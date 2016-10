Die Welt in Dark Souls 3 ist nicht nur düster, sie glänzt und glitzert auch: Ihr könnt nämlich sage und schreibe 107 Ringe in der Dunkelheit finden. Jeder Ring bringt einen besonderen Effekt mit sich, der sich auf eure Fähigkeiten auswirkt und euch im Kampf stärken kann. Darum solltet ihr nicht darauf verzichten, euch die zauberhaften Ringe auf eure Finger zu stecken. Aber bis es soweit ist, müsst ihr die Schmuckstücke erst einmal finden. Wo ihr nun diese einzigartigen Ringe finden könnt, welche Effekte sie besitzen und wie schwer sie sind, verraten wir euch in diesem Ringe-Guide.

Da ihr nur 4 Ringe tragen könnt, habt ihr die Qual der Wahl: Welcher Ring passt am besten zu eurem Build, zu eurer Spielweise und eurer Charakter-Klasse? Ihr müsst die Ringe auch auf eure Waffe abstimmen, denn manche verstärken diese. Die Ringe können aber auch eure Zauberkraft beeinflussen oder sie helfen euch dabei, noch mehr Seelen zu farmen. Ihr solltet euch die Boni der Ringe daher auf keinen Fall entgehen lassen.

Was solltet ihr noch wissen? Von den 107 Ringen findet ihr insgesamt 68 im ersten Spieldurchlauf. Die restlichen Ringe, die in der Regel stärker sind, werden erst im New Game Plus freigeschaltet. Das bedeutet, ihr könnt euch hier nochmals auf die Suche nach den Ringen begeben. Oft findet ihr im NG+ die selben Ringe noch einmal, nur dass es eben verstärkte Versionen sind, also +1 oder +2. Damit ihr übrigens einen Platin-Ring erhaltet, müsst ihr alle drei Varianten eines Rings sammeln, also die normale, die +1 und die +2.

Also stürzt euch in das finstere Reich und besiegt grausige Kreaturen und bissige Truhen, die den einen Ring vor euch verbergen, den ihr für euren Helden benötigt. Hier sind alle Fundorte der Ringe von Dark Souls 3.



Name



Fundort



Effekt



Gewicht



Abgrundring



Kathedrale des Abgrunds → Lauf mit Blick zum Altar durch die Tür links und geht abermals nach links in den nächsten Raum. Benutzt den Fahrstuhl, um nach nach oben zu gelangen. Tötet den Gegner am Fenster und klettert danach aus diesem und benutzt die Leiter nach oben. Tötet dort nun den Diakon: Er droppt den Ring für euch.



Erlaubt euch zusätzliche Zauber (+1 zusätzlicher Slot) zu benutzen.



0,5



Blauer Tränensteinring



Hohe Mauer von Lothric → Ihr erhaltet den Ring nach einer Quest von Greirat. Ihr müsst ihn aber erst mithilfe des Gefängnisschlüssels befreien, um die Quest freizuschalten.



Liegen eure Trefferpunkte bei 20 % oder weniger, dann verringert sich der erlittene Schaden um 20 %



1,1



Blitzklauenring



Erzdrachengipfel → Steigt die Treppe beim Leuchtfeuer Erzdrachengipfel nach oben und nehmt dort die Treppe neben dem großen Gittertor auf der linken Seite, um hinunter zu kommen. Lauft den Gang entlang. Dort findet ihr den Ring an einem Leichnam.



Eure Blitzangriffe erhöhen sich um 15 %, dafür erhöht sich aber auch euer zu erleidender Schaden um 10 %.



0,8



Blutbissring



Untoten-Siedlung → Der Ring wird von einer großen Ratte gedroppt, die ihr in der Kanalisation töten müsst. Bewegt euch dafür zum Leuchtfeuer „Abruchreife Brücke“.



Eure Resistenz gegenüber Blutungen wird um +90 gesteigert.



0,6



Blutbissring +1



Dämonenruinen (NG+) → Geht durch das Tor beim Leuchtfeuer und biegt dann rechts ab, wo ihr die Treppe nach unten gehen müsst. Begebt euch zum Balkon und nutzt dann die Treppe (rechts). Durchquert den Durchgang, geht rechts durch die Tür, dann wieder rechts entlang bei der ersten Abbiegung und geht durch das Tor auf der linken Seite. Dahinter geht ihr nach rechts, um die Treppe nach unten zu laufen. Biegt dann nach rechts und dann gleich wieder links ab. Nehmt die Treppe nach unten, geht rechts und durchquert das Areal mit den Bäumen. Bleibt links und nehmt die Treppe nach oben. Überquert die Brücke und klettert anschließend die Leiter nach oben. Es geht weiter geradeaus und dann wieder links. Geht hier weiter geradeaus, um an eine Leiche zu gelangen, die an einer Ruine lehnt - Sie hat den Ring für euch.



