Dead by Daylight - Alle Perks im Überblick

Bei Dead by Daylight schaltet ihr alle Perks nach und nach frei. Dabei ist es unwesentlich, ob Killer oder Überlebender. In unserem Guide zeigen wir euch alle Perks von Dead by Daylight im Überblick, damit ihr eure Gehirne auch außerhalb des Spiels mit wichtigen taktischen Überlegungen beschäftigen könnt.

Bisher gibt es insgesamt 55 Perks bei Dead by Dalight. Anders als bei den Opfergaben bleiben euch die Perks dauerhaft erhalten. Ihr schaltet die Perks aller Charaktere in dem Blutnetz frei, wobei jeder Perk drei Level hat. Dieses könnt ihr an der Markierung auf der rechten oberen Seite der zugehörigen Icons ablesen. Die Anzahl der Striche zeigt euch das Level der Perks an und je höher diese ist, umso besser verstärkt sie den Nutzer.

Dead by Daylight – Perks freischalten

Ihr startet Dead by Daylight mit einem Perk-Slot, welchen ihr füllen könnt, sobald ihr euren ersten Perk freischalten konntet. Habt ihr Level 25 erreicht, werdet ihr bis zu vier Perks ausrüsten können. Insgesamt gibt es sechs Stufen von Perks, die ihre Seltenheit wiedergeben:

Braun (gewöhnlich) Gelb (ungewöhnlich) Grün (selten) Lila (sehr selten) Magenta (ultra-selten) Orange (lehrbar)

Jeder der Perks hat drei Qualitäts-Stufen. Weitere Stufen der einzelnen Perks werden mit neuen Level der Charaktere zufällig freigeschaltet, wobei die schwächeren automatisch ersetzt werden. Öffnet ihr die Geheimkisten im Blutnetz, könnt ihr seltene Perks freischalten. Damit ihr schnell viele Skills und Perks im Blutznetz freischalten könnt, haben wir für euch auch einen Guide zum Blutpunkte farmen veröffentlicht.

Killer-Perks

Die folgende Tabelle listet alle bisher eingebauten Killer-Perks auf. Zudem beschreiben wir euch jeden einzelnen Perk und nennen euch die Verbesserungen in allen drei Stufen. Auf diese Weise könnt ihr euch überlegen, welche Kombinationen euch die besten Vorteile verschaffen werden.



Killer-Perks Beschreibung Level 1 Level 2 Level 3 Agitation (Erregung) Erhöht eure Geschwindigkeit beim Transportieren von Körpern um {%} und den Terror-Radius um {Meter}. •6%

•0m •12%

•3m •18%

•6m Bitter Murmur (Herbes Rauschen) Die Aura eines Überlebenden wird euch um {Sek.} länger angezeigt, sobald der Ausgang geöffnet wurde. 2 Sek. 4 Sek. 6 Sek. Bloodhound (Bluthund) Frische Blutspuren sind {Bonus} als normal und können {Sek.} länger verfolgt werden als normal. •etwas besser erkennbar

•2 Sek. •einigermaßen besser erkennbar

•3 Sek. •wesentlich besser erkennbar

•4 Sek. Brutal Strength (Brutale Stärke) Zerstört aufgebaute Barrikaden schneller als normal um {%}. 20% 30% 40% Deerstalker (Detektivmütze) Zeigt die Aura des Überlebenden an, wenn er in {Meter} Entfernung steht. 12 m 24 m 36 m Distressing (Verstört) Euer Terror-Radius wächst um {%} und ihr erhaltet {Blutpunkte} mehr für Aktionen der Kategorie Hinterhältigkeit. •8% Radius

