Dead by Daylight - Bester Überlebender: Wer ist der beste Survivor im Horror-Game?

In Dead by Daylight zählen vor allem zwei Dinge: Töten oder Überleben. Wir wollen an dieser Stelle vor allem letzteres betrachten. Das Überleben ist in diesem Horror-Game zum Einen stark abhängig von dem Überlebenden, den ihr spielt und von eurer Spielweise. Doch gibt es bei Dead by Daylight einen Survivor, der als bester Überlebender abgestempelt werden kann? In unserem Guide wollen wir dieser Frage auf den Grund gehen.

Beim Ausbau eures Blutnetzes zum Leveln bei Dead by Daylight erhaltet ihr neben Items, Opfergaben und Add-ons auch Perks, die euch während des Spiels einige Vorteile verschaffen. Nun hat jeder Überlebende bei Dead by Daylight einen bestimmten Charakter und dementsprechende Eigenschaften, die auch über diese Vorteile definiert werden. Darum bekommt im Laufe der Zeit jeder Survivor Zugriff auf seine 3 ganz speziellen Perks bzw. Spezial-Fähigkeiten – Sie sind wichtig, um zu bestimmen, wer der beste Überlebende bei Dead by Daylight ist. In unserem großen Perk-Guide zu Dead by Daylight könnt ihr übrigens alle Vorteile ganz genau begutachten, auch jene, die nicht speziell sind.

Dead by Daylight – Who ist the best Survivor?

Bei Release fandet ihr 4 Survivor bei Dead by Daylight, mittlerweile sind es 6, denn mit dem kostenfreien DLC „The Last Breath“ fand Nea Karlsson den Weg zum Lagerfeuer und somit ihr Unheil. Mit dem nächsten DLC „Halloween“ kam Laurie Strode – die Schwester von Michael Myers – hinzu und muss nun um ihr Leben fürchten. Demzufolge gibt es bei Dead by Daylight diese Überlebenden:

Meg Thomas : Bester Läufer

: Bester Läufer Dwight Fairfield : Bester Teamplayer

: Bester Teamplayer Claudette Morel : Bester Heiler

: Bester Heiler Jake Park : Bester Saboteur

: Bester Saboteur Nea Karlsson : Bester Schleicher

: Bester Schleicher Laurie Strode: Bester Überlebenskünstler

Nun sind wir ja schon eine Weile im Dead-by-Daylight-Fieber und haben sowohl die Killer, als auch die Überlebenden kennengelernt. Doch im Grunde kann nicht so pauschal bestimmt werden, wer nun bei Dead by Daylight als bester Survivor gilt. Schließlich ist es wichtig, wer genau für euch der beste Charakter im Spiel ist und dafür müsst ihr eure Spielweise betrachten. Seid ihr ein Einzelkämpfer oder ein Teamplayer? Welche Aufgaben wollt ihr im Spiel übernehmen?

In Sachen bester Überlebender bei Dead by Daylight fällt und steht am Ende alles mit den Perks der einzelnen Survivor, die übrigens 6 verschiedene Stufen und je 3 Level im Einzelnen besitzen. Darum möchten wir euch diese Vorteile in den kommenden Abschnitten etwas genauer vorstellen, damit ihr entscheiden könnt, was euch beim Spielen von Dead by Daylight wirklich wichtig ist. Nur so könnt ihr den besten Überlebenden für euch wählen.

Bester Überlebender: Meg Thomas – Bester Läufer

Im Sprinten macht die sportliche Meg Thomas niemandem etwas vor. Sie ist eher ein Einzelkämpfer. Aber sie kann sich auch für das Team einsetzen: Hängt jemand am Haken und es gilt darum, den Killer abzulenken, damit der Überlebende gerettet werden kann, dann ist Meg perfekt, denn sie kann den Killer vom Haken weglocken. Das sind ihre speziellen Eigenschaften und Vorteile:

Sprintboost : Meg kann sprinten und dabei maximal 50 % für maximal 3 Sekunden schneller rennen als andere Survivor. Es gibt einen Cooldown von je 60, 50 oder 40 Sekunden, bis ihr diesen Boost erneut benutzen könnt.

: Meg kann sprinten und dabei maximal 50 % für maximal 3 Sekunden schneller rennen als andere Survivor. Es gibt einen Cooldown von je 60, 50 oder 40 Sekunden, bis ihr diesen Boost erneut benutzen könnt. Adrenalin : Sobald die Ausgangstore mit Energie versorgt werden, erholt sich Meg automatisch von Verletzungen. Das betrifft sogar Todesverletzungen, aber erst ab Level 3. Außerdem läuft sie 50 % schneller (3 bis 5 Sekunden lang). Der Perk wirkt leider nicht, wenn der Survivor durch irgendetwas blockiert wird.