Eure Resistenz gegenüber Blutungen wird um +140 gesteigert.



0,6



Carthus-Blutring



Katakomben von Carthus → Der Ring liegt bei den Skeletträdern nach dem zweiten Leuchtfeuer.



Beim Rollen seid ihr mit diesem Ring nun nahezu unbesiegbar, trotzdem erleidet ihr höheren Schaden.



0,8



Carthus-Milchring



Katakomben von Carthus → Begebt euch nach dem ersten Leuchtfeuer in den Raum mit den Urnen, wo ihr an einer Leiche den Ring findet.



Dieser Ring erhöht eure Geschicklichkeit um +3 und macht den Träger beim Rollen unsichtbar.



0,8



Chloranthie-Ring



Untoten-Siedlung: → Tötet den Feuerdämonen und klettert dann auf das Dach des linken Gebäudes. Lasst euch von dort aus auf den Vorsprung fallen und betretet den Turm, wo ihr im Erdgeschoss eine Holzkiste entdecken könnt, in der der Ring liegt.



Eure Ausdauer-Regeneration erhöht sich um +7.



0,7



Chloranthie-Ring +1



Irithyll vom Nordwindtal (NG+) → Euer Start ist das Leuchtfeuer "Kirche von Yorshka". Geht durch die linke Tür der Kirche und dann geradeaus, wo ihr an einer Treppe gelangen solltet, die ihr aber NICHT nach unten nehmt. Haltet euch stattdessen links und springt nach unten. Dort gibt es ein paar Gegner, die ihr besiegen solltet. Geht nun nach rechts, dann wieder nach links und tötet die neuen Gegner. Nutzt nun die Treppe nach oben, wo ihr hinter einem Schrein die Leiche mit dem Ring finden solltet.



Eure Ausdauer-Regeneration erhöht sich um +8.



0,7



Chloranthie-Ring +2



Pfad der Opferungen (NG++) → Start ist das gleichnamige Leuchtfeuer. Bewegt euch geradeaus, um am Felsen links vorbei zu gehen. Ihr müsst den Berg runtergehen, euch an der zerstörten Kutsche vorbeibewegen und weiter geradeaus. Ganz am Ende befindet sich der Ring auf einem Feldvorsprung.



Eure Ausdauer-Regeneration erhöht sich um +9.



0,7



Donnersteinplattenring +1



Katakomben von Carthus (NG+) → Start ist beim Leuchtfeuer. Geht nach links, doch achtet auf die große Kugel, die am Ende des Ganges in Bewegung ist. Biegt nach rechts ab, dann nach links und am Ende wieder nach links. Haltet euch hier weiterhin links, denn dort findet ihr einige Töpfe und Krüge, in denen der Ring versteckt ist.



Euer erlittener Blitzschaden wird um 13 % reduziert.



0,6



Donnersteinplattenring +2



Burg Lothric (NG++) → Begebt euch zur Arena des Boss-Kampfes gegen die Drachentöter-Rüstung. Lauft am Brunnen vorbei und zur Kapelle. Biegt aber vorher ab und geht nach links zu dem Haus. An den Bänken vorbei, solltet ihr eine Tür finden, die euch raus führt. Links von euch ist die Absperrung zerstört, springt von hier aus nach unten und geht rechts entlang, um den Ring zu finden.



Euer erlittener Blitzschaden wird um 17 % reduziert.



0,6



Donnersteinplattenring



Erzdrachengipfel → Lauft nach dem zweiten Leuchtfeuer nach draußen und sucht die Leiter bei den Holzgerüsten, um nach oben zu gelangen, wo ihr den Ring findet.



Euer erlittener Blitzschaden wird um 20 % reduziert.



0,6



Drachenschuppenring



Garten des Verzehrten Königs → Benutzt den Fahrstuhl nach oben, springt auf halbem Wege ab und benutzt dann die Treppen hinunter, wo ihr eine Leiche mit dem Ring findet.



Verringert den durch Backstabs erlittenen Schaden um 30 %.



1,1



Dunkelmond-Ring



Leistet den Eid bei Yorshka und bietet daraufhin circa 10-mal den Beweis der Eintracht dar. Danach wird sie euch den Ring überreichen.



Mit diesem Ring erhaltet ihr gleich zwei Zauber-Slots dazu.



