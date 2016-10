Modern Warfare - Trophäen und Erfolge im Überblick

Call of Duty: Modern Warfare erscheint erneut und dieses Mal bringt es Trophäen und Erfolge mit sich. Damit ihr wisst, welche Achievements euch erwarten und welche Freischaltbedingungen ihr für die Errungenschaften erfüllen müsst, haben wir für euch in diesem Guide eine Tabelle mit allen Trophäen und Erfolgen des „neuen“ alten Modern Warfare zusammengestellt.

Call of Duty: Modern Warfare - Remastered - E3 2016 Trailer

Insgesamt gibt es bei Modern Warfare Remastered 51 Trophäen und 50 Erfolge zum Freischalten. Wie gewohnt bekommen Nutzer einer PS4 eine Platin-Trophäe und die Besitzer einer Xbox One können sich über eine bisher noch unbekannte Anzahl an Gamerscore freuen. Wollt ihr wissen, welchen Herausforderungen ihr euch für die Trophäen und Erfolge zu Modern Warfare stellen müsst, dann werft einen Blick in die folgende Tabelle.

Modern Warfare – Alle Trophäen und Erfolge im Überblick

Euch erwarten viele kleine und große Aufgaben, durch die ihr die Trophäen und Erfolge freischalten werdet. Zum Beispiel müsst ihr diverse Missionen abschließen, die Frachtschiffsimulation in weniger als 19 Sekunden beenden oder den Einzelspieler-Modus auf bestimmten Schwierigkeitsstufen beenden. Kein Problem für Veteranen wie euch! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Jagd nach allen Trophäen und Erfolgen von CoD: Modern Warfare.