: Sobald die Ausgangstore mit Energie versorgt werden, erholt sich Meg automatisch von Verletzungen. Das betrifft sogar Todesverletzungen, aber erst ab Level 3. Außerdem läuft sie 50 % schneller (3 bis 5 Sekunden lang). Der Perk wirkt leider nicht, wenn der Survivor durch irgendetwas blockiert wird. Schnell & Leise: Beim Springen über Hindernisse oder dem Öffnen und Schließen von Schränken und Kisten ist Meg leiser als andere Überlebende. Dadurch ist der Wahrnehmungsradius von Geräuschen für den Killer um 30, 60 oder 90 % verringert.

Bester Überlebender: Dwight Fairfield – Bester Teamplayer

Dwight ist ein Teamplayer – Möglicherweise macht ihn das aber auch unattraktiv als bester Überlebender. Denn eigentlich nutzen seine Perks vielmehr den anderen, als ihm selbst. Unserer Meinung nach, ist Dwight nicht die erste Wahl bei den Überlebenden. Was meint ihr? Seht ihr das anders? Auf jeden Fall solltet ihr es nicht versäumen, Dwight einen starken vierten Perk auszustatten, wenn ihr euch für ihn als besten Survivor entscheidet. Hier sind seine speziellen Eigenschaften:

Anführer : Halten sich andere Survivor in einem Radius von 8 Metern zu Dwight auf, dann erhöht sich ihre Geschwindigkeit beim Heilen, Reparieren und Sabotieren um 3, 6 oder 9 Prozent.

: Halten sich andere Survivor in einem Radius von 8 Metern zu Dwight auf, dann erhöht sich ihre Geschwindigkeit beim Heilen, Reparieren und Sabotieren um 3, 6 oder 9 Prozent. Beweisen Sie sich : Dwight selbst erhält einen Geschwindigkeitsboost beim Heilen, Sabotieren und Reparieren, wenn sich andere Überlebende in einem Radius von 8 Metern zu ihm aufhalten.

: Dwight selbst erhält einen Geschwindigkeitsboost beim Heilen, Sabotieren und Reparieren, wenn sich andere Überlebende in einem Radius von 8 Metern zu ihm aufhalten. Bindung: Halten sich andere Überlebende in einem Umkreis von 12, 24 oder 36 Metern um Dwight herum auf, dann kann er ihre Auren sehen.

Bester Überlebender: Claudette Morel – Bester Heiler

Claudette Morel hat kann sich sowohl im Teamplay als auch als Einzelkämpferin beweisen, denn ihr Hang zur Wissenschaft hat sie zu einer begabten Heilerin gemacht. Sie kann sich selbst ohne Zuhilfenahme eines Medikits heilen und heilt wiederum andere Survivor wesentlicher schneller als die anderen Charaktere. Durch ihre Selbstheilung kann sie sich in Gefahr begeben und sich später ohne Probleme selbst heilen. Das kann Claudette:

Botanikwissen : Sowohl die eigene Heilungsgeschwindigkeit als auch jene mit Medikits ist erhöht: 10, 15 oder 20 Prozent schneller.

: Sowohl die eigene Heilungsgeschwindigkeit als auch jene mit Medikits ist erhöht: 10, 15 oder 20 Prozent schneller. Selbstpflege : Claudette heilt sich selbst ohne ein Medikit zu benötigen. Je nach Level macht sie das in einer speziellen Geschwindigkeit, entweder 30, 40 oder 50 % schneller.

: Claudette heilt sich selbst ohne ein Medikit zu benötigen. Je nach Level macht sie das in einer speziellen Geschwindigkeit, entweder 30, 40 oder 50 % schneller. Einfühlungsvermögen: Claudette sieht die Auren von sterbenden oder verletzten Überlebenden in einem Umkreis von 32 oder 64 Metern. Auf dem höchsten Level sieht sie dann die Auren immer, egal wie weit andere von ihr entfernt sind.