0,8



Dunkler Klauenring



Kerker von Irithyll → Geht vom Leuchtfeuer aus durch die Kerkertür und lauft nach unten. Biegt am Ende rechts ab. Links befindet sich eine Brücke, die es zu überqueren gilt. Geht danach rechts weiter, dann gleich wieder links und noch einmal nach links. Es geht geradeaus weiter. Ihr solltet auf eibem Balkon landen, von dem aus ihr nach unten springt. Geht durch den Gang auf der linken Seite. Ihr kommt nun nach draußen, wo ihr sofort rechts abbiegen müsst. Geht geradeauss, wo euch ein Monster entgegenkommt. Biegt nach rechts ab, in den nächsten Gang hinein und springt am Ende durch das Tor rechts von euch. Geht nun geradeaus, wo ihr durch das Loch in der Wand klettert (links). Geht dort die Treppe hinauf, wo ihr in einer Kiste hinten links nach dem Ring stöbern müsst.



Eure Dunkelangriffe werden um 15 % erhöht, aber auch euer physischer Schaden steigt um 10 %.



0,8



Dusk-Kronenring



Kerker von Irithyll → Ihr findet diesen Ring in der Nähe der gelben Asche. Bevor ihr die Gottlose Hauptstadt betretet, solltet ihr das Gebiet genau absuchen, denn es gibt hier einen Raum mit Zellen und Wärtern, wo ihr in der ersten Zelle auch gleich den Ring finden solltet.



Der Verbrauch eurer Fertigkeiten-Punkte verringert sich um 25 % zu Ungunsten eurer Trefferpunkte, deren Wert nun nur noch bei 80% liegt.



0,6



Estus-Aschering



Unbehütete Gräber → Reist zum ersten Leuchtfeuer in dieser Gegens und lauft den Pfad entlang, wo sich ganz links Vampir-ähnliche Gegner aufhalten, die den Ring beschützen.



Mit diesem Ring werden die durch Estus-Ascheflakons regenerierten Fertigkeitspunkte erhöht



0,8



Estus-Ring



Totenacker der Asche → Auf der linken Seite vom Feuerband-Schrein befindet sich der Ring auf dem Boden nahe des Turms.



Er erhöht die durch Estus-Flakons regenerierten Trefferpunkte.



0,8



Falkenring



Untoten-Siedlung → Von dem großen Turm hier feuert ein Riese große Speere auf euch ab, tötet ihn oder sammelt alle Jungen Weißen Zweige ein.



Die Reichweite eures Bogens wird erweitert, wenn ihr den Ring tragt.



0,7



Farrons Ring



Nachdem ihr den Wächter des Abgrunds besiegt habt, solltet ihr mit Hawkwood dem Deserteur, sprechen, der sich im Feuerband-Schrein aufhält.



Der Verbrauch eurer Fertigkeitenpunkte wird um 30 % verringert.



0,8



Feuerklauenring



Untoten-Siedlung → Lauft nach dem Leuchtfeuer „Kliffunterseite“ über das Dach zum großen Platz. Am Ende einer Holzbrücke, die sich hinter dem Folterinstrument befindet, beschützt ein Untoter den Ring.



Eure Feuerangriffe werden um 15 % gepusht, währenddessen euer Schaden um 10 % erhöht wird.



0,8



Finstersteinplattenring



Irithyll des Nordwindtals → Start ist das Leuchtfeuer "Hochfürst Sulyvahn". Lauft geradeaus, um aus dem Gebäude herauszukommen. Draußen solltet ihr euch links halten, wo ihr eine Treppe findet, die ihr nach oben müsst. Ihr gelangt zum Platz mit den Riesen, den ihr nicht überquert, sondern links in den Gang hineingeht. Wenn ihr euch weiterhin links haltet, dann findet ihr den Ring.



Verringert euren erlittenen Dunkelschaden um 13 %.



0,6



Finstersteinplattenring +1



Burg Lothric (NG+) → Start ist das Leuchtfeuer "Drachentöter-Rüstung". Schaut auf den Brunnen, um in dessen Richtung zu laufen. Bewegt euch an dem Brunnen vorbei, und lauf durch das große Tor, dann nach rechts auf einen Zaun zu. Es gibt eine Stelle, an der die Ziegel bröckeln - Von dort aus könnt ihr nach unten springen. Macht eine 180-Grad-Drehung und begebt euch in das Haus, wo ihr nach rechts weitergeht. Geht auf den Balkon, auf dem rechts eine Leiche mit diesem Ring liegt.



Verringert euren erlittenen Dunkelschaden um 17 %.



0,6



Finstersteinplattenring +2



Farron-Feste (NG++) → Geht vom Leuchtfeuer aus zur Brücke, die sich außerhalb des Gebäudes befindet. Überquert diese und biegt danach links ab. Hier müsst ihr die Kreuze zerstören und weitergehen. Lauft an dem Lagerfeuer vorbei, zerstört weitere Kreuze und findet am Ende den Ring bei einer Leiche.



Verringert euren erlittenen Dunkelschaden um 20 %.



0,6



Flammensteinplattenring



Untoten-Siedlung → Bewegt euch vom großen Platz mit dem brennenden Baum weg und lauft nach rechts über die Brücke. Schlagt euch an deren Ende einen geheimen Weg frei. Lauft über die Dächer, bis ihr einen Baum seht, an dem eine Leiche hängt, die den Ring bei sich trägt.



