Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Komplettlösung und Tipps für alle drei Spiele (Video-Guide)

Der verrückte Beuteldachs ist zurück und ihr könnt ihn in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy durch drei verschiedene Spielewelten begleiten. Hier gibt es einiges zu tun, wie etwa zahlreiche Edelsteine einzusammeln und Kisten zu zerstören. Wollt ihr alle drei Spiele durchspielen? Kommt ihr an einer Stelle mit dem Beuteldachs nicht weiter? Dann hilft euch vielleicht unsere Komplettlösung inklusive Video, um einen Spielabschluss von 100% hinzulegen.

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kann mit hervorragenden Verkaufszahlen hausieren gehen. Der Spieleklassiker hat viele dazu animiert, wieder an die guten alten Zeiten zurückzudenken. Die drei Spiele kommen mit einer schicken neuen Engine daher und können optisch daher sehr gut mit anderen Games mithalten. Also los: Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy komplett gelöst oder was?!

Mit dem Crash Bandicoot das Spiel komplett durchspielen: Wozu dienen Edelsteine und Kisten?

Die Spiele der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy haben einen wirklich anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad. Dennoch sind die Level ziemlich linear aufgebaut. Das liegt vermutlich daran, dass Crash Bandicoot weiterhin tief in seinem Herzen ein 2D-Platfomer ist. Folgende Hinweise solltet ihr beachten, wenn ihr die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy komplett lösen wollt:

Zerstört alle Kisten : Es ist zwingend notwendig, dass ihr jedes Level nach den dort vorhandenen Kisten absucht. Es ist sicherlich gar nicht so einfach, gleich alle beim ersten Spieldurchlauf ausfindig zu machen, dennoch ist es wichtig, wenn ihr ein Sammler und Freund des 100%igen Spielabschlusses seid, weil ihr nur dann den durchsichtigen Edelstein erhaltet, der nach jedem Level als Belohnung auf euch wartet. Hier wartet also eine besondere Herausforderung auf euch.

: Es ist zwingend notwendig, dass ihr jedes Level nach den dort vorhandenen Kisten absucht. Es ist sicherlich gar nicht so einfach, gleich alle beim ersten Spieldurchlauf ausfindig zu machen, dennoch ist es wichtig, wenn ihr ein Sammler und Freund des 100%igen Spielabschlusses seid, weil ihr nur dann den durchsichtigen Edelstein erhaltet, der nach jedem Level als Belohnung auf euch wartet. Hier wartet also eine besondere Herausforderung auf euch. Äpfel für Leben : Zwar dürft ihr - ganz im Gegensatz zu der Originalversion von Crash Bandicoot - nun unendlich oft in dem Jump and Run sterben, aber es kann trotzdem nicht schaden, wenn ihr genügend Äpfel auf eurem Weg einsammelt, denn pro 100 Stück erhält der Beuteldachs ein Extra-Leben. Es gibt nämlich eine Ausnahme: In den besonderen Leveln, in denen ihr einen der bunten Edelsteine finden könnt, könnt ihr leider nicht unendlich oft sterben...

: Zwar dürft ihr - ganz im Gegensatz zu der Originalversion von Crash Bandicoot - nun unendlich oft in dem Jump and Run sterben, aber es kann trotzdem nicht schaden, wenn ihr genügend Äpfel auf eurem Weg einsammelt, denn pro 100 Stück erhält der Beuteldachs ein Extra-Leben. Es gibt nämlich eine Ausnahme: In den besonderen Leveln, in denen ihr einen der bunten Edelsteine finden könnt, könnt ihr leider nicht unendlich oft sterben... Bunte Edelsteine finden : Ihr solltet unbedingt die sechs speziellen, bunten Edelsteine finden, da sie euch Geheimwege offenbaren, sogar in bereits abgeschlossenen Leveln. Um diese zu bekommen, müsst ihr wirklich alle Kisten in diesem Level zerstören und dürft dabei nicht einmal sterben! Das ist doch zu schaffen, oder?

