Frank West ist zurück im neuen Gameplay-Trailer “Return to the Mall”. Der Clip zu dem im Dezember erscheinenden Zombie-Game Dead Rising 4 wurde gestern, am 16. September 2016, auf dem offiziellen Xbox-Youtube-Kanal veröffentlicht. Das Video zeigt West, den Protagonisten des ersten Dead-Rising-Teils, als Fotojournalist auf seinem Weg zum zombie-verseuchten Einkaufszentrum in Willamette im Bundesstaat Colorado.

West vermutet als Ursache des Outbreaks einen Test seitens des Militärs. Im Trailer verteidigt sich der Journalist gegen die Zombiehorden mit unterschiedlichsten Waffen. Neben einem Schwert stehen ihm dafür unter anderem auch eine Bazooka, ein großer Knallbonbon, eine Motorsäge, ein Gewehr und ein Exosuit zur Verfügung.

Vorweihnachtliche Zombie-Metzelei mit Dead Rising 4

Wie der Clip vermuten lässt, dürfen sich Dead-Rising-Freunde in der Vorweihnachtszeit auf ein Zombie-Gemetzel freuen, denn das Horrorspiel erscheint laut dem Video weltweit am 6. Dezember 2016 für Xbox One und PC.

Da die vorhergehenden Titel von Dead Rising in Deutschland aufgrund von gewaltverherrlichenden Inhalten indiziert wurden, ist es fraglich, ob der vierte Teil bei uns erhältlich sein wird. Dead Rising 4 ist für eine begrenzte Zeit exklusiv für Windows 10 sowie Xbox One verfügbar. Weitere Infos zu Dead Rising 4 findet ihr auf der Xbox-Website und in unserem Artikel zum Black-Friday-Trailer.



