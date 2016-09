8 0

Der Wettskandal um Counter Strike: Global Offensive wächst immer weiter. Während sich in den vergangenen Monaten einige Youtuber dazu bekannt haben, eine Gambling-Website zu betreiben und zu bewerben, ohne ihre Verbindung dazu klarzustellen, sind nun zwei Männer in Großbritannien angeklagt worden.

Den beiden wird vorgeworfen, illegale Wetten auf Counter Strike: Global Offensive abgeschlossen zu haben. Einer von beiden soll laut Anklage auch Minderjährige dazu bewegt haben, an dem Gambling-System teilzunehmen. Die Verhandlung wurde bereits am vergangenen Freitag begonnen, dann aber auf den 14. Oktober 2016 verschoben.

Gambling-Seiten im Visier der Behörden

Die britische Glücksspielkommission hat in den letzten Monaten vermehrt ihren Fokus auf die Wetten im Gaming-Bereich gelegt. Laut Aussage der Behörde wird der globale Marktwert dieser Wettsysteme auf etwa vier Milliarden britische Pfund geschätzt. Ein ziemlich großer Anteil, obwohl die Wetten auf den ersten Blick eher als Nischenprodukt erscheinen.

Mittlerweile hat die Kommission auch Warnungen an britische Eltern herausgegeben, die auf die Wettmachenschaften hinweisen. Wie der Fall am Ende ausgeht, ist aktuell noch nicht abzuschätzen. So oder so wird der Ausgang aber für die Zukunft mit Wetten rund um CS: GO sehr interessant.



