Die große Ankündigung, dass alle ursprünglichen Maps von Call of Duty: Modern Warfare auch für das Remaster veröffentlicht werden, wurde bereits vor einigen Monaten gemacht. Und nun ist es endlich soweit. Nächste Woche erscheint das Update samt den restlichen Maps und zwei neuen Spielmodi für Modern Warfare Remastered.

Den Trailer zu den "neuen" Maps von Call of Duty: Modern Warfare Remastered findet ihr am Ende dieser Zeilen. Bei den Karten handelt es sich um Bloc, Countdown, Pipeline, Showdown, Strike und Wet Work, die bereits im Original vorhanden waren und nun ebenfalls für das Remaster aufgehübscht wurden. Zudem gibt es obendrauf noch "Winter Crash", eine Abwandlung der normalen Crash-Map, die dann zu Weihnachten spielt. Alle Besitzer von Call of Duty: Modern Warfare Remastered erhalten das Map-Paket.

Neue Spielmodi für Modern Warfare

Zudem werden mit dem Update auch noch Hardpoint und Gun Game als Spielmodi eingeführt. Diese waren bislang kein Teil von Call of Duty: Modern Warfare. Maps und Spielmodi erscheinen dann am 13. Dezember 2016 für das Remaster. Die Winter-Crash-Map wird ab dem 20. Dezember zur Verfügung stehen und noch eine spezielle Playlist mit dieser Karte mit sich bringen.