: Ihr solltet unbedingt die sechs speziellen, bunten Edelsteine finden, da sie euch Geheimwege offenbaren, sogar in bereits abgeschlossenen Leveln. Um diese zu bekommen, müsst ihr wirklich alle Kisten in diesem Level zerstören und dürft dabei nicht einmal sterben! Das ist doch zu schaffen, oder? Schalter bedienen: Achtet auf Schalter, die ihr in den Leveln finden könnt. Hierbei handelt es sich um Kisten mit einem Ausrufezeichen darüber. Betätigt ihr sie, indem ihr auf die Kiste draufspringt, so solltet ihr ein Stück im Level zurücklaufen, da dadurch weitere Geheimnisse offenbart werden - Also nichts wie hin!

Im Übrigen warten ja auch ein paar tolle Trophäen auf euch, wenn ihr einen Spielabschluss von 100% anstrebt.

Crash Bandicoot - Der erste Teil in der Video-Komplettlösung

Eine Komplettlösung in Schriftform wär bei einem Jump-and-Run-Game ein wenig anstrengend gewesen, sowohl für euch, als auch für uns. Aber glücklicherweise gibt es ja schon ein paar fleißige Youtuber, die Crash Bandicoot komplett durchgespielt und alles zu 100 % abgeschlossen haben. Darum möchten wir euch für das erste Spiel den 100%-Walkthrough des Youtuber-Channels PS4Trophies empfehlen:

Dies sind die Timecodes für das Video:

00:00:01 : N. Sanity Beach

: N. Sanity Beach 00:02:16 : Boulders

: Boulders 00:03:15 : Hog Wild

: Hog Wild 00:04:57 : Papu Papu

: Papu Papu 00:05:41 : Up the Creek

: Up the Creek 00:09:10 : Ripper Roo

: Ripper Roo 00:10:00 : The Lost City (Grüner Edelstein)

: The Lost City (Grüner Edelstein) 00:15:28 : Jungle Rollers

: Jungle Rollers 00:18:09 : Temple Ruins

: Temple Ruins 00:21:27 : Sunset Vista

: Sunset Vista 00:29:01 : Whole Hog

: Whole Hog 00:30:12 : Koala Kong

: Koala Kong 00:31:57 : Heavy Machinery

: Heavy Machinery 00:37:40 : Generator Room (Oranger Edelstein)

: Generator Room (Oranger Edelstein) 00:41:16 : Upstream

: Upstream 00:44:12 : Toxic Waste (Blauer Edelstein)

: Toxic Waste (Blauer Edelstein) 00:46:46 : Rolling Stones

: Rolling Stones 00:50:46 : Cortex Power

: Cortex Power 00:54:27 : Pinstripe Potoroo

: Pinstripe Potoroo 00:55:41 : The High Road

: The High Road 00:58:56 : Slippery Climb (Roter Edelstein)

: Slippery Climb (Roter Edelstein) 01:04:25 : Native Fortress

: Native Fortress 01:10:03 : Road to Nowhere

: Road to Nowhere 01:13:40 : Jaws of Darkness

: Jaws of Darkness 01:20:40 : Fumbling in the Dark

: Fumbling in the Dark 01:22:57 : Castle Machinery

: Castle Machinery 01:26:42 : Dr. Nitrus Brio

: Dr. Nitrus Brio 01:28:27 : The Lab (Gelber Edelstein)

: The Lab (Gelber Edelstein) 01:31:37 : The Great Gate

: The Great Gate 01:36:29 : Lights Out (Violetter Edelstein)

: Lights Out (Violetter Edelstein) 01:38:18 : Boulder Dash

: Boulder Dash 01:41:10 : Dr. Neo Cortex

: Dr. Neo Cortex 01:43:05 : Ende

: Ende 01:43:25: 100-%-Ende

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Komplettlösung zum zweiten Spiel der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, nämlich Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back.