•5% Blutpunkte •16% Radius

•10% Blutpunkte •24% Radius

•15% Blutpunkte Enduring (Beständig) Ihr erholt euch von betäubenden Schlägen mit Objekten um {%} schneller. 25% 50% 75% Insidious (Heimtückisch) Bleibt ihr für {Sek.} stehen, dann reduziert sich euer Terror-Radius auf 0 und ihr bleibt im Verborgenen, bis ihr euch wieder bewegt oder agiert. 4 Sek. 3 Sek. 2 Sek. Iron Grasp (Eiserner Griff) Der Versuch eines Überlebenden, euch zu entkommen, wird um {%} reduziert und die Zeit, welche er benötigt, um eurem Griff zu entkommen steigt um {%}. •20% Reduzierung

•15% Steigerung •40% Reduzierung

•24% Steigerung •60% Reduzierung

•36% Steigerung Lightborn (Lichtresistent) Eure Sicht wird um {%} getrübt, dafür steigt eure Resistenz gegenüber blenden um {%} und ihr erholt euch davon um {%} schneller. •0%

•20%

•15% •5%

•40%

•30% •10%

•60%

•45% Monstrous Shrine (Monströser Schrein) Die Haken im Untergeschoss bekommen Boni: Die Entität entwickelt sich um {%} schneller, die Schwierigkeit beim Versuch zu entkommen steigt um {%} und die Strafe für einen misslungenen Entkommensversuch steigt um {%}. •3%

•5%

•3% •6%

•10%

•6% •9%

•15%

•9% No One Escapes Death (Niemand entrinnt dem Tod) Wenn ein Ausgang geöffnet wurde, fällt die Geschwindigkeit der Cooldowns nach Angriffen um {%} und eure Bewegungsgeschwindigkeit steigt um {%}. Zusätzlich {Bonus}. Die Wirkung hält 120 Sekunden an. •4%

•3%

•Kein Bonus •8%

•4%

•Kein Bonus •8%

•4%

•Nach einer erfolgreichen Attacke liegt der Überlebende sofort auf dem Boden. Predator (Räuber) Fußspuren bleiben {Sek.} länger sichtbar. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. Shadowborn (Schattenresistent) Eure Sicht wird um {%} klarer und euer Sichtfeld erweitert sich um {Bonus}. Das Licht blended euch dafür um {%} und ihr braucht {%}, um euch zu erholen. •5%

•Etwas

•50%

•25% •10%

•Moderat

•50%

•50% •20%

•Erheblich

•50%

•75% Sloppy Butcher (Schlampiger Schlachter) Wunden, die durch erfolgreiche Angriffe zugefügt wurden, erhöhen das Bluten des Überlebenden. Nach Heilung wird der Bonus rückgängig gemacht. Etwas Moderat Erheblich Spies From The Shadows (Spione des Schattens) Krächzende Krähen geben euch {%} länger Hinweise, wenn ihr in {Meter} Entfernung seid. •50%

•12 m •50%

•24 m •75%

•36 m Tinkerer (Tüftler) Add-ons, die Auswirkung auf die Aufladezeit haben, werden um {%} effektiver. 5% 10% 15% Unnerving Presence (Zermürbende Präsenz) Überlebende in eurem Terror-Radius erhalten eine {%} größere Chance einen Skill-Check auszulösen. Die Zone der Skill-Checks wird dafür um {%} reduziert. •3%

•5% •5%

•10% •8%

•15% Unrelenting (Unerbittlich) Der Cooldown verfehlter Angriffe mit eurer Hauptwaffe verringert sich um {%}, dafür steigt der Cooldown erfolgreicher Attacken um {%}. •3%

•2% •6%

•4% •9%

•6% Whispers (Geflüster) Steht ihr {m} vom Überlebenden entfernt, könnt ihr die Entitäten sporadisch flüstern hören. 48 m 40 m 32 m Stridor Ihr reagiert empfindlich auf den Atem eurer Beute und hört diesen {%} lauter, sobald sie verletzt sind. Das reguläre Atmen hört ihr um {%} lauter. •25%