Bester Überlebender: Jake Park – Bester Saboteur

Jake Park ist auch ein Teamplayer. Er hilft seinen „Kollegen“, indem er Haken oder Bärenfalle sabotiert und so verhindert, dass andere Überlenden vom Killer an den Entitus geopfert werden. Zudem hat er einen guten Draht zu Tieren, sodass er kaum Krähen aufscheucht. Was Jakes spezielle Eigenschaften sind, seht ihr hier:

Saboteur : Ohne einen Werkzeugkoffer zur Hilfe zu nehmen, ist es Jake möglich, Haken zu sabotieren, sodass diese unbrauchbar werden. Die Sabotagegeschwindigkeit erhöht sich je nach Level um 30, 40 oder 50 %. Benutzt er doch einen Werkzeugkoffer dabei, dann steigert sich die Geschwindigkeit weiterhin und zwar bis zu 50, 75 und schließlich sogar 100 %. Allerdings müsst ihr mit einer geringeren Skill-Check-Range rechnen, diese verkürzt sich nämlich um 20 oder 10 %.

: Ohne einen Werkzeugkoffer zur Hilfe zu nehmen, ist es Jake möglich, Haken zu sabotieren, sodass diese unbrauchbar werden. Die Sabotagegeschwindigkeit erhöht sich je nach Level um 30, 40 oder 50 %. Benutzt er doch einen Werkzeugkoffer dabei, dann steigert sich die Geschwindigkeit weiterhin und zwar bis zu 50, 75 und schließlich sogar 100 %. Allerdings müsst ihr mit einer geringeren Skill-Check-Range rechnen, diese verkürzt sich nämlich um 20 oder 10 %. Seelenruhe : Krähen sind nervige Gesellen bei Dead by Daylight. Geht Jake an ihnen vorbei, dann werden sie jedoch nicht mehr aufgescheucht. Zumindest reduziert sich die Chance, dass sie es tun, um 70. 80 oder 90 Prozent.

: Krähen sind nervige Gesellen bei Dead by Daylight. Geht Jake an ihnen vorbei, dann werden sie jedoch nicht mehr aufgescheucht. Zumindest reduziert sich die Chance, dass sie es tun, um 70. 80 oder 90 Prozent. Eiserner Wille: Jake kann seine Schmerzen betäuben, naja, vielmehr reist er sich am Riemen und jammert nicht rum: Jakes Geräusche, wenn er verletzt ist, verringern sich um 50 oder gar 100 %. Das aber auch nur, wenn er still steht. Bei Erreichen der höchsten Stufe mit höchstem Level, sind die Geräusche aber auch beim Laufen reduziert.

Bester Überlebender: Nea Karlsson – Bester Schleicher

Nea Karlsson ist die 5. im Bunde und zugegebener Maßen ist es bei ihr schwieriger, ihr eine spezielle Eigenschaft zuzuordnen. Sie ist beinahe eine Mischung aus Meg und Jake – Was aber auf gar keinen Fall etwas schlechtes bedeuten muss, im Gegenteil. Sie ist der beste Schleicher im Survivor-Team und damit mehr ein Einzelkämpfer. Katzengleich bewegt sich Nea auf der Karte. Doch so kann sie sich auch gut anschleichen, wenn es darum geht, andere Survivor leise und heimlich vom Haken zu retten. Hier sind Neas Spezial-Fähigkeiten:

Ausbalancierte Landung : Springt Nea von einer Erhöhung herunter, beispielsweise aus einem Haus, dann taumelt sie nicht so doll, wie andere nach dem Aufkommen. Das Taumeln ist dann um 50 % bzw. 75 % reduziert und sie kann im dritten Stadium nach dem Landen mit einer Geschwindigkeit von 150 % der normalen Laufgeschwindigkeit wegrennen (2 Sekunden lang).

: Springt Nea von einer Erhöhung herunter, beispielsweise aus einem Haus, dann taumelt sie nicht so doll, wie andere nach dem Aufkommen. Das Taumeln ist dann um 50 % bzw. 75 % reduziert und sie kann im dritten Stadium nach dem Landen mit einer Geschwindigkeit von 150 % der normalen Laufgeschwindigkeit wegrennen (2 Sekunden lang). Urbanes Ausweichen : Heimlich, fast schon listig kann sich Nea verstecken. Ihre Bewegungsgeschwindigkeit ist um 10 %, 12 % oder 15 % erhöht, wenn sie sich in der Hocke befindet und geduckt fortbewegt.

: Heimlich, fast schon listig kann sich Nea verstecken. Ihre Bewegungsgeschwindigkeit ist um 10 %, 12 % oder 15 % erhöht, wenn sie sich in der Hocke befindet und geduckt fortbewegt. Gerissen: Die langen Nächte allein, haben Nea schlauer gemacht. Die Verbrauchsrate von Items ist bei ihr um 10 %, 12 % oder 15 % niedriger als bei anderen Überlebenden.