Verringert euren erlittenen Feuerschaden um 13 %.



0,6



Flammensteinplattenring +1



Gottlose Hauptstadt (NG+) → Springt vom Leuchtfeuer aus nach unten. Seid aber vorsichtig und haltet ein paar Estus-Flakons parat. Bleibt rechts und geht durch das Loch in der Wand. Am Ende ist dort ein Abgrund, den ihr herunterspringt. Geht dort linksherum weiter über eine Holzbrücke und in das Gebäude hinein. Lauft durch den engen Gang: Dann links, dann rechts, noch einmal rechts, links, rechts und nach unten. Watet schnell durch den Schlamm, geht dann geradeaus und klettert die Leiter hinauf. Haltet euch wieder links und springt auf das Vordach. Arbeitet euch weiter nach unten. Am Ende eines Ganges müsst ihr die Wand einschlafen, denn dahinter ist der Ring verborgen.



Verringert euren erlittenen Feuerschaden um 17 %.



0,6



Flammensteinplattenring +2



Katakomben von Carthus (NG++) → Start ist das Leuchtfeuer "Dämonenruinen". Bewegt euch durch das Tor und biegt nach rechts ab. Nehmt die Treppe nach unten und geht dann geradeaus weiter bis ihr einen Balkon erreicht. Rechts geht es eine Treppe nach unten, geht danach wieder rechts und nehmt die Tür am Ende des Raums, hinter der sich der Ring versteckt.



Verringert euren erlittenen Feuerschaden um 20 %.



0,6



Fleischbiss-Ring



Großes Archiv → Nehmt hier einen Fahrstuhl, um nach oben zu gelangen und nehmt zum Schluss die Treppe, um nach ganz oben zu kommen. Dreht euch nun nach rechts. Dort müsstet ihr bereits die Leiche an den Bücherregalen mit dem Ring sehen.



Die Gift-, Blutungs-, Kälte- und Fluchresistenz wird um +40 erhöht.



0,6



Fleischbiss-Ring +1



Hohe Mauer von Lothric (NG+) → Startet auch hier wieder beim gleichnamigen Leuchtfeuer und lauft Richtung Sonne, um die Treppe nach unten zu gehen. Lasst die betenden Skulpturen hinter euch und lauft die Treppe weiter nach unten. Nutzt dann die Leiter, um euch weiter nach unten fortzubewegen. Geht die Kerkertür hindurch und besiegt die Skelettwache, die euch über den Weg läuft. Biegt weiter oben nach rechts ab und geht in das Gebäude. Die Treppen führen euch nach unten, wo ihr über die Dächer laufen müsst. Am Ende müsst ihr auf der rechten Seite auf das andere Dach mit den spitzen Pfeilen springen. Eine Leiche hier hat den Ring für euch.



Die Gift-, Blutungs-, Kälte- und Fluchresistenz wird um +60 erhöht.



0,6



Fluchbissring



Gottlose Hauptstadt →



Die Fluchresistenz wird um +150 erhöht.



0,6



Flynns Ring



Untoten-Siedlung → Auf einem Dach ist liegt eine Leiche mit dem Ring. Sie befindet sich in der Gegend, wo ihr mit Siegward den Feuerdämon bekämpft habt.



Je niedriger eure Belastung ist, desto stärker werdet ihr im Nahkampf-Angriff



0,9



Gefleckter Steinplattenring



Schwelender See → Hinter einer bröckeligen Wand verbirgt sich der Ring. Dafür müsst ihr zunächst den See überqueren.



Euer erlittener Dunkelschaden wird um 5 % gemindert.



0,9



Gefleckter Steinplattenring +1



Totenacker der Asche (NG+) → Lauft an der großen Statue vorbei, die aussieht, wie ein zerbrochener Kelch, biegt von dort aus nach rechts ab, bis ihr zu der großen Kristallechse gelangt. Rechts, dort, wo die Gräber sind, findet ihr den Ring an einer Leiche liegend.



Euer erlittener Dunkelschaden wird um 7 % gemindert.



0,9



Giftbissring



Kathedrale des Abgrunds



Erhöht eure Giftresistenz um +90.



0,6



Giftbissring +1



Untoten-Siedlung (NG+)



Erhöht eure Giftresistenz um +140.



0,6



Goldener Schlangenring



Gottlose Hauptstadt → Im Sumpf findet ihr einen großen Tempel, auf dessen Dach ihr klettern müsst. Auf der anderen Seite sollte sich ein Torbogen befinden. Lasst euch dorthin fallen und öffnet mit dem Alten Zellenschlüssel die Tür. Dahinter ist eine Leiche und dieser Ring.



