Nur noch wenige Stunden dauert es, bis Call of Duty: Infinite Warfare an den Start geht. In den letzten Jahren haben viele Spieler die Bewegungsmöglichkeiten des Shooters kritisiert. Den meisten sind diese einfach zu schnell, um im Multiplayer damit wirklich Spaß zu haben. Für diese Fraktion gibt es aber mit Infinite Warfare eine Möglichkeit in den privaten Matches.

Dort lassen sich nämlich einige Features abstellen, wie ein User auf Reddit zeigt. Neben den großen Hauptaspekten des Multiplayers von Infinite Warfare gibt es aber auch noch andere Einstellungen, die ihr zusammen mit euren Freunden vornehmen könnt. So lassen sich unter anderem Scorestreaks und Payloads abschalten. Zudem lassen sich so auch Spiele erstellen, bei denen nur Kopfschüsse gezählt werden.

Viele Neuerungen in Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare will mit seinen Änderungen tatsächlich wieder ein wenig langsamer werden und sich so an die alten Teile annähern. Denn obwohl Wallrun und Doppelsprung noch im Spiel sind, lassen diese sich nicht mehr aneinanderreihen, um exorbitante Höhe und scheinbar unmögliche Winkel im Multiplayer zu erreichen. Dies dürfte vor allem bei den Anfängern für deutlich weniger Frust sorgen, wenn sie auch die Gegner sehen, von denen sie getroffen werden. Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PC, Xbox One und PS4.



