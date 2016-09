Destiny - Lichtpartikel leicht farmen

Bei Destiny braucht ihr Lichtpartikel und in unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr am besten an diese Motes of Light kommen könnt. Es gibt sogar eine Möglichkeit, die euch erlaubt, mindestens 15 Lichtpartikel am Tag zu farmen und wenn ihr gut seid, dann noch mehr. Wozu ihr bei Destiny Lichtpartikel braucht? Auch das verraten wir euch.

Destiny gibt euch einige Möglichkeiten für das Einsetzen der Lichtpartikel. Zum Beispiel könnt ihr diese bei Xur gegen seltsame Münzen eintauschen oder euern Ruf steigern. Im DLC Destiny: Rise of Iron, werdet ihr die Lichtpartikel dafür brauchen, um die Handfeuerwaffe Dorn freischalten zu können.

Destiny - Lichtpartikel mit Strike-Playlists farmen

Generel bieten sich Strikes für das farmen von Lichtpartikeln gut an, ob in der Playlist oder einzeln ausgewählt. Entscheidet ihr euch allerdings für die Strike-Playlist, könnt ihr einfach schnell hintereinander mehrere Strikes machen. Nachdem ihr einen Strike abgeschlossen habt, werdet ihr 5 Lichtpartikel bekommen. Durch die vielen Gegner innerhalb der Strikes, werdet ihr auch viele EP erhalten und damit schneller leveln können.

Steigt ihr im Level auf, werdet ihr ebenfalls ca. 5 Lichtpartikel erhalten. Ein kleiner Tipp: Leert vor dem Start der Strike-Playlist euer Inventar und schafft Platz, denn hier werdet ihr ordentlich Items abstauben. Darunter werden oft blaue Items und blaue Engramme sein und diese wiederum, könnt ihr beim Kryptarchen enkodieren lassen und so Lichtpartikel bekommen. Erhaltet ihr blaue Ausrüstungsgegenstände, könnt ihr diese wiederum zerlegen und es so möglicherweise auch Lichtpartikel regnen lassen.

Lichtpartikel farmen durch öffentliche Events

Die besten Chancen, bei Destiny viele Lichtpartikel zu bekommen, liefern euch die öffentlichen Events. Allerdings reicht es nicht, einfach nur nach öffentlichen Events zu suchen und diese abzuschließen, denn das würde viel zu lange dauern. Mit einem kleinen Trick wird euch das wesentlich schneller gelingen. Folgt den schritten in der Liste und holt euch auf diesem Wege täglich mindestens 15 Lichtpartikel.