Eure Beutehäufigkeit wird bei besiegten Gegnern auf 150 % erhöht.



1,2



Goldener Schlangenring +1



Irithyll des Nordwindtals (NG+)



Eure Beutehäufigkeit wird bei besiegten Gegnern auf 175 % erhöht.



1,2



Goldener Schlangenring +2



Erzdrachengipfel (NG++)



Eure Beutehäufigkeit wird bei besiegten Gegnern auf 200 % erhöht.



1,2



Hartstahlring



Erzdrachengipfel → Der Ring befindet sich an der Glocke, wo ihr den Alten Lindwurm bekämpft habt. Lauft dafür die Treppe hinauf.



Euer erlittener körperlicher Schaden wird um 10 % reduziert.



0,8



Hartstahlring +1



Unbehütete Gräber (NG+) → Öffnet den Turm mit dem Turmschlüssel und sucht hier nach dem Ring.



Euer erlittener körperlicher Schaden wird um 13 % reduziert.



0,8



Hartstahlring +2



Katakomben von Carthus (NG++) → Lasst euch von der Brücke nach unten Fallen, wo ihr auf einen Skelettkrieger trefft (vom ersten Leuchtfeuer aus).



Euer erlittener körperlicher Schaden wird um 15 % reduziert.



0,8



Havels Ring



Bringt Ludleth die Seele eines verirrten Dämons.



Eure maximale Belastbarkeit wird um 15 % gesteigert.



1,5



Havels Ring +1



Erzdrachengipfel (NG+)



Eure maximale Belastbarkeit wird um 17 % gesteigert.



1,5



Havels Ring +2



Irithyll des Nordwindtals (NG++)



Eure maximale Belastbarkeit wird um 18 % gesteigert.



1,5



Heiligenring



Kauft den Ring für läppische 300 Seelen bei Irina von Carim.



Erlaubt es euch, noch einen Zauber-Slot mehr auszurüsten.



0,5



Hexenring



Katakomben von Carthus → Geht über die instabile Brücke und biegt am Ende links ab. Bewegt euch gerade aus, bis ihr in einer Halle eine Leiche plus Ring findet.



Euer Pyromantieschaden wird um 20 % verstärkt.



1



Hohepriesters Linkes Auge



Bringt Ludleth die Seele von Vordt.



Trefft ihr den Gegner mit aufeinanderfolgenden Angriffen, dann regenerieren 60 Trefferpunkte; trefft ihr allerdings nicht mehr, dann wird der Zähler zurückgesetzt.



0,9



Hohepriesters Rechtes Auge



Irithyll des Nordwindtals: Tötet am Anfang dieses Gebiets die riesige, untote Krokodilsechse (Sulyvahns Bestie). Sie droppt den Ring.



Je länger ihr den Gegner trefft, wird euer Angriff gesteigert. Trefft ihr allerdings nicht mehr, klingt der Effekt ab.



1,4



Holzmaserring



Die Schrein-Maid verkauft euch den Ring im Feuerband-Schrein.



Die Haltbarkeit eurer Waffen wird um 20 % gesteigert.



0,5



Holzmaserring +1



Garten des Verzehrten Königs (NG+) → Hinter einem Fahrstuhl liegt der Ring einfach auf dem Boden.



Die Haltbarkeit eurer Waffen wird um 30 % gesteigert.



0,5



Holzmaserring +2



Irithyll des Nordwindtals (NG++) → Sucht den Raum mit den drei silbernen Rittern. Geht von hier aus hinaus und direkt nach rechts, wo ihr den Ring in einer Nische liegend findet.



Die Haltbarkeit eurer Waffen wird um 40 % gesteigert.



0,5



Hornissenring



Unbehütete Gräber



Eure kritischen Angriffen werden mit diesem Ring verstärkt.



1,1



Hufeisenring



Kathedrale des Abgrunds oder Feuerband-Schrein → Patches gibt euch diesen Ring.



steigert den Schaden von Tritten; wenn Gegner Tritte blocken, verlieren sie 30 Prozent der Ausdauer



0,6



Jägerring



Großes Archiv



Erhöht eure Geschicklichkeit um +5.



0,8



Jungdrachen-Ring



Ihr könnt den Ring von Orbeck von Vinheim kaufen. Voraussetzung : Mindestens 3 Zauber müsst ihr von ihm gelernt bekommen haben, eine Schriftrolleabgegeben und eine Anfangsklasse besitzen, die kein Zauberer ist.



Euer Schaden beim Zaubern steigt um 12 %.



0,7



Kette des Gefangenen



Bringt Ludleth die Seele von Meister Gundyr.



Steigerung von Lebenskraft um +5, Kondition um +5 und Vitalität um +5, jedoch steigt auch euer erlittener Schaden um 10 %.



