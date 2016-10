Dark Souls 3: Ashes of Ariandel starten - So gelangt ihr zum DLC-Inhalt

Dark Souls 3 bekommt endlich seinen ersten DLC, Ashes of Ariandel, und wenn ihr diesen starten wollt, müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllt haben. Dies ist nicht nur bei Dark Souls 3 üblich, sondern auch bei den Vorgängern der Reihe. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr den DLC starten könnt und dadurch zum Genuss der Inhalte von Ashes of Ariandel kommt.

Dark Souls 3 - Ashes of Ariandel: DLC-Trailer (PVP).mp4 25 weitere Videos

Der DLC Ashes of Ariandel spielt in einer düsteren, verschneiten Landschaft. Diese ist erfüllt von schrägen Kreaturen und Monstern, doch lasst euch nicht zu viel verraten. Schließlich will man die Welten von Dark Souls 3 selbst entdecken und auch bei Ashes of Ariandel wird es euch so ergehen. Damit ihr den DLC starten könnt, müsst ihr folgendes beachten.

Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel: DLC starten

Falls ihr neu bei Dark Souls 3 seid, werdet ihr Ashes of Ariandel nicht so schnell starten können. Damit ihr die Inhalte des DLCs spielen könnt, müsst ihr nämlich im Hauptspiel schon etwas weiter vorangekommen sein. Diejenigen unter euch, die bereits die Kathedrale des Abgrunds abgeschlossen haben, werden beim Starten des DLCs weniger Vorarbeit leisten müssen. Haltet euch an die folgenden Schritte, damit ihr Ashes of Ariandel starten könnt:

Als erstes müsst ihr die Diakone des Abgrunds besiegen. Dies ist der Endgegner der Kathedrale des Abgrunds.

der Kathedrale des Abgrunds. Nach dem siegreichen Kampf bekommt ihr die Kleine Puppe , die euch den Zugang zum Irithyll des Nordwindtals beschert.

, die euch den Zugang zum Irithyll des Nordwindtals beschert. Reist zum Leuchtfeuer Kapelle der Läuterung und schaut rechts neben dem Altar. Dort hockt ein Mönch auf dem Boden. Dabei handelt es sich um einen neuen NPC.

Kapelle der Läuterung und schaut rechts neben dem Altar. Dort hockt ein auf dem Boden. Dabei handelt es sich um einen neuen NPC. Der Mönch macht euch ein Angebot und wenn ihr den DLC Ashes of Ariandel starten wollt, müsst ihr es akzeptieren.

und wenn ihr den DLC Ashes of Ariandel starten wollt, müsst ihr es akzeptieren. Sollte der Mönch nicht in der Kapelle zu finden sein, dann reist einfach zu einem anderen Leuchtfeuer und anschließend wieder zurück. Jetzt muss der NPC da sein.

Habt ihr den DLC Ashes of Ariandel gespielt? Findet ihr, dass es ein gelungener zusätzlicher Inhalt ist? Hinterlasst uns eure Eindrücke gerne in den Kommentaren.