Crackdown 3 ist nun schon seit einiger Zeit in Arbeit. Vor wenigen Tagen fand aber Scalebound, das Action-Rollenspiel von Microsoft und Platinum Games sein Ende. Die Arbeiten an dem Spiel werden nicht weitergeführt. Dies hat bei Crackdown-Fans Besorgnis erregt. Denn von dem Action-Spektakel haben wir ebenfalls eine Weile nichts mehr gehört.

Doch nun bestätigte ein vermeintlicher Insider auf Twitter, dass Crackdown 3 immer noch in Entwicklung ist. "Shinobi602", der in der Vergangenheit immer wieder mit Insider-Infos an die Öffentlichkeit getreten ist, schreibt: "Ich habe ein bisschen herumgefragt. Crackdown 3 ist sicher und entwickelt sich gut. Die Arbeit war schwierig, aber das ist bei allen Entwicklungen so. Es gibt immer noch ein paar raue Kanten, aber keine Probleme, wie bei Scalebound. Es wird kommen".

Aufatmen bei Crackdown-Fans

Das dürfte alle freuen, die schon sehnsüchtig auf Crackdown 3 warten. Das Spiel wurde, genau wie Scalebound, auf der E3 2014 angekündigt. Bislang ist geplant, dass der neue Teil der Reihe noch in diesem Jahr erscheinen wird. Einen genauen Release-Termin haben die Macher aber noch nicht festgelegt. Crackdown 3 soll für PC und Xbox One erscheinen.



