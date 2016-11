0 0

Aktuell kursieren einige Gerüchte zum Remaster von Call of Duty: Modern Warfare im Netz. Angeblich wurden Daten im Code des Spiels gefunden, die eigentlich zu Modern Warfare 2 gehören. Nun vermuten die Fans, dass es in Zukunft DLCs geben soll, mit denen die Inhalte für das Remaster freigeschaltet werden.

Im Detail soll es sich dabei um die Waffe FN FAL handeln, die im Source Code des Spiels auftaucht. Einige User haben diese durch Datamining entdeckt. Im Single- umd Multiplayer von Modern Warfare Remastered ist sie allerdings nicht zu finden. Zunächst vermuteten viele, dass es sich um Überbleibsel aus einem frühen Build des Spiels handelt. Jedoch verteilt Activision auf Youtube mittlerweile Content Strikes für User, die die Waffe in einem Video zeigen.

Mehr als nur Waffen aus Modern Warfare 2?

Dies heizt die Spekulationen natürlich nur weiter an. Viele glauben, dass Activision weitere DLC-Inhalte geplant hat und zumindest Waffen aus Modern Warfare 2 in das Remaster übertragen will. Ob es dazu kommt, hat Activision bislang aber noch nicht bestätigt. Falls das Ganze der Wahrheit entsprechen sollte, wären natürlich auch die Überlegungen zu Maps aus Modern Warfare 2 nicht weit entfernt. Aktuell müssen wir aber abwarten, ob Activision eine entsprechende Ankündigung in den kommenden Monaten macht.