•0% •50%

•0% •50%

•25% Thanatophobia Alle Überlebenden erhalten einen Malus auf die Reparatur-, Heilungs- und Sabotagegeschwindigkeit um {%}, sobald {Anzahl} der Überlebenden verletzt, am Haken aufgehängt oder getötet wurde. •4% bei einem Überlebenden

•7% bei 2 Überlebenden

•10% bei 3 Überlebenden

•13% bei 4 Überlebenden •5% bei einem Überlebenden

•8% bei 2 Überlebenden

•11% bei 3 Überlebenden

•14% bei 4 Überlebenden •6% bei einem Überlebenden

•9% bei 2 Überlebenden

•12% bei 3 Überlebenden

•15% bei 4 Überlebenden A Nurse's Calling (Der Ruf der Krankenschwester) Mit diesem Perk könnt ihr die Aura der Überlebenden sehen, die sich gerade heilen in {Meter} Entfernung. 20m 26m 32m Dying light Ihr entwickelt ein Mal pro Runde eine Besessenheit gegenüber einem Überlebenden. Eure Besessenheitsgeschwindigkeit für selbstlose Handlungen steigt um {%}. Wurde der besessene Überlebende getötet, bekommen alle anderen Survivor eine Strafe auf Reparaturen, Heilung und Sabotage von {%}. •38%

•19% •44%

•22% •50%

•25% Play With Your Food (Spiele mit deinem Essen) Ihr entwickelt ein Mal pro Runde eine Besessenheit gegenüber einem Überlebenden. Jedes Mal, wenn ihr diesen aber entkommen lasst, bekommt ihr einen Token (bis maximal 3 Token). Mit jedem Token erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit um {%}. Mit jeder offensiven Handlung verliert ihr einen Token. •5% •6% •7% Save The Best For Last (Das Beste kommt zum Schluss) Ihr entwickelt ein Mal pro Runde eine Besessenheit gegenüber einem Überlebenden. Solange diese Besessenheit aktiv ist, verringert sich der Cooldown misslungener Angriffe um {%}. Der Cooldown erfolgreicher Attacken erhöht sich dafür aber um {%}. •14%

•25% •18%

•29% •20%

•33%

Survivor-Perks

Auch als Überlebender habt ihr bei Dead by Daylight gute Chancen, denn die Survivor-Perks geben euch gute Boosts, um dem Killer zu entkommen. Die folgende Tabelle zeigt euch alle Perks, die ihr erlernen könnt.



Survivior-Perks Beschreibung Level 1 Level 2 Level 3 Adrenaline (Adrenalin) Ihr bekommt einen Bonus und könnt für {Sek.} 150% schneller rennen als normal, wenn der Ausgang geöffnet wurde. •Sofortige Heilung von Wunden

•3 Sek. •Sofortige Heilung von Wunden

•5 Sek. •Sofortige Heilung von Wunden und von Sterben

•5 Sek. Bond (Bindung) Die Aura anderer Überlebender wird für euch sichtbar, wenn sie in {m} Entfernung seid. 12 m 24 m 36 m Botany Knowledge (Botanisches Wissen) Heilungsgeschwindigkeit und Effektivität der Heilpflanzen erhöhen sich um {%}. 10% 15% 20% Calm Spirit (Seelenruhe) Reduziert die Chancen das Waldkreaturen alarmiert werden um {%}. 70% 80% 95% Dark Sense (Dunkle Wahrnehmung) Wenn der Ausgang geöffnet wird, wird euch die Aura des Killers für {Sek} angezeigt. 3 Sek. 5 Sek. 7 Sek. Deja Vu (Déjà-Vu-Erlebnis) Die Aura einer bestimmten Anzahl von Objekten wird euch für {Sek.} angezeigt. •1 Objekt

