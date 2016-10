0 0

An diesem Wochenende startet die Beta-Phase von Call of Duty: Infinite Warfare. Da die Entwickler euch noch einmal daran erinnern wollen, dass in wenigen Tagen die Waffen wieder heiß laufen, gibt es nun einen schicken, kleinen Trailer. Diesen findet ihr natürlich am Ende der News.

Die Beta-Phase von Call of Duty: Infinite Warfare findet ab dem 14. Oktober 2016 statt. Ab dann habt ihr zehn Tage Zeit, um den Ego-Shooter auf Herz und Nieren zu testen. Leider wird die Testphase vorerst aber nur auf der PS4 zugänglich sein. Und dies auch nur für Spieler, die Call of Duty: Infinite Warfare bereits vorbestellt haben.

Combat Rigs im Multiplayer

Vom 21. bis 24. Oktober 2016 werden dann noch einmal die Xbox-One-Spieler eine Chance auf den Multiplayer-Modus bekommen. PC-Spieler gehen leider leer aus, bis Call of Duty: Infinite Warfare dann endlich am 4. November 2016 erscheint.

Im Multiplayer habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen Klassen, die als Combat Rigs bezeichnet werden. So gibt es etwa den Warfighter, der auf mittlere Distanzen ausgelegt ist, während der Synaptic mit jedem Abschuss schneller werden kann.



