"Ashes of Ariandel" wird der erste DLC für Dark Souls 3 sein, der schon in wenigen Wochen für alle Plattformen erscheint. Damit ihr euch jetzt schon auf die neuen Inhalte - und vor allem den verbesserten PvP-Modus - einstellen könnt, gibt es einen epischen Trailer zum DLC am Ende der News.

Der erste DLC zu Dark Souls 3 wird euch in ein verschneites und mysteriöses Gebiet führen. Dort trefft ihr auf neue Gegner, sammelt neue Items und Waffen und bekämpft extrem starke Bosse. Doch das ist natürlich nicht alles. "Ashes of Ariandel" wird auch ein neues PvP-Gebiet bieten, in dem ihr gegen andere Spieler antreten könnt.

Verbesserungen am PvP-Modus

Der erste DLC für Dark Souls 3 wird 3vs3-Kämpfe ins Spiel einfügen. Einen kleinen Vorgeschmack von den epischen Schlachtengetümmel seht ihr unten im Video. "Ashes of Ariandel" erscheint am 25. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PS4. Wenn ihr den Season Pass besitzt, wird der DLC automatisch heruntergeladen. Andernfalls müsst ihr ihn separat erwerben. Aktuell wird spekuliert, dass der zweite und vermutlich letzte DLC Anfang des kommenden Jahres erscheinen wird. Darüber ist aber nichts weiter bekannt.



