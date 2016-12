Bei Dead by Daylight kämpft ihr entweder allein oder im Team. Das kommt ganz darauf an, ob ihr die Rolle des Killers im First-Person-Modus oder den eines Überlebenden im Third-Person-Modus übernehmt. Um jedoch alle 50 Steam-Errungenschaften zu ergattern, müsst ihr jeweils in beide Spielervarianten schlüpfen. In diesem Guide erfahrt ihr, welche Achievements ihr bei Dead by Daylight freischalten könnt.

Der Tod ist kein Ausweg, deshalb solltet ihr bei Dead by Daylight alles daran legen, eure Haut, aber auch die der anderen Überlebenden zu retten. Nur so könnt ihr Punkte sammeln und Aktionen durchführen, die euch zahlreiche Achievements für den Horror-Multiplayer freischalten. Als Killer solltet ihr wiederum alles dafür tun, ebendies zu verhindern und möglichst viele Unschuldige zu opfern, denn auch dafür gibt es Errungenschaften und Erfolge, die ihr sammeln könnt.

Dead by Daylight – Alle Achievements freischalten

Tötet, flieht und rettet andere: So erhaltet ihr bei Dead of Daylight alle 50 Steam-Errungenschaften. Auf Steam selbst könnt ihr außerdem die Statistik dieser Achievement einsehen und so vergleichen, welche Erfolge ihr bereits im Gegensatz zu anderen Spielern erreicht habt.



Errungenschaften



Freischaltbedingung



Begeistert



Erlangt in einer Punktekategorie mehr als 8.000 Blutpunkte.



Überlebensschätze



Bringt ein neues Objekt zum Lagerfeuer und entkommt so dem Spiel.



Ich gebe dir Deckung!



Rettet 50 Überlebende vor dem Tod.



Bekomme den Dreh heraus



Erhöht zum ersten Mal euren Rang.



Niemanden zurücklassen



Rettet jemanden, nachdem sich mindestens eines der Tore geöffnet hat.



Es erwacht



Bringt euren Charakterlevel auf Stufe 10.



Entfesselungskünstler



Befreit euch erfolgreich aus einem der Haken und entkommt am Ende dem Spiel.



Geschickt



Bringt einen beliebigen Perk auf Level 3.



Heimwerker



Führt an den Generatoren 100 vollständige Reparaturen durch.



Aasgeier



Bringt ein Item zum Lagerfeuer zurück, das ein anderer Spieler zuvor in den Nebel gebracht hat.



Nerven aus Stahl



Erlangt 500 erfolgreiche Fähigkeitschecks.



Das große Opfer



Holt euch 4 Opfer in einem Einzelspiel.



Perfekte Flucht



Beendet ein Spiel als Überlebender und holt in jeder Punktekategorie mindestens 5.000 Blutpunkte.



Gar nicht so übel



Erhöht euren Charakterlevel auf Stufe 25.



Geschenke für den Nebel



Verbrennt eine sehr seltene Opfergabe.



Blutiger Millionär



Sammelt insgesamt 1 Millionen Blutpunkte. (Ihr könnt sie aber dennoch vorher schon ausgeben)



Paniksprünge



Überrascht und schlagt 100 Überlebende mithilfe des Geistes (The Wraith).



Begabter Überlebender



Beginnt ein Spiel und besitzt dabei eine komplette Überlebenden-Ausstattung.



Riskiere alles



Betretet den Nebel mit einem äußerst seltenen Item oder einem Add-on, ohne eine Schutzabwehr zu nutzen.



Begabter Killer



Beginnt ein Spiel und besitzt dabei eine komplette Killer-Ausstattung.



Gelehrte Meg



Schaltet die 3 Perks von Meg frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrter Fallensteller



Schaltet die 3 Perks des Fallenstellers frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrte Claudette



Schaltet die 3 Perks von Claudette frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrter Dwight



Schaltet die 3 Perks von Dwight frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrter Jake



Schaltet die 3 Perks von Jake frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrter Geist



Schaltet die 3 Perks des Geistes frei sowie die lehrbaren Perks.



Gelehrter Hinterwäldler



Schaltet die 3 Perks des Hinterwäldlers frei sowie die lehrbaren Perks.