•4 Sek. •1 Objekt

•8 Sek. •2 Objekte

•8 Sek. Empathy (Einfühlungsvermögen) Die Aura verletzter und sterbender Überlebender wird euch auf {m} Entfernung angezeigt. 32 m 64 m unendlich Hope (Hoffnung) Sobald die Ausgänge geöffnet wurden, erhöht sich euer Bewegungstempo um {%}. 2% 3% 4% Iron Will (Eiserner Wille) Das Ächtzen vor Schmerzen durch Wunden wird reduziert um {%} für {Zeit}. •50%

•Während ihr steht •100%

•Während ihr steht •100%

•Jederzeit Leader (Anführer) Erhöht die Reparatur-, Heilungs- und Sabotagegeschwindigkeit anderer Überlebender um {%}, wenn sie in einem Radius von 8 Metern zu euch stehen. 3% 6% 9% Lightweight (Leichtgewicht) Fußspuren bleiben {Sek.} kürzer liegen als normal. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. No One Left Behind (Niemand wird zurückgelassen) Wenn ein Ausgang geöffnet wird, erhaltet ihr mehr {Blutpunkte} für Aktionen in Kategorie Uneigennützig und könnt diese {%} schneller ausführen. •50% mehr Blutpunkte

•4% schneller •75% mehr Blutpunkte

•8% schneller •100% mehr Blutpunkte

•12% schneller Plunderer's Instinct (Plünderspürsinn) Aura von Kisten wird euch angezeigt, wenn ihr {Meter} von ihnen entfernt steht. 16 m 32 m 64 m Premonition (Vorwarnung) Wenn ihr {Meter} in der Nähe des Killers seid und in seine Richtung schaut {Blickwinkel}, bekommt ihr eine akustische Warnung. Der Cooldown des Perks beträgt {Sek.}. •12 m

•45 Grad

•60 Sek. •24 m•45 Grad

•45 Sek. •36 m•45 Grad

•30 Sek. Prove Thyself (Beweise dich) Gibt euch einen Bonus auf die Heil-, Reparatur- und Sabotagegeschwindigkeit, wenn einer, zwei und drei Überlebende in 8 Metern Entfernung zu euch stehen. •1%

•2%

•3% •2%

•4%

•6% •3%

•6%

•9% Quick & Quiet (Schnell & Leise) Die Reichweite der Geräusche von Spring- und Versteck-Aktionen verringert sich um {%}. 30% 60% 90% Resilience (Wiederstandsfähigkeit) Verringert die Zeit von Reparatur-, Sabotage- und Heil-Aktionen um {%}, während ihr verletzt seid. 3% 6% 9% Saboteur Schaltet die Möglichkeit ohne ein Toolkit zu sabotieren, um {%} schneller frei. Die Zonen der Skill-Checks in diesen Situationen verringern sich um {%}, die Effizienz des Toolkits erhöht sich um {%}. •30%

•20%

•50% •40%

•10%

•75% •50%

•0%

•100% Self Care (Selbstfürsorge) Ermöglicht euch, euch ohne ein Heilungs-Item, um {%} schneller selbst zu heilen. Die Zonen der Skill-Checks in diesen Situationen verringern sich um {%}, die Effizienz der Heilgegenstände erhöht sich um {%}. •30%

•20%

•50% •40%

•10%

•75% •50%

•0%

•100% Slippery Meat (Gerissenes Fleisch) Die Geschwindigkeit, in der ihr euch aus Bärenfallen und Haken befreien könnt, erhöht sich um {%}. Die Wahrscheinlichkeit, sich aus Bärenfallen zu befreien steigt um {%} und die, sich von Haken zu befreien steigt um {%}. •5%

•0%

•0% •10%

•5%

•0% •15%

•10%

•5% Small Game (Niederwild) Die Aura von Bärenfallen wird euch angezeigt, wenn ihr in {Metern} Entfernung steht. 2 m 4 m 6 m Spine Chill (Kalter Rückenschauer) Ihr bemerkt, wenn der Killer in {Meter} Entfernung zu euch steht und in eure Richtung schaut. Die Versuche einen Skill-Check zu triggern erhöhen sich um {%} und die Zonen verringern sich um {%}. Die Sabotage-, Heilungs- und Reparaturgeschwindigkeit steigen um {%}. •12 m

