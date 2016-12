0 0

Es tut sich wieder etwas an der Castlevania-Front: Fred Seibert, Produzent der Animationsserie Adventure Time, deutete an, sein Studio arbeite derzeit an einer Adaption von Konamis Klassiker Castlevania.

Lange haben wir nichts mehr davon gehört, aber nun gibt es Neuigkeiten zur geplanten Castlevania-Animationsserie. Fred Seibert, Produzent der Animationsserie Adventure Time und Kopf von Frederator Networks, Inc. und Frederator Studios gab im Nick AnimationPodcast den Hinweis, dass sie derzeit an einem langgehegten Projekt basierend auf einem klassischen Videospiele-Franchise arbeiteten. Und da fällt sofort ein Titel ein: Castlevania. Denn Frederator Studios besitzt die Rechte an einer Castlevania-Adaption seit über zehn Jahren.

Projekt mit Adi Shankar

Adi Shankar, Produzent der guten Judge-Dredd-Verfilmung mit Karl Urban und weiterer Actionfilme und Thriller wie Lone Survivor, The Grey - Unter Wölfen und Killing Them Softly hatte bereits im Sommer 2015 davon gesprochen, eine Adaption von Castlevania als Mini-Serie zu planen. "Ich produziere eine ultrabrutale Castlevania-Mini-Serie mit meinen Kumpels Fred Seibert und Kevin Kolde. Es wird düster, satirisch und nach einer Dekade der Propaganda wird es das Vampir-Subgenre auf den Kopf stellen", ließ er damals über seine Facebook-Seite verlauten.

Die Story, so Shankar, sei ebenfalls bereits gefunden: Verfilmt werden solle die Handlung aus Castlevania 3 - Dracula's Curse, das 1990 für den NES erschien. Darin will der erneut zum Leben erweckte Dracula den Belmont-Clan ein für alle Mal vernichten und die Welt in Dunkelheit hüllen. Um das zu verhindern, erhält Trevor Belmont Hilfe vom Piraten Grant DaNasty, der Magierin Sypha Belnades und Alucard, Draculas Sohn. Stilistisch nannte Shankar die Klassiker Akira, Ghost in the Shell, Young Justice und Ninja Scroll als Vorbilder. Sein Plan sei es, den ersten richtigen amerikanischen Anime für Erwachsene zu produzieren.

Und offenbar ist dieses Projekt am gedeihen. Wir halten euch auf dem Laufenden.