I



Erreicht mit einem beliebigen Charakter Blutlevel I.



II



Erreicht mit einem beliebigen Charakter Blutlevel II.



III



Erreicht mit einem beliebigen Charakter Blutlevel III.



III-100



Erreicht mit einem beliebigen Charakter Blutlevel III-50.



Ein Häppchen für den Entitus



Opfert insgesamt 100 Überlebende.



Ein Festmahl für den Entitus



Opfert insgesamt 1000 Überlebende.



Blut an deinen Händen



Tötet euren ersten Überlebenden.



Blut in deinem Gesicht



Tötet 4 Überlebende in einem Einzelspiel.



Blut in deinem Mund



Tötet als Killer 25 Überlebende.



Legendärer Überlebender



Erreicht online als Überlebender Rang 1.



Verstümmele sie alle



Fangt mithilfe des Fallenstellers 100 Überlebende mit Bärenfallen.



Überlebensmeister



Erreicht online als Überlebender Rang 5.



Überlebensexperte



Erreicht online als Überlebender Rang 10.



Lebendig entkommen!



Entkommt insgesamt 100 Mal lebendig aus dem Spiel.



Legendärer Killer



Erreicht den Killer-Rang 1.



Killermeister



Erreicht online als Killer Rang 5.



Killerexperte



Erreicht online als Killer Rang 10.



Arzt



Heilt andere um 100 Gesundheitsstufen.



Perfekte Tötung



Beendet ein Spiel als Killer und holt in jeder Punktekategorie mindestens 5.000 Blutpunkte.



Der Schinder



Streckt mit dem Hinterwäldler 100 Überlebende mit der Kettensäge nieder.



Versteckte und geheime Errungenschaften

Es gibt bei Dead by Daylight 3 versteckte Errungenschaften. Möglicherweise habt ihr zwei von diesen geheimen Erfolge ja schon ganz zufällig freigeschaltet? So war es zumindest bei mir. Das sind alle versteckten Errungenschaften:



Errungenschaften



Freischaltbedingung



Flucht durch die Hintertür



Flieht allein durch die Falltür und entkommt so dem Spiel, indem ihr überlebt.



Qualvolle Flucht



Der Killer hat euch zu Boden geschlagen? Dann kriecht nach draußen, um diesen Erfolg zu bekommen.



Wo sind sie hingegangen?!?



Alle 4 Überlebende müssen durch die Fluchtluke entkommen. Nehmt dafür am besten 3 Freunde mit euch. Einer sollte eine Karte mitnehmen, die schwarze Löcher aufspüren kann und ein anderer benötigt einen Schlüssel, der schwarze Löcher öffnet. Ihr müsst alle 5 Generatoren reparieren und alle 4 überleben. Der Kartenbesitzer muss die Luke suchen. Versammelt euch nun alle um die Luke. Der Schlüsselbesitzer öffnet diese und ihr hab nun etwa 30 Sekunden Zeit, um alle hindurchzuschlüpfen. Hoffentlich kommt euch der Killer nicht in die Quere.



DLC „The Last Breath“ bringt neue Achievments zu Dead by Daylight

Das Entwicklerstudio Behaviour Interactive bringt Schwung in das Horror-Game Dead by Daylight und veröffentlicht den ersten großen kostenfreien DLC „The Last Breath“. Dieser beinhaltet jede Menge neue Features, wie einen neuen Killer (The Nurse/Krankenschwester), einen neuen Survivor (Nea Karlsson) und eine neue Map (The Asylum/Crotus Prenn Zuflucht). Da ist es natürlich ganz klar, dass auch die Liste der Errungenschaften erweitert werden muss. So ist es auch: Zu den bereits vorhandenen 50 Achievements könnt ihr nun noch 6 weitere Erfolge in Dead by Daylight einsammeln. Wir haben sie hier für euch samt Bedingungen zum Freischalten:



Errungenschaften



Freischaltbedingung



Hämophobie



Entkommt der Zufluchtskarte, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu verlieren.



Schocktherapie



Repariert den Generator in der zweiten Etage der Gestörtenabteilung und überlebt, um die Geschichte weiterzuerzählen.



Aus der Leere tötet sie



Verbindet 3 oder mehr Teleportationen und landet auf einem Überlebenden, um ihn erfolgreich zu schnappen.



Geschickte Krankenschwester



Erreicht einen erbarmungslosen Sieg mit der Krankenschwester unter ausschließlicher Nutzung ihrer 3 einzigartigen Perks.



In der Leere läuft sie umher



Landet als Krankenschwester eine erfolgreiche Teleportationsattacke oder eine Teleportationsunterbrechung insgesamt 500 Mal.



Geschickte Nea



Entkommt als Nea unter ausschließlicher Nutzung ihrer 3 einzigartigen Perks.



Fragt ihr euch auch, wer bei Dead by Daylight der beste Überlebende ist? Wir haben für euch ein paar Fakten zusammengetragen und diese Frage in einem Guide erörtert – schaut doch mal rein!

DLC „The Halloween Chapter“ bringt neue Erfolge

Pünktlich zu Halloween hat Behaviour Interactive einen tollen Deal gemacht: Der DLC „The Halloween Chapter“ ist die erste kostenpflichtige Erweiterung, die ihr für 6,99 Euro erwerben könnt. Die Entwickler haben es geschafft, ganz exklusiv für Dead by Daylight den berühmt-berüchtigten Michael Myers ins Spiel zu holen. Er treibt sein Unwesen als „Der Wandler“ und stalkt sich an seinen Opfern hoch, um so an Kraft zu gewinnen. Auf der neuen Karte „Haddonfield“ fühlt er sich besonders wohl, denn hier steht sein Geburtshaus. Auch seine Schwester, Laurie Strode, ist mit von der Partie. Sie darf sich als neuer Survivor ebenfalls über die Karte flüchten. Schafft ihr Bruder es, sie diesmal ins Jenseits zu befördern?

Auf jeden Fall könnt ihr sowohl als Myers als auch als Laurie wieder ein paar Erfolge freischalten. Insgesamt 6 kommen zu den vorherigen 56 hinzu, was die Errungenschaften auf 62 anhebt.



Errungenschaften



Freischaltbedingung



Haus des Schmerzens



Repariert den Generator in Myers Haus auf der Karte „Haddonfield“ und überlebt, um die Geschichte weiterzuerzählen.



Erfahrener Wandler



Schafft einen gnadenlosen Sieg als „Der Wandler“ unter Nutzung seiner 3 einzigartigen Perks.



Der Mann hinter dem Strauch



Stalkt als „Der Wandler“ zur Erhöhung eurer Power-Stufe auf 300.



Inkarnation des Bösen



Tötet alle 4 Überlebenden mithilfe der Diabolik-Stufe III.



Geschickte Laurie



Entkommt als Laurie dem Spiel und nutzt dabei ihre 3 einzigartigen Perks.



Besessenheits-Item



Entkommt dem Spiel als letzter Überlebender, ohne einen Tropfen Blut zu verlieren, während ihr das Ziel des Killers seid. Der Killer darf euch also nicht schlagen, wenn ihr seine Obsession seid.



Neue Errungenschaften dank DLC „OF Flesh and Mud“

Bei Dead by Daylight geht es Schlag auf Schlag vorwärts. Nicht einmal anderthalb Monate nach Veröffentlichung des ersten kostenpflichtigen DLCs ist bereits ein neuer in den Startlöchern. „Of Flesh and Mud“ bringt wieder einen neuen Killer, eine passende Map sowie einen neuen Überlebenden ins Spiel. Diesmal bekommen die Killer wieder weibliche Unterstützung, doch menschlich ist The Hag bzw. Die Hexe kaum mehr. Sie setzt Totems ein, um ihre Opfer zu verfluchen. Diese Totems sind ebenfalls Teil dieses DLCs, der euch wieder nur 6,99 Euro kostet.

Die Map, die die Geschichte der Hexe erzählt, ist ein Sumpfgebiet mit matschigem Boden, Schilf, Stegen und Schiffswracks. Sie nennt sich „Backwater-Sumpf“. Ace Visconti ist der neue Survivor, der euch in Zukunft Glück bringt. Auch hier kommen wieder 6 neue Erfolge, die ihr nun bei Dead by Daylight freischalten könnt – da kommt keine Langeweile auf! Jetzt besitzt das Multiplayer-Horror-Game schon insgesamt 68 Errungenschaften.