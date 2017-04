4 0

Dark Souls 3 ist ein bockschweres, aber richtig gutes Rollenspiel. Nachdem das Hauptspiel nun schon einige Monate auf dem Buckel hat und die DLCs auf den Markt geworfen wurden, gibt es das Ganze nun in einer schicken Collection, mit der ihr alles bekommt, was ihr braucht, um euch die Zähne auszubeißen.



Denn die Dark Souls 3: Fire Fades Edition enthält das Hauptspiel samt den DLCs "Ashes of Ariandel" und "The Ringed City". Wer jetzt zugreift, muss ungefähr 60 Euro für die PS4- und Xbox-One-Version hinblättern. PC-Spieler sparen wie üblich zehn Euro und sind damit mit 50 Euro dabei. Neben den DLCs von Dark Souls 3 gibt es allerdings keine weiteren Goodies für die Fire-Fades-Edition. Aber auch so habt ihr etliche Stunden zu tun, bevor ihr den Abspann zu Gesicht bekommt. Und dabei werdet ihr sicher das ein oder andere Mal fluchen.



Die Zukunft von From Software

Die Dark-Souls-Reihe ist mit dem Abschluss des dritten Teils vorerst zu Ende. Das haben die Macher schon lange angedeutet. Doch was macht das Studio From Software als nächstes? Viele Fans hoffen auf einen zweiten Teil von Bloodborne, während sich manche ein komplett neues Spiel erhoffen, das vielleicht mit dem Setting experimentiert. Möglicherweise wird auf der E3 schon mehr dazu verraten.

Dark Souls 3 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.