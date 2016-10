0 0

Anfang November erscheint das neue Call of Duty. Mit Infinite Warfare wird es aber auch eine Legacy Edition geben, in der das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare enthalten ist. Nun steht fest, wie viel Speicherplatz ihr dafür auf eurer Festplatte freischaufeln müsst. Und das ist nicht gerade wenig.

Laut der PS4-Verpackung von Call of Duty: Infinite Warfare werden für beide Spiele insgesamt 130GB fällig. Das ist eine ganze Menge, bedenkt man, dass die meisten Konsolen nur mit einer 500GB Festplatte ausgeliefert wurden. Und auch langsamere Internetverbindungen können bei dem Download von Modern Warfare Remastered schon ins glühen kommen.

Modern Warfare in der Early Access-Version

Denn schon jetzt dürfen Vorbesteller der Legacy-Edition von Infinite Warfare einen Abstecher in die Kampagne von Modern Warfare Remastered machen. Diese kommt auf der PS4 mit etwa 39GB daher.

Die Größe der beiden Spiele war aber dennoch abzusehen. Immerhin handelt es sich hier um zwei vollwertige Spiele, die beide noch einen Multiplayer-Modus mit sich bringen. Auf anderen Plattformen dürfte die Größe ähnlich ausfallen.