0,8



Lebensring



Ihr könnt den Ring bei der Schrein-Maid im Feuerband-Schrein kaufen oder ihn bei der Charaktererstellung als Begräbnisgeschenk auswählen.



Eure Trefferpunkte steigen um 7 %



0,3



Lebensring +1



Untoten-Siedlung (NG+) → Der Ring ist kurz, bevor ihr den Feuerdämonen vernichtet, zu finden. Siegward unterstützt euch dabei.



Eure Trefferpunkte werden um 8 % erhöht.



0,3



Lebensring +2



Burg Lothric (Ng+) → Lauft vom Leuchtfeuer „Drachenkaserne“ geradeaus und biegt vor den beiden Drachen nach rechts ab. Nehmt die Treppe nach oben. Besiegt in dem finsteren Raum die geschwülstartigen Drachenmonster und bewegt euch nach links, um zum Ausgang zu gelangen. Der Ring liegt dort auf einem Vorsprung unter euch.



Eure Trefferpunkte werden um 9 % erhöht.



0,3



Lebensring +3



Unbehütete Gräber (NG++) → Er befindet sich auf der Spitze hinter dem großen Thron im dunklen Feuerband-Schrein.



Eure Trefferpunkte werden um 10 % erhöht.



0,3



Lloyds Schildring



Ihr könnt den Ring bei der Schrein-Maid im Feuerband-Schrein kaufen.



Steigert eure Schadensminderung bei vollen Trefferpunkten um 25 %.



0,9



Lloyds Schwertring



Kathedrale des Abgrunds → Wenn ihr in diesem Gebiet zum Boss-Kampf gelangen wollt, müsst ihr auch an einem Riesen vorbei. In der Nähe dieses Riesens ist eine Treppe, unter der der Ring zu finden ist.



Eure Angriffe werden bei vollen Trefferpunkten um 10 % verstärkt.



0,9



Magieklauenring



Irithyll des Nordwindtals



Erhöhung eurer magische Angriffe um 15 % bei schlechterer Schadensminderung minus 10 %.



0,8



Mornes Ring



Pfad der Opferungen → Unter einer Brücke zwischen dem ersten und dem zweiter Leuchtfeuer versteckt.



Verstärkung eures Wunderschadens um +12.



0,7



Ring der Gunst



Irithyll des Nordwindtals → Beginnt beim Leuchtfeuer „Hohepriester Sulyvahn“. Lauft von dort aus geradeaus nach draußen und bewegt euch von dort nach rechts, um die Treppe hochzugehen und dann gleich wieder runter. So kommt ihr nämlich zum Platz der toten Riesen, den ihr geradeaus laufend überquert. Nehmt die Treppe nach oben, passiert das Tor und geht danach links weiter. Benutzt nun die Leiter, um nach unten zu kommen und besiegt Sulyvahns Bestie, ein untotes Krokodil.



Dieser Ring erhöht: die Trefferpunkte um 3 %, die Ausdauer um 10 % und die maximale Belastung um 8 %.



1,5



Ring der Gunst +1



Irithyll des Nordwindtals (NG+) → Der Ring befindet sich quasi im selben Raum, in dem ihr den Hohepriester Sulyvahn besiegt habt, allerdings im 2. Stockwerk.Dieser Ring erhöht: die Trefferpunkte um 3 %, die Ausdauer um 10 % und die maximale Belastung um 8 %.



Dieser Ring erhöht: die Trefferpunkte um 4 %, die Ausdauer um 11 % und die maximale Belastung um 9 %.



1,5



Ring der Gunst +2



Kathedrale des Abgrunds (NG++) → Ihr beginnt beim Leuchtfeuer „Kapelle der Läuterung“. Stellt euch dort auf den Felsvorsprung und lasst euch auf das Dach fallen. Lauft dann nach links und tötet das Skelett mit der Axt, es droppt den Ring.



Dieser Ring erhöht: die Trefferpunkte um 5 %, die Ausdauer um 12 % und die maximale Belastung um 10 %.



1,5



Ring der Opferung



Diesen Ring findet ihr gleich an mehreren Stellen, denn er geht leider nach einmaligem Gebrauch kaputt → Kauft ihn bei verschiedenen Händlern oder findet ihn auf dem Pfad der Opferung, auf der Hohen Mauer, im Irithyll-Tal oder im Garten des Verzehrten Königs.



Wenn ihr sterbt, verliert ihr keine Seelen mehr.



1



Ring der Sonnenprinzessin



Irithyll des Nordwindtals → Ihr findet den Ring gleich nach dem Boss-Zimmer Aldrich des Götterfressers in Gwyneveres Zimmer in Anor Londo.



Pro Sekunden werden 2 Trefferpunkte wiederhergestellt.



0,6



Ring des Bösen Auges



Katakomben von Carthus/Irithyll des Nordwindtals → Sobald ihr herausfindet, was mit Horace passiert ist, gibt euch Anri diesen Ring.



