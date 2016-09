Destiny - Trophäen und Erfolge (inkl. DLCs)

Wollt ihr bei Destiny alle Trophäen und Erfolge freischalten, so werdet ihr einige Herausforderungen bewältigen müssen. Manche der Achievements bekommt ihr automatisch, für andere wiederum müsst ihr viel arbeiten. In unserem Guide zeigen wir euch alle Trophäen zu Destiny und den DLCs König der Besessenen und Rise of Iron und verlinken euch einige Guides, die euch beim Freischalten der Achievements helfen sollen.

Destiny - Xur: Standorte und Inventar des Händlers 26 weitere Videos

Insgesamt gibt es im Hauptspiel von Destiny 42 Trophäen und 41 Erfolge. Mit der Erweiterung König der Besessenen können sich Achievement-Jäger auf 10 weitere Errungenschaften stürzen und mit Das Erwachen der eisernen Lords erhaltet ihr 9 zusätzliche Trophäen und Erfolge. Die nachfolgenden Tabellen listen diese auf und nennen euch die Freischaltbedingungen.

Destiny – Trophäen und Erfolge zu Rise of Iron

Um die Trophäen und Erfolge von Destiny: Rise of Iron freischalten zu können, müsst ihr selbstverständlich wieder Missionen und Quests abschließen. Was allerdings nicht ausbleibt, ist das Absolvieren des damit eingeführten Raids Zorn der Maschine sowie das Finden von Sammelobjekten und das Lösen eines Rätsels. Gelingt es euch, wandern 6 Bronze-Trophäen, 3 Silber-Trophäen und insgesamt 250 Gamerscore in eure Taschen. Folgendes müsst ihr hierfür tun (klickt auf die Links, um Hilfe zu den entsprechenden Trophäen und Erfolgen zu erhalten):

Erfolge Freischaltbedingung Trophäen Gamerscore Bergsteiger Schließt die Mission "König des Berges" ab. Bronze 20 G Vorherrschaft Schließt die Quest "Ruhm und wie man ihn erlangt" ab. Bronze 20 G Auge um Auge Schließt die Quest "Koviks Sünde" ab. Bronze 20 G Sing das Eisenlied Spielt den Titelsong von "Rise of Iron" auf den Glocken im Eisentempel. Bronze 20 G Immer weiter voran Schließt eine Begegnung in der Archon-Schmiede ab. Bronze 20 G Gespleißt Schließt den Raid "Zorn der Maschine" ab. Bronze 20 G Spleißer-Gott Schließt den Raid "Zorn der Maschine" auf Heroisch ab. Silber 50 G Der Wölfling Schließt die Quest "Das Erwachen der Eisernen Lords" ab. Silber 40 G Student der Geschichte Aktiviert alle Artefakte der Eisernen Lords. Silber 40 G

Trophäen und Erfolge zu König der Besessenen

Die erste Erweiterung zu Destiny heißt König der Besessenen und beliefert euch mit 10 neuen Trophäen und Erfolgen. Für diese Achievements müsst ihr Suchen abschließen und den Raid Königsfall erfolgreich absolvieren. Gelingt euch dies, erhaltet ihr 8 Bronze-Trophäen, 2 Silber-Trophäen und insgesamt 250 Gamerscore. Welche Herausforderungen ihr hierfür bestehen müsst, zeigt euch die Tabelle.

Erfolge Freischaltbedingung Trophäen Gamerscore Nachthof Schließt die Suche "Der Hof von Oryx" ab. Bronze 20 G Hungergefühl Schließt die Suche "Der alte Hunger" ab. Bronze 20 G Zweiter Wind Schließt die Suche "Echos von Oryx" ab. Bronze 20 G Sturmbeschwörer Schließe die Suche "Sturmbeschwörer-Pfad" ab. Bronze 20 G Sonnenbezwinger Schließt die Suche "Sonnenbezwinger-Herausforderung" ab. Bronze 20 G Nachtpirscher Schließt die Suche "Nachtpirscher-Spur" ab. Bronze 20 G Immer Probleme mit den Wölfen Schließt die Suche "Die Wölfe des Mars" ab. Bronze 20 G Der König ist tot Schließt den Königsfall-Raid ab. Bronze 20 G Lang lebe der König Schließt den Königsfall-Raid (Heroisch) ab. Silber 50 G König der Besessenen Schließt die Suche "König der Besessenen" ab. Silber 40 G

Trophäen und Erfolge im Hauptspiel

Destiny startet mit 42 Trophäen und 41 Erfolgen und bringt Achievement-Jäger dazu, im PvP-Bereich jede Art von Hütern 100 Mal zu eliminieren, tote Geister zu Suchen und Grimoire-Punkte zu sammeln. Natürlich müsst ihr einen Raid abschließen und werdet mit einer weiteren Errungenschaft belohnt, wenn ihr einen der Raids auf Schwer bewältigt. Was euch noch so erwartet, zeigt die folgende Tabelle.