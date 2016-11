0 0

Vor einigen Tagen haben wir euch bereits berichtet, dass in Call of Duty: Modern Warfare Remastered eine Waffe auf Modern Warfare 2 gesichtet wurde. Dabei handelte es sich um die FAL. Nun sind weitere Bleischleudern im Code des Remaster aufgetaucht, die in der Community Fragen aufwerfen.

Im Source Code von Call of Duty: Modern Warfare Remastered wurden dabei unter anderem eine Schaufel, eine Kamchatka-Schrotflintesowie einige Pistolen, Sturmgewehre und Sniper. Manche davon haben nicht einmal eine texturierte Oberfläche. Auf Youtube sind mehrere solcher Videos von den Entdeckungen in Call of Duty: Modern Warfare Remastered aufgetaucht. Doch sie werden kurzerhand durch einen Copyright-Strike des Publishers gesperrt.

DLCs für Modern Warfare Remastered?

Nun stellt sich in der Community die Frage, welche Inhalte Activision dem Spiel in Zukunft hinzufügen möchte. Könnte es sich dabei um Waffen handeln, die zusammen mit den restlichen Maps erscheinen? Oder planen die Entwickler ein großes Addon, dass auch Modern Warfare 2 in das Remaster übernimmt?

Andere User vermuten, dass die Waffen noch Überbleibsel aus einer frühen Testphase des Spiels sind. Bislang hat sich Activision nicht zu den zusätzlichen Waffen in Call of Duty: Modern Warfare Remastered geäußert.



Call of Duty: Infinite Warfare - Die Geschichte von Call of Duty – von der Normandie bis ins Weltall Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (28 Bilder)

Aktuellstes Video zu Call of Duty: Modern Warfare - Remastered

Call of Duty: Modern Warfare - Remastered - E3 2016 Trailer

Call of Duty: Modern Warfare - Remastered ist seit dem 04. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.