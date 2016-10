Dark Souls 3: Ashes of Ariandel - Meister-Grabhüter finden und besiegen

Der DLC Ashes of Ariandel erweitert Dark Souls 3 um weitere Bosse. Einer davon ist der Meister-Grabhüter, den ihr jedoch nur dann besiegen könnt, wenn ihr ihn auch findet. In unserem Guide führen wir euch zu dem Fundort von Meister-Grabhüter und seinem Wolf. Zudem helfen wir euch dabei, diesen Gegner zu besiegen.

Das Video oberhalb zeigt euch, wie ihr den Meister-Grabhüter besiegen könnt. Nachfolgend erklären wir euch, wie ihr den Boss finden werdet und geben euch einige Tipps zum Kampf. Falls ihr euch fragt, wie ihr in das Gebiet gelangt, dann lest unseren Guide Ashes of Ariandel starten - So gelangt ihr zum DLC-Inhalt. Seid ihr in die Welt vorgedrungen, dann sucht nach Meister-Grabhüter.

Dark Souls 3 – Meister-Grabhüter finden

Die Gemalte Welt von Ariandel ist das neue Gebiet bei Dark Souls 3. Im Verlauf des DLCs werdet ihr zwangsweise an einer Hängebrücke vorbeikommen. Von hieraus müsst ihr einen bestimmten Weg einschlagen, um zum Meister-Grabhüter zu gelangen. Apropos einschlagen:

Zunächst müsst ihr auf die andere Seite der Hängebrücke gelangen und auf diese dann einschlagen , damit sie herunterfällt.

gelangen und auf diese dann , damit sie herunterfällt. So wie in den Katakomben von Carthus könnt ihr nun die gefallene Brücke als Leiter nutzen. Steigt also hinunter.

nutzen. Steigt also hinunter. Lauft den Pfad entlang und springt auf die großen Wurzeln , bis ihr unten ankommt.

, bis ihr unten ankommt. Unten müsstet ihr auch schon gegenüber ein Leuchtfeuer, „Die Tiefen des Gemäldes“ , entdecken. Entzündet es, denn es dient euch als das nächste Leuchtfeuer zum Meister-Grabhüter.

, entdecken. Entzündet es, denn es dient euch als das nächste Leuchtfeuer zum Meister-Grabhüter. Lauft jetzt den Weg rechts entlang bis zu einem weiten offenen Feld mit zahlreichen Blumen. Hier werdet ihr dem Boss Meister-Grabhüter und seinen dunklen Welpen begegnen.

Braucht ihr Hilfe beim Besiegen von Meister-Grabhüter und seinem Großwolf, dann lest im Guide weiter. Wollt ihr euch lieber nicht spoilern lassen, dann kommt wieder, wenn ihr an der Stelle nicht weiter kommt.

Meister-Grabhüter und seine Wölfe besiegen

Damit ihr euch den Kampf gegen den Meister-Grabhüter im DLC Ashes of Ariandel so einfach wie möglich gestalten könnt, solltet ihr einiges dabei beachten. Die folgenden Hinweise werden euch auf dem Schlachtfeld helfen:

Der Großwolf ist eine andere Sache. Er ist sehr flink und stürmt regelmäßig auf euch zu. Mit seinen Frostangriffen kann er euch lähmen. Stellt euch am besten vor die Säulen, damit er nach dem Angriff auf euch nicht zu weit in die Ferne entkommt. Die Säulen werden ihn ausbremsen und so könnt ihr ihn attackieren. Denkt daran, dass ihr mit dem Ausweichen hier viel reißen könnt. Besonders bei seinem Sturmangriff könnt ihr keinen Block nutzen.

Das bekommt ihr nach eurem Sieg

Nach dem Kampf gegen Meister-Grabhüter werdet ihr keine neue Boss-Seele erhalten. Als Loot bekommt ihr jedoch eine Waffe und den Helden-Knochen. Diesen braucht ihr, um die PVP-Arena freischalten zu können. Bringt diesen zum Feuerband-Schrein. Der Kampf ist vorbei und ihr seid einige Seelen reicher. Das „Besonders Gerade Schwert“, das ihr als Loot bekommt, heißt Nobelherz. Es skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit und passt sehr gut mit den Gealterten Edelstein zusammen. Habt ihr eure Klasse so gelevelt, dass ihr von diesen beiden Attributen viel profitiert, könnte euch dieses Schwert gefallen.

Neben dem Boss Meister-Grabhüter gibt es einen weiteren. Schwester Friede wird euch ebenfalls eine Herausforderung sein. Braucht ihr bei diesem Kampf Unterstützung, dann klickt auf den Link zum Guide.