Eine Aussage von David Pellas, Director bei Raven, die sich um das Call of Duty: Modern Warfare Remastered kümmern, sorgt aktuell für Verwirrung. Denn wie es sich anhört, könnte der überarbeitete Shooter auch einzeln erhältlich sein, ohne die Legacy Edition von Infinite Warfare zu kaufen. Aber dann müsste man auf zusätzliche Karten zunächst verzichten.

„Was wir heute angekündigt haben, ist, dass wir zehn Maps zum Launch anbieten und das ist auch immer noch wahr.“ so Pellas in einem Interview. „Die Ankündigung heute ist, dass die sechs verbliebenen Maps an jeden ausgeliefert werden, der Modern Warfare Remastered kauft. Jeder der bereits eine Version davon oder eine Version zusammen mit Infinite Warfare besitzt, bekommt alle 16 Maps ohne zusätzliche Kosten.“

Gleich zum Start von Infinite Warfare?

Dennoch bleibt die Frage, wann eine solche Standalone-Variante von Modern Warfare Remastered erscheinen könnte. Aktuell kann nur vermutet werden, dass dies erst einige Zeit nach dem Release von Infinite Warfare passiert. Denn immerhin handelt es sich laut Aussage von Activision bei Modern Warfare Remastered um den bislang besten und größten Bonusinhalt. Die Macher werden das Ganze also nicht durch eine voreilige Ankündigung des Standalones kaputt machen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten diesbezüglich gibt.