Dieser Ring absorbiert von jedem besiegten Feind 30 TP.



1



Ring des Bösen Auges +1



Kathedrale des Abgrunds (NG+)



Dieser Ring absorbiert von jedem besiegten Feind 50 TP.



1



Ring des Bösen Auges +2



Hohe Mauer von Lothric (NG++)



Dieser Ring absorbiert von jedem besiegten Feind 70 TP.



1



Ring des Gebets



Ihr könnt den Ring bei der Schrein-Maid in den Unbehüteten Gräbern kaufen.



Beim Tragen dieses Rings wird euer Glauben um +5 erhöht.



0,6



Ring des Gelehrten



Großes Archiv



Er erhöht eure Intelligenz um +5.



0,6



Ring des Großen Sumpfes



Pfad der Opferungen → Besiegt die große Krabbe, sie droppt den Ring. Wählt ihr die Starterklasse „Pyromant“, dann könnt ihr euch diesen Ring als Begräbnisgeschenk aussuchen.



Euer Pyromantieschaden wird um 12 % erhöht.



0,7



Ring des Löwen



Irithyll des Nordwindtals



Der Ring sorgt für einen stärkeren Konterangriffe bei Stoßwaffen um 15 %.



0,5



Ring des Nebels



Kathedrale des Abgrunds → Gebt Rosaria 10 bleiche Zungen, um beim Eid „Rosarias Finger“ im Rang +1 zu steigen.



Aus einer weiten Entfernung können euch Feinde nun nicht mehr entdecken.



0,9



Ring des Ritterschlächters



Katakomben von Carthus/Schwelender See → Ihr müsst den Invader Ritterschlächter Tsorig töten, der den Ring droppt.



Feinde verlieren bei abwehrenden Angriffen 10 % Ausdauer.



0,9



Ring des Sonnenerstgeborenen



Irithyll des Nordwindtals



Euer Wunderschaden steigt um 20 %.



1



Ring des Unheils



Erzdrachengipfel → Ihr findet einen Schrein mit zwei Statuen, wenn ihr die Gegend um das zweite Leuchtfeuer absucht. Wenn ihr nun vor dem Altar kniend die Geste„Pfad des Drachen“ ausführt, erhaltet ihr den Ring.



Der Ringträger verursacht doppelten Schaden.



0,8



Ritterring



Burg Lothric → Er ist in der Nähe des Sonnenlicht-Altars versteckt.



Eure Stärke wird um +5 erhöht.



0,8



Roter Tränensteinring



Burg Lothric



Euer Angriffsschaden erhöht sich um 20 %, sobald eure Trefferpunkte nur noch 20 % oder weniger zeigen.



1,4



Rubin von Aldrich



Anor Londo → Tötet eines der Biester in dem Raum vor der Bosstür.



Wenn ihr kritische Angriffe erzielt, dann regeneriert ihr 85 Trefferpunkte.



0,8



Saphir von Aldrich



Kathedrale des Abgrunds → Sucht nach einem Raum, der bis auf eine Leiche und einem Spinnen-artigen Feind nichts enthält. Tötet den Gegner.



Wenn ihr kritische Angriffe erzielt, dann regeneriert ihr 15 Fertigkeitenpunkte.



0,8



Schädelring



Ludleth hinterlässt euch diesen Ring bevor er verschwindet. Bis dahin müsst ihr aber die Fürstenasche aller Aschefürsten auf ihrem jeweiligen Thron platzieren.



Die Angriffsprioritäten von Monstern ändern sich beim Tragen dieses Rings, da ihr mit ihm leichter von Feinden entdeckt werdet.



0,6



Silberkatzenring



Nachdem ihr Sirris aus dem sonnenlosen Reich von Creightons Invasion auf der Irithyll-Brücke gerettet habt, erhaltet ihr von der Kriegerin den Ring.



verhindert Schaden durch Fallen, aber nicht den sofortigen Tod beim Fallen aus mindestens 20 Metern Höhe



0,6



Silberner Schlangenring



Feuerband-Schrein → Hinter einer Illusionsand unter dem Dach verborgen.



Mit diesem Ring steigt die Menge an Seelen von besiegten Gegnern auf 110 %.



1,2



Silberner Schlangenring +1



Gottlose Hauptstadt (NG+) → Lauft zu dem Fahrstuhl am Ende des Kerkers von Irithyll, in diesem Raum mit dem Aufzug befindet sich auch der Ring.



Mit diesem Ring steigt die Menge an Seelen von besiegten Gegnern auf 120 %.



1,2



Silberner Schlangenring +2



Untoten Siedlung (NG++) → Besiegt zusammen mit dem Zwiebelritter den Feuerdämon und durchsucht daraufhin das Häuschen im hinteren Teil des Areals. Klettert auf dessen Dach, wo ihr zwei Priesterinnen und eine Leiter findet. Nutzt die Leiter, um an den Ring zu gelangen.



