0 0

Vor kurzem haben wir euch davon berichtet, dass die Windows-10-Store-Version von Call of Duty: Infinite Warfare einen ziemlich großen Nachteil hat. Spieler dieser Version können nicht mit Steam-Usern zusammenspielen. Dies schränkt die Spielerzahl natürlich extrem ein. Doch nun können Käufer dieser Version von Infinite Warfare aufatmen.

Denn Microsoft verspricht diesen nun ihr Geld zurück. Ihr könnt euch also an den Support wenden, um Call of Duty: Infinite Warfare zurückzugeben und das Spiel noch einmal bei Steam zu kaufen. Nur so könnt ihr aktuell mit der breiten Masse der Gamer zocken. Ein Reddit-User namens hayz00 hat einen Screenshot der Team-Deathmatch-Lobby im Windows-10-Store gepostet. Im beliebten Modus Team-Deathmatch befanden sich zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Spieler.

Bei wem liegt die Schuld?

Bislang ist ungeklärt, warum die Windows-10-Version von Call of Duty: Infinite Warfare nicht mit der Steam-Version des Shooters kompatibel ist. Allerdings hat Microsoft ein Statement veröffentlicht, dass eher auf Activision als Schuldigen deutet. Darin heißt es: „Wir unterstützen das Cross-Play zwischen mehreren Geräten und Plattformen und stehen allen Partnern zur Seite, die dies für ihr Spiel wollen.“ Demnach könnte sich Activision dagegen gesträubt haben, die beiden Versionen miteinander spielen zu lassen. Der Publisher hat sich noch nicht zu dem Thema geäußert.



Call of Duty: Infinite Warfare - Die Geschichte von Call of Duty – von der Normandie bis ins Weltall Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (28 Bilder)

Aktuellstes Video zu Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare - David Hasselhoff freigeschaltet! 17 weitere Videos

Call of Duty: Infinite Warfare ist seit dem 04. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.