•10% triggern

•10% Zonen

•2% Geschwindigkeit •24 m

•10%

•10%

•4% •36 m

•10%

•10%

•6% Sprint Burst (Sprintboost) Wenn ihr rennt, seid ihr 150% schneller als normal für 3 Sekunden. Der Cooldown beträgt {Sek.}. 60 Sek. 50 Sek. 40 Sek. This Is Not Happening (Das geschieht nicht wirklich) Die Zonen bei Skill-Checks jeder Art erhöhen sich um {%}, wenn ihr verwundet seid. 10% 20% 30% We Will Make It (Wir werden das schaffen!) Für jeden Überlebenden, den ihr vom Haken befreit, erhöht sich eure Heilungsgeschwindigkeit um {%}, die euch auf ein Maximum von {%} für {Sekunden}. •25% Geschwindigkeit

•100% Maximum

•30 Sek. •50%

•100%

•60 Sek. •100%

•100%

•90 Sek. Balanced Landing (Ausbalancierte Landung) Reduziert das Taumeln bei Stürzen um {%}. Bei der Landung sprintet mit {%} eurer normalen Sprintgeschwindigkeit für eine Zeit von {Sekunden}. Diesen Effekt könnt ihr nur alle 60 Sekunden auslösen. •50% Reduzierung

•0% der Geschwindigkeit

•für 0 Sekunden •75%

•0%

•0 Sek. •75%

•150%

•2 Sek. Urban Evasion (Städtische Invasion) Durch jahrelange Erfahrung im Flüchten vor der Polizei, könnt ihr euch in der Hocke um {%} schneller bewegen. 10% 12% 15% Streetwise (Gewieft) Die Verbrauchsrate beim Einsetzen von Items verringert sich um {%} (Gilt für Nea und Überlebende im Radius von 8 m). 10% 12% 15% Kindred (Verwandt) Während ihr am Haken hängt, sehen alle Überlebenden die Aura von {Menge} {Spieler}. •Einem

•Zufälligen Spieler •Allen

•Überlebenden •Allen

•Überlebenden und dem Killer, wenn er sich in 8m Radius zum Haken befindet. Decisive Strike (Entscheidender Hieb) Ein Mal pro Runde kann Laurie einen Skill Check absolvieren, um dem Killer zu entkommen und ihn für {Sek.} zu betäuben. •3 Sek. •4 Sek. •5 Sek. Object of Obsession (Objekt der Besessenheit) Wenn der Killer von euch besessen ist und ihr in seine Richtung schaut, könnt ihr seine Aura sehen. Dieser Effekt greift nur, wenn ihr außerhalb des Terror-Radius seid bei maximaler Entfernung von {Meter}. •56 Meter •64 Meter •72 Meter Sole Survivor (Einziger Überlebender) Bei dem Tod eines jeden Survivor wird die Aura-Lesefähigkeit des Killers unterbrochen um {%} bei {Überlebenden}. •40% bei einem Überlebenden

•40% bei zwei Überlebenden

•40% bei drei Überlebenden •35% bei einem Überlebenden

•60% bei zwei Überlebenden

•85% bei drei Überlebenden •50% bei einem Überlebenden

•75% bei zwei Überlebenden

•100% bei drei Überlebenden

Einzigartige Perks

Jeder Charakter hat drei einzigartige Perks, welche er in seinem Blutnetz freischalten kann. Diese Perks sind auch die lehrbaren Perks. Ihr könnt sie anderen Charakteren beibringen. Das Ganze ist erst ab Level 30 bei Dead by Daylight möglich. Ihr erkennt diese Perks an der orangen Farbe im Blutnetz. Diese Perks sind einzigartig: