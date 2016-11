Dead by Daylight - Besessenheit: Wie funktioniert „Obsession“?

Dead by Daylight hat ein neues Feature, das auch das Gameplay nachhaltig beeinflusst: Besessenheit oder auch Obsession. So kann der Killer einen Überlebenden bestimmen, der seine Obsession ist. Aber auch als Survivor könnt ihr selbst bestimmen, ob ihr die Obsession eines Killers sein wollt, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben sind. Erfahrt bei uns, wie „Besessenheit“ funktioniert und wie ihr als Spieler damit umgeht.

Im Grunde handelt es sich bei „Besessenheit“ um einen besonderen Perk, der mit dem Killer Michael Myers ins Spiel integriert wurde. Doch weil diese Fähigkeiten auch lehrbar sind, können bald auch die anderen Killer davon Gebrauch machen. Auch der Survivor Laurie Strode – ihrerseits Schwester von Halloween-Killer Myers – besitzt besondere Perks, mit denen sie sich sogar freiwillig als Obsession auserkoren kann. Auch diese Fähigkeit kann einem anderen Überlebenden erlernt werden. Doch was bringt es euch, Obsession zu sein bzw. eine Obsession auszuwählen?

Dead by Daylight – Killer: Obsession auswählen, leben lassen oder töten

Michael Myers besitzt wie jeder andere Killer drei besondere Fähigkeiten. Doch im Gegensatz zu den anderen, sind alle drei zum Teil voneinander abhängig und sie hängen mit seiner Besessenheit zusammen. Es handelt sich hierbei um die drei folgenden Fertigkeiten:

Erlischendes Licht: Ihr erhaltet eine Obsession. Stirbt sie, dann erhalten die anderen Überlebenden eine Strafe und ihre Geschwindigkeit beim Reparieren, Sabotieren und Heilen ist stark verlangsamt (19 %, 22 %, 25 %). Bleibt die Obsession am Leben, dann ist allein ihre Handlungsgeschwindigkeit erhöht (38 %, 44 %, 50 %). Spiele mit seinem Essen: Ihr erhaltet eine Obsession. Wenn ihr eure Obsession jagt und entkommen lasst, dann erhaltet ihr einen bis zu drei Boni, der eure Bewegungsgeschwindigkeit stark erhöht (5 %, 6 %, 7 %). Dazu zählt das Durchsteigen von Fenstern, das Zuschlagen und Laufen. Jeder offensive Angriff verbraucht allerdings wieder einen Bonus. Das Beste kommt zum Schluss: Ihr erhaltet eine Obsession. Solange eure Besessenheit andauert, also die Obsession am Leben bleibt, ist die Stun-Zeit bei Angriffen (wenn ihr also daneben schlagt) verkürzt (14 %, 18 %, 20 %). Auch nach erfolgreichen Angriffen, also wenn ihr beim Zuschlagen trefft, ist diese Zeit verringert (25 %, 29 %, 33 %).

Wie ihr jetzt seht, schließen sich die Perks gegenseitig aus. Ihr solltet daher nie alle drei gleichzeitig ausrüsten. Eure Spielweise ist hier entscheidend. Wenn ihr eure Obsession gleich zu Beginn des Matches tötet (Erlischendes Licht), dann grauen sich die anderen zwei Perks aus und sind für euch nutzlos. Ihr müsst also im Idealfall schon vorher wissen, wie ihr vorgehen wollt. Möchtet ihr, dass die anderen Survivor bei allem, was sie tun, länger brauchen oder wollt ihr lieber Kraft tanken und durch eure lebendige Obsession an Stärke und Geschwindigkeit gewinnen?

Nur der Killer und seine Obsession können am unteren Bildschirmrand sehen, welcher Überlebende von der Besessenheit betroffen ist. Ihr erkennt dies, weil rechts und links vom Namen des jeweiligen Survivors Greifarme des Entitus' zu sehen sind. Darüber hinaus seht ihr eure Obsession und sie euch, wenn ihr einander über die Karte hinweg anschaut und sie den Perk „Objekt der Besessenheit“ dabei hat.

Welcher Überlebender eure Obsession ist, entscheidet das Spiel zufällig. Allerdings kann dies auch von den Überlebenden beeinflusst werden, wenn sie den entsprechenden Perk dabei haben. Es gibt immer nur eine Obsession pro Match.

Dead by Daylight – Survivor: Obsession sein und clever spielen

Das Match startet und ihr hört ein „Bling“-Geräusch? Wenn sich um euren Namen am unteren, linken Bildschirmrand nun auch noch die Greifarme des Entitus' um euch schlingen, dann könnt ihr euch sicher sein: Ihr seid die Obsession. Manchmal wackeln die Greifarme um euren Namen herum. Das ist das Zeichen dafür, dass euch der Killer gerade in eure Richtung schaut bzw. im Blick hat.

Das Besondere an der Besessenheit ist der Fakt, dass es hier Fähigkeiten gibt, die alle stark voneinander abhängig sind. Nehmt ihr als Survivor die Obsession-Perks mit, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr einen Killer habt, der gar nicht im „Modus“ der Besessenheit spielt und dann sind diese für euch nutzlos. Vor allem sind hier also die Überlebenden-Fertigkeiten von denen des Killers abhängig, umgekehrt ist das nicht so schlimm, denn der Killer hat seine Obsession so oder so und kann in ihr Kraft tanken.

Die 3 Spezial-Perks von Laurie Strode sind wie für die Obsession gemacht:

Einziger Überlebender: Habt ihr diese Fähigkeit ausgerüstet, dann erhöht das stark eure Chance, von der Besessenheit des Killers erfasst zu werden. Je mehr eurer Teammates sterben, desto stärker werdet ihr. Zudem wird die Aura-Lesefähigkeit des Killers mit jedem getöteten Survivor mehr und mehr unterbrochen, bis sie ganz weg ist. Objekt der Besessenheit: Wenn ihr die Obsession seid und in die Richtung des Killers schaut, dann könnt ihr euch gegenseitig auf eine bestimmte Entfernung hinweg sehen (56 m, 64 m, 72 m). Dafür müsst ihr euch aber außerhalb seines Terrorradius' befinden. Entscheidender Schlag: Ihr habt einmal pro Match die Möglichkeit, euch mithilfe eines Skillchecks aus dem Griff des Killers zu lösen, wenn er euch auf der Schulter trägt. Damit betäubt ihr den Killer sogar (3, 4, 5 Sekunden).

Wenn ihr die Obsession seid, dann solltet ihr euch über die Tragweite bewusst werden. Ihr schadet euren Teammates, ob ihr nun lebt oder gleich sterbt. Lebt ihr, wird der Killer dadurch schneller, sterbt ihr, verlangsamt das die Handlungsgeschwindigkeiten der anderen Überlebenden.

Überdies müsst ihr euch vorsehen, denn ihr wisst nicht, welchen Plan der Killer verfolgt. Es kann natürlich sein, dass er euch gleich am Anfang töten möchte. Seid daher auf der Hut, im Notfall könnt ihr euren Trumpf aus dem Ärmel schütteln und euch aus den Fängen des Killers befreien. Danach solltet ihr vielleicht etwas „unsichtbarer“ spielen. Ihr werdet selbst merken, welchen Plan der Killer verfolgt, lässt er euch entkommen, dann will er euch als letztes töten.

Wie findet ihr diese neue Spielweise? Wollt ihr bei Dead by Daylight die Obsession sein?