Bester Überlebender: Laurie Strode – Bester Überlebenskünstler

Laurie Strode hat einen berühmten Bruder. Er hat sich als Serienkiller einen Namen gemacht und auch Laurie steht noch immer auf seiner Liste. Das hat das junge Mädchen stark gemacht. Ihre besonderen Fähigkeiten korrelieren daher mit denen von Michael Myers und sind darauf ausgerichtet, dass sie als letzte überlebt und so an Stärke gewinnt. Macht das Laurie Strode zum besten Überlebenden? Leider nützt Laurie ihr Know-How nur, wenn bestimmte Umstände gelten, die sie vor Beginn eines Matches nicht beeinflussen kann. Entscheidet selbst - Dies sind ihre Spezial-Fähigkeiten:

Entscheidender Hieb : Einmal pro Match kann Laurie dem Killer einen Stich mit einer Waffe verpassen und ihn damit 3, 4 oder 5 Sekunden lang betäuben. Das geht nur, wenn der Killer sie über die Schulter geworfen hat. Es sind gelungene Skill-Checks notwendig, um dem Killer zu entkommen.

: Einmal pro Match kann Laurie dem Killer einen Stich mit einer Waffe verpassen und ihn damit 3, 4 oder 5 Sekunden lang betäuben. Das geht nur, wenn der Killer sie über die Schulter geworfen hat. Es sind gelungene Skill-Checks notwendig, um dem Killer zu entkommen. Objekt der Besessenheit : Ein unsichtbares Band verbindet Laurie mit dem Killer. Ist sie das Objekt der Besessenheit, dann kann sie die Aura des Killers sehen, wenn sie in seine Richtung schaut. Dafür muss sich Laurie außerhalb seines Terror-Radius befinden und eine maximale Entfernung von 56, 64 oder 72 Metern erreicht haben. Das hilft euch, die Position des Killers auszumachen, aber es fördert auch den Umstand, von ihm gefunden und seine Obsession zu werden.

: Ein unsichtbares Band verbindet Laurie mit dem Killer. Ist sie das Objekt der Besessenheit, dann kann sie die Aura des Killers sehen, wenn sie in seine Richtung schaut. Dafür muss sich Laurie außerhalb seines Terror-Radius befinden und eine maximale Entfernung von 56, 64 oder 72 Metern erreicht haben. Das hilft euch, die Position des Killers auszumachen, aber es fördert auch den Umstand, von ihm gefunden und seine Obsession zu werden. Einziger Überlebender: It was the Boogeyman! Je mehr Überlebende auf der Karte vom Killer geopfert werden, je größer wird Lauries Chance, zu überleben. Eine unerklärliche Kraft nimmt von Laurie Besitz. Jeder getötete Survivor unterbricht und stört die Aura-Lesefähigkeit des Killers: Es sind immer 40 % auf der ersten Stufe. Auf Stufe 2 sind es 35 % beim ersten Überlebenden, 60 % beim zweiten Überlebenden und 85 % beim dritten Überlebenden. Auf Stufe 3 sind es schon beim ersten Überlebenden 50 %, beim zweiten Überlebenden 75 % und beim dritten Überlebenden sogar 100 %.

Bester Überlebender bei Dead by Daylight – Ihr könnt euch nicht entscheiden?

Wie ihr gesehen habt, hat jeder Survivor seine Vorteile und seine Nachteile. Wenn ihr euch wirklich nicht entscheiden könnt, weil ich euch einige spezielle Eigenschaften von zum Beispiel Meg gefallen und einige von Jake, dann könnt ihr auch beide Charaktere aufbauen und später einen dieser beiden oder gar alle Survivor mit den Perks des jeweils anderen ausrüsten. Ja, das ist tatsächlich möglich, denn die je 3 Spezial-Perks sind gleichzeitig auch erlernbar. Levelt ihr alle Überlebenden bis Level 30, dann habt ihr bis dahin alle drei Spezial-Eigenschaften und könnt diese einem anderen Survivor aneignen bzw. erlernen. Sie tauchen dann später auch im Blutnetz des anderen Überlebenden auf.

Ansonsten könnt ihr euch natürlich die Diskussionen zum Thema „Dead by Daylight – Bester Survivor“ auf Steam anschauen. Behaviour Interactive gibt in ihren wöchentlichen Twitch-Streams zudem oft ein Statement zu den Statistiken ab, wer als Killer und wer als Survivor am meisten gespielt wird.

Am 19. August 2016 wurde bei Steam unter den Neuigkeiten übrigens dieses Bild (siehe unten) gepostet. Jetzt müsst ihr euch entscheiden: Dead by Daylight – Wer ist für euch der beste Überlebende? Hinterlasst uns doch gern einen Kommentar.