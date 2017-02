2 0

Conan Exiles mag aktuell von viel Pech geplagt zu sein. Doch auch nachdem die offiziellen Server abgeschaltet und der Kopierschutz versehentlich entfernt wurde, kann sich das Survival-Game bei den Spielern durchsetzen. Auf Steam verdrängt es sogar Spitzenreiter Resident Evil 7.

Conan Exiles - Erobert die Steam-Charts und stürzt Resident Evil 7 vom Thron Infos zum Spiel Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/16 Bild 12/27 1/1 Conan Exiles setzt sich bei den Spielern durch. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Und das ist durchaus beachtlich, wenn man bedenkt, dass Resident Evil 7 ein großer Triple-A-Titel ist, während Conan Exiles immer noch in einer frühen Entwicklungsphase steckt. Weiter unten führen wir euch die Steam-Charts der letzten Woche auf, damit ihr euch einen Überblick über die aktuelle Stimmungslage der PC-Spieler machen könnt. Denn auch For Honor konnte sich dank der Beta in der Liste festkrallen. Dies wird wohl auch in dieser Woche geschehen, wenn die offene Beta am 9. Februar an den Start geht.

Die Steam-Charts der vergangenen Woche

Conan Exiles Ark: Survival Evolved For Honor Resident Evil 7 Rainbow Six Siege The Witcher 3: GOTY-Edition Counter Strike: Global Offensive H1Z1: King of the Kill Ark: Scorched Earth Grand Theft Auto 5

Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Thema Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

Aktuellstes Video zu Conan Exiles

Conan Exiles - Early Access Launch Trailer

Conan Exiles ist für PC erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.