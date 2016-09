0 0

Call of Duty: Modern Warfare Remastered hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Dieser bereitet euch auf den Release der Singleplayer-Kampagne vor, die schon für Vorbesteller von Infinite Warfare ab der kommenden Woche gespielt werden kann. Am Ende der News seht ihr den packenden Clip mit den besten Missionen von Modern Warfare.

Vorbesteller bekommen nämlich schon ab dem 5. Oktober Zugang zum Singleplayer-Part von Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Alle anderen müssen sich dann noch einen Monat gedulden, bis Infinite Warfare zusammen mit der Neuauflage erscheint.

Bislang keine Standalone angekündigt

Leider wird Modern Warfare Remastered vorerst nur in Kombination mit der Deluxe- und Legacy-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare angeboten. Eine Standalone-Version wurde zwar von den Entwicklern in einem Interview angeteasert, aber bislang noch nicht offiziell bestätigt. Vermutlich wird diese aber erst einige Monate nach dem Release von Infinite Warfare auf den Markt kommen.



