hat Xur sie für euch geöffnet und seinen Standort aufgebaut. Alternativ haben wir euch das Inventar von Xur in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Maske des dritten Mannes Helm Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Dämmerbruch-Garnison Brustschutz Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Apotheose-Schleier Helm Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Helm-Engramm Alle unbekannt 29 Seltsame Münzen Schlechtes Karma Impulsgewehr Alle 280 Angriff 23 Seltsame Münzen

Destiny - Xur: Standort und Inventar vom 24. bis 26. Juni 2016

Xur bereichert vom 24. bis 26. Juni erneut alle Anhänger von Destiny mit seinen besonderen Items im Inventar. Wollt ihr ihn nicht verpassen, dann sucht ihn an dem Ort auf, welcher auf der Karte unter der folgenden Tabelle eingezeichnet ist. Diese verrät euch den Standort von Xur und die Tabelle zeigt euch, welche Gegenstände er ab dem 24. Juni 2016 im Angebot hat.

Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Typ 44 Beinschutz Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Glücksbeere Brustschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Die Klauen des Ahamkara Handschuhe Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Vermächtnis-Engramm Helm-Engramm Alle unbekannt 29 Seltsame Münzen Geduld und Zeit Scharfschützengewehr Alle 280 Angriff (Arkus-Schaden) 23 Seltsame Münzen

Destiny – Xur: Standort und Inventar vom 17. bis 19. Juni 2016

Der Standort von Xur in dieser Woche liegt auf der unteren Ebene im Turm. Lauft also die Treppe hinunter und an Lord Shaxx und seinem Schmelztiegel vorbei und schon seid ihr fast bei dem Standort von Xur angekommen. Die exotischen Waffen und Rüstungen, die er dieses Mal dabei hat, könnt ihr der Tabelle entnehmen. Die Karte zeigt euch den Standort von Xur bei Destiny genauer an.

Xur: Inventar Art Klasse Verteidigung / Angriff Kosten Helm des Innersten Lichts Helm Titan 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Strahlende Tanzmaschinen Beinschutz Jäger 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Die Unmöglichen Maschinen Panzerhandschuhe Warlock 280 Verteidigung 13 Seltsame Münzen Donnerlord Maschinengewehr Alle 280 Angriff (Arkus-Schaden) 17 Seltsame Münzen Exotisches Engramm Brustschutz Alle Unbekannt 29 Seltsame Münzen

Xur: Raritäten und Materialtausch

Jeden Freitag hat der Händler bei Destiny bestimmte Raritäten, die immer gleich bleiben. Was sich allerdings verändern kann, ist die Farbe der Fahrzeug-Upgrades. Wollt ihr also mal eine andere Farbe für eure Kondensstreifen haben, lohnt es sich bereits, einen Blick in sein Inventar zu werfen. Xur hat zudem immer Lichtpartikel als Materialtausch in der Tasche. Nutzt diese Möglichkeit aber eher dann, wenn ihr es auch wirklich benötigt. Mit diesen Items könnt ihr jede Woche bei Xur rechnen.