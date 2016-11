Modern Warfare - Aufklärungsdaten: Laptops finden und Cheats aktivieren

Bei Call of Duty: Modern Warfare - Remastered könnt ihr ganz offiziell Cheats freischalten, die teilweise hilfreiche, aber auch witzige Effekte für euer Spiel aktivieren. Damit ihr allerdings Zugriff auf die Cheats bekommt, müsst ihr zunächst in der Kampagne alle Aufklärungsdaten finden. Wir zeigen euch in einem Video, wo diese Laptops zu finden sind und welche Effekte die Cheats haben.

Insgesamt wurden in der Kampagne von Modern Warfare Remastered 30 Aufklärungsdaten versteckt. Das Video oben von PowerPyx zeigt euch alle Fundorte der Laptops. Wisst ihr erstmal ungefähr wo sie sind, solltet ihr sie auch nicht verpassen, denn sie leuchten euch hell entgegen. Verpasst ihr doch eines der Aufklärungsdaten, ist es auch nicht so wild. Ladet die Mission der Kampagne einfach neu und geht zum Fundort des Computers.

Modern Warfare – Alle Cheats und ihre Effekte

Habt ihr alle Laptops gefunden, müsst ihr die Cheats nur noch im Menü aktivieren und schon könnt ihr loslegen. Ihr habt dann die Möglichkeit, bestimmte Farbfilter zu nutzen, Köpfe eurer Gegner in Melonen zu verwandeln oder die Spielgeschwindigkeit auf 40 % zu verringern. Was ihr aber noch wissen solltet: Ihr könnt die Cheats erst beim zweiten Spieldurchlauf nutzen, da ihr sie logischerweise im ersten freischalten werdet.

Zudem könnt ihr keine Trophäen und Erfolge mehr freischalten, sobald ihr die Codes nutzt. Aber alleine für das Sammeln der Aufklärungsdaten, schaltet ihr bereits Achievements frei. Die folgende Tabelle verschafft euch einen Überblick über alle Cheats in der Kampagne und nennt euch die Effekte dieser Codes.