Die Waffen bei Infinite Warfare tragen nicht lediglich futuristische Namen, sie sehen überwiegend auch so aus. Für Freunde von klassischen Waffen ist auch etwas dabei. In unserem Guide werden wir euch alle Waffen des Sci-Fi-Shooters vorstellen und zeigen euch auch, welche dieser Kanonen unserer Meinung nach als die beste Waffe im Spiel durchgehen kann.

Call of Duty: Infinite Warfare - Offizieller Story-Trailer 2 weitere Videos

Mit der Beta zu Infinite Warfare hatten wir sehr viel Spaß. Erwartet haben wir weniger, denn so richtig gefreut haben wir uns auf das Setting nicht. Und dennoch wurden wir überrascht. Zunächst das erste positive: Die Waffen sehen wirklich cool aus und machen Spaß. Das zweite Positive: Es gibt auch klassische Waffen für diejenigen unter euch, die das Zukunftsszenario nicht so sehr begrüßen. Eine Empfehlung für die beste Waffe werden wir euch aber erst geben, wenn wir auch das komplette Game gespielt haben.

Trotz neuer und unbekannter Waffen, die den verrückten Hirnen der Entwickler entsprungen sind, gibt es weiterhin die üblichen Kategorien. Auch der Aufbau im Menü ist nicht viel anders, als ihr es schon von Vorgängern kennt. Nachfolgend stellen wir euch alle Waffen vor und beschreiben sie genauer. Zudem erfahrt ihr mehr über die Primär- und Taktikausrüstung, die ebenfalls recht ausgefallen ist.

Infinite Warfare – Waffen des Zukunfts-Shooters

Die Waffen bei Infinite Warfare lassen sich mit Hilfe von Schrott zu Prototypen erweitern. Das bedeutet, dass ihr eure Waffen jetzt personalisieren könnt. Ihr schaltet oder baut etwas wie Perks und setzt sie bei euren Waffen ein. Das gilt für alle Kategorien der Schießeisen. Diese sind:

Sturmgewehre MPs LMGs Snipergewehre Shotguns Pistolen Werfer Nahkampfwaffen

Im Folgenden erfahrt ihr Details zu den einzelnen Waffen im Shooter und könnt euch bereits ausmalen, mit welcher dieser fantastischen Kanonen ihr in die Sci-Fi-Schlacht ziehen wollt.

Alle Waffen: Sturmgewehre

Insgesamt könnt ihr euch bei Release zwischen fünf verschiedenen Sturmgewehren entscheiden. Darunter findet ihr einfache Gewehre, aber auch welche, die mit Energiezellen betrieben werden. Die einzelnen Attribute der Waffen, könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Waffen Attribute KBAR-32 •Vollautomatisches Sturmgewehr

•Schnelle Schussrate

•Erhöhte Stabilität beim Schießen aus der Hüfte

•Akurate Mobilität NV4 •Vollautomatisches Sturmgewehr

•Erhöhte Feuerrate

•Erhöhte Stabilität

•Erhöhte Präzision

•Für mittlere bis große Distanzen. R3K •Energiewaffe

•Feuerstöße werden beim wiederholten Einsatz stärker bis hin zur extremer Mannstoppwirkung Type 2 •Energiegewehr

•Kann in zwei Waffen aufgesplittet und dann beidhändig geführt werden

•Höchste Feuerrate dieser Art von Waffen Volk •Vollautomatisches Energiegewehr

•Beste Mannstoppwirkung aller Waffen dieser Art

•Niedrige Feuerrate

Alle Waffen: Maschinenpistolen

Die schnellen Kämpfer unter euch, die auch schnelle Waffen bevorzugen, werden diese Tabelle besonders interessiert studieren. Hier könnt ihr alle Attribute der MPs einsehen.

Waffen Attribute Erad •Vollautomatische Energiewaffe

•Streumündung

•Gedämpfter Rückstoß

•Höchste Präzision aller Waffen dieser Art FHR-40 •Vollautomatische Maschinenpistole

•Mit Bolzenträger

•Moderate Reichweite

•Extrem hohe Feuerrate HVR •Vollautomatische MP

•Verschießt schwere Munition

•Höchste Mannstoppwirkung dieser Art von Waffen Karma-45 •Doppelmagazin (erhöhte Munitionskapazität)

•Erhöhte Nachladegeschwindigkeit RPR Evo •Vollautomatische MP

•Mit alternativem Sturmgewehr-Modus

•Mit Hybridvisier für Präzision auf größere Distanzen

Alle Waffen: Leichte Maschinengewehre

Auch in dieser Waffen-Kategorie könnt ihr euch für Energiezellen entscheiden. Mögt ihr schwere Gewehre, dann schaut in die Tabelle, was Infinite Warfare hier für euch bereithält.

Waffen Attribute Mauler •Vollautomatisches schweres LMG

•Sehr hohe Feuerrate

•Relativ hohe Präzision beim Schießen aus der Hüfte R.A.W. •Vollautomatische Energiewaffe

•Verlässliche Feuerrate

•Hohe Kapazität an Energiezellen Titan •Vollautomatische Energiewaffe

•Erhöhter Rückstoß

•Hoher Schaden

Alle Waffen: Scharfschützengewehre

Als Sniper durch die kleinen Maps von Call of Duty sprinten ist keine einfache Sache. Dennoch haben viele die richtige Taktik für diese Klasse herausgefunden. Die nächste Tabelle zeigt euch, welche Sniperwaffen euch zur Auswahl stehen.

Waffen Attribute DMR-1 •Halbautomatisches Snipergewehr

•Sehr schnell nachladbar

•Moderate Mannstoppwirkung

•Geringer Rückstoß EBR-800 •Halbautomatisches Energiegewehr

•Mit alternativem Sturmgewehr-Modus

•Verringerter Energieverbrauch

•Automatisches Feuern KBS Longbow •Treffer oberhalb der Hüfte enden tödlich

•Beim Nachladen kein Anvisieren möglich Widowmaker •Laufkammer für 2-Schuss-Feuerstöße

•Erhöhte Mobilität

Alle Waffen: Schrotflinten

Diese Schießeisen sind ebenfalls sehr beliebt auf kleinem Raum. Auch hier waren die Entwickler kreativ und haben bei der Erstellung der Schrotflinten optisch gute Arbeit geleistet. Die Attribute seht ihr nachfolgend.

Waffen Attribute Banshee •Erhöhte Feuerrate

•Ausgewogene Mannstoppwirkung DCM-8 •Vollautomatische Energie-Schrotflinte

•Hohe Kapazität

•Hohe Feuerrate Rack-9 •Überragende Mannstoppwirkung

•Erhöhte Präzision Reaver •Halbautomatische Schrotflinte

•Das Trommel-Drehmagazin sorgt für schnelles Feuer

Alle Waffen: Klassisch

Habt ihr lieber eine Kanone in der Hand, die euch irgendwie bekannt ist und eigentlich wollt ihr nichts mit dem neuen Schnickschnack zu tun haben, dann sucht euch doch eine dieser klassischen Waffen aus.

Waffen Attribute OSA •Vollautomatisches Sturmgewehr

•Integrierter Granatwerfer

•Schnelle Feuerrate

•Hohe Durchschlagskraft MacTav-45 •Vollautomatische MP

•Geringe Feuerrate

•Hohe Mannstoppwirkung

•Hohe Reichweite TF-141 •Scharfschützengewehr

•Überragende Stabilität

•Gutes Handling

•Extremen Rückstoß S-Ravage •Schrotflinte

•Langsames Nachladetempo

•Immense Reichweite

•Immense Mannstoppwirkung M1 •Halbautomatischer Karabiner

•Moderate Mannstoppwirkung

•Geringer Rückstoß

•Kann erst nachgeladen werden, wenn das Magazin leer ist

Alle Seitenwaffen: Pistolen

Als Sekundärwaffe könnt ihr euch unter anderem für eine Pistole entscheiden. Hier gibt es die eine oder andere zur Auswahl. Auch für Fans klassischer Pistolen, wurde ein kleiner Schatz eingebaut. Diese findet ihr mit allen anderen Pistolen in der folgenden Tabelle.

Seitenwaffen Attribute EMC •Halbautomatische Energiepistole

•Ausreichende Mannstoppwirkung Hailstorm •3-Schuss-Pistole

•Schnelle Feuerstöße Kendall 44 •Halbautomatische Pistole

•Ultraschnelle Feuerrate

•Erhöhte Stabilität beim Feuern aus der Hüfte Oni •Vollautomatische Energiepistole

•Feuerrate erhöht sich mit der Zeit Hornet •Klassische vollautomatische Pistole

•Höchster Rückstoß aber auch höchste Feuerrate aller Waffen

Alle Seitenwaffen: Werfer

Mit Kanonen auf Spatzen schießen, könnt ihr auch mit den folgenden Werfern. Doch nicht nur dafür sind sie gedacht! Welche Werfer ihr zu eurer Unterstützung mit in die Schlacht nehmen könnt, zeigt euch diese Liste.

Seitenwaffen Attribute Haubitze •Granatwerfer

•Schnelle Feuerrate

•Projektile explodieren beim Aufprall P-LAW •Aufladbarer Energiewerfer

•Plasmaladungen verursachen beim Explodieren Flächenschaden Spartan SA3 •Werfer mit Zielerfassung

•Dient zur Luftabwehr mit optischer Erfassung

•Kann auch frei abgefeuert werden

Alle Waffen: Nahkampf

Die Auswahl für den Nahkampf ist im Arsenal sehr klein. Zumindest mit Release gibt es nicht viele Möglichkeiten. So wie wir aber die Reihe kennen, wird noch einiges nachgeliefert und dann werden wir auch die folgende Tabelle ergänzen.

Nahkampfwaffen Attribute Kampfmesser •Für schnelles und leises Ausschalten

Übersicht über die Primär- und Taktikausrüstung

Wie gewohnt könnt ihr bis zu zwei Primär- und Taktikausrüstungen mitnehmen. Diese sind auch wunderbar an das Zukunftsszenario angepasst. Je nach Taktik entscheidet ihr euch für die Ausrüstung, die euch dann verschiedene Vorteile bringt. Welche es sind, seht ihr nachfolgend.