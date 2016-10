In Call of Duty: Infinite Warfare könnt ihr euch auf eine rasante Jagd nach Trophäen und Erfolgen gefasst machen. Schnell, hektisch und überraschend, so ist der Shooter - Wie gewohnt eben. Für die meisten Erfolge müsst ihr euch in die Singleplayer-Kampagne stürzen und den neuen Zombie-Modus ausprobieren. Welche Trophäen und Erfolge bei CoD: Infinite Warfare im Detail auf euch warten und wie ihr diese freischalten könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Call of Duty: Infinite Warfare - Offizieller Story-Trailer 2 weitere Videos

Call of Duty: Infinite Warfare schickt euch in eine zukunftsträchtige Welt mit Robotern, futuristischen Kampfanzügen und Zombies. Ihr führt den unendlichen Krieg im Weltall und könnt euch auf neue Spielmechaniken freuen, wie etwa die Einbindung der Schwerelosigkeit auf der Raumstation. Im Übrigen erscheint im Zuge des Releases von CoD: Infinite Warfare eine Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare.

CoD: Infinite Warfare - Trophäen und Erfolge im unendlichen Krieg freischalten Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/7 Bild 39/45 1/1 Ihr könnt in Call of Duty: Infinite Warfare alle Erfolge und Trophäen sammeln, wenn ihr keine Angst habt, