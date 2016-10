0 0

Das nächste Update wird den Halloween-Killer Michael Myers zum Horror-Gemetzel Dead by Daylight hinzufügen. Dies bestätigte Produzent Mathieu Cote in einem Interview mit der Game-Website Rockpapershotgun.com. Spieler können dann in die Rollen von Serienkiller Myers oder Laurie Strode, der Protagonistin der Halloween-Horrorfilme, schlüpfen. Außerdem wird gleichzeitig eine kostenlose Vorort-Map hinzukommen.

„Wir wollten, dass unser erster [lizenzierter Inhalt], ein Bedeutender ist“, erklärt Cote. „Wir wollten eine der kultigsten und beeindruckendsten Figuren des Horror-Genres haben. Ich denke, Michael Myers ist einer der bekanntesten Widersacher der Filmgeschichte.“

Mehr Killer-Energie durch Verfolgen und Beobachten

Dem Beitrag zufolge erhält der Killer Energie durch das Stalken und Auflauern seiner Opfer. Je länger er wartet, bevor er zuschlägt, umso tödlicher wird sein Angriff. Laut dem Produzenten fügt Myers dem Horror-Mulitplayer eine ganze neue Art des Gameplays hinzu: „Du siehst dich um und dann erblickst du ihn. Er ist dort drüben und beobachtet dich. Du weißt nicht, wie du reagieren sollst. Du kannst nicht davonlaufen, weil er dich nicht verfolgt. Dadurch müssen die Leute einen anderen Weg finden, um das Spiel zu spielen.“

Strodes Fähigkeiten dagegen beziehen sich eher darauf, dass sie die letzte verbliebene Überlebende ist. Zudem enthält das Update eine neue Gameplay-Mechanik genannt „Besessenheit“. Wann genau das Myers-Update erscheint haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben.