Mit diesem Ring steigt die Menge an Seelen von besiegten Gegnern auf 130 %.



1,2



Umkehr-Ring



Irithyll des Nordwandtals

→ Tötet Ludleth oder holt ihn euch im NG+ von seinem Platz.



Ihr könnt Aktionen des anderen Geschlechts ausführen.



0,5



Unwahrer Dunkler Ring



Bevor ihr den Ring erhalten könnt, müsst ihr zunächst bei Yoel von Londor im Feuerbrand-Schrei 5x im Level aufsteigen und er muss daraufhin sterben. Anschließend könnt ihr ihn von Yuria von Londor bekommen.



Bewahrt euer menschliches Aussehen; Ihr könnt dabei die Form eines Phantoms annehmen bzw. eine menschliche Hülle behalten.



0,7



Unwahrer Weißer Ring



Bevor ihr den Ring erhalten könnt, müsst ihr zunächst bei Yoel von Londor im Feuerbrand-Schrei 5x im Level aufsteigen und er muss daraufhin sterben. Anschließend könnt ihr ihn von Yuria von Londor bekommen.



Euer Aussehen ändert sich, sodass ihr wie ein weißes Phantoms ausseht.



0,7



Wappenring Brüllender Drache (Gewicht: 1.0)



Kerker von Irithyll



Eure Zauber sind 20 % stärker.



1,0



Wappenring Lauernder Drache



Farron-Feste

Ihr bekommt ihn, von der großen Krabbe bei der weißen Birke



Die Wirkung eurer Zaubereffekte hält 30 % länger.



0,5



Wappenring Lauernder Drache +1



Pfad der Opferungen (NG+) → Am Leuchtfeuer „Wald der Kreuzigungen“ neben der großen Krabbe.



Die Wirkung eurer Zaubereffekte hält 35 % länger.



0,5



Wappenring Lauernder Drache +2



Großes Archiv (NG++) →

Bevor ihr den Kampf gegen Prinz Lothric bestreitet, geht die Wendeltreppe am Turm hoch. Drei geflügelte Kreaturen zeigen euch den Weg.



Die Wirkung eurer Zaubereffekte hält 40 % länger.



0,5



Wappenring Ruhender Drache



Nach dem ihr Farrons Dolch, den Auristischen Köder und das Versuchte Quecksilber erworben habt, könnt ihr den Ring von Orbeck von Vinheim kaufen.



Der Träger verursacht keine Geräusche mehr.



0,7



Weisenring



Pfad der Opferungen



Erhöht eure Geschicklichkeit um +30, verkürzt damit eure Zauberwirkzeit.



0,7



Weisenring +1



Großes Archiv (NG+)



Erhöht eure Geschicklichkeit um +35, verkürzt damit aber eure Zauberwirkzeit.



0,7



Weisenring +2



Garten des Verzehrten Königs (NG++)



Erhöht eure Geschicklichkeit um +40, verkürzt damit eure Zauberwirkzeit.



0,7



Wolfsring



Farrons Wächter gibt ihn euch als Belohnung.



Erhöht eure Zähigkeit um 12 %



0,5



Wolfsring +1



Farron-Feste (NG+)



Erhöht eure Zähigkeit um 17 %



0,5



Wolfsring +2



Totenacker der Asche (NG++) → Zu finden ist der Ring, dort wo ihr den Bosskampf gegen Iudex Gundyr bestritten habt.



Erhöht eure Zähigkeit um 20 %.



0,5



Zaubersteinplattenring



Im Garten des Verzehrten Königs, bevor ihr gegen Oceiros kämpft, müsst ihr die beiden Ritter des Verzehrten Königs töten



Ihr erleidet 13 % weniger Magieschaden.



0,6



Zaubersteinplattenring +1



Farron-Feste (NG+)



Ihr erleidet 17 % weniger Magieschaden



0,6



Zaubersteinplattenring +2



Gottlose Hauptstadt (NG++)



Ihr erleidet 20 % weniger Magieschaden



0,6



Dieser Ringe-Guide befindet sich derzeit noch im Aufbau, weshalb leider noch nicht alle Fundorte genau beschrieben sind. Wir sind aber dran und begeben und fleißig auf die Suche nach allen Ringen in Dark Souls 3, um euch die Fundorte hier mitzuteilen. Solltet ihr selbst schon einen dieser Ringe gefunden haben, dann hinterlasst doch gern einen Kommentar. Der Guide wird stetig aktualisiert. Schaut also ab und an mal wieder vorbei.

Dark Souls 3 - Ringe aus dem DLC "Ashes of Ariandel"

Name Fundort Effekt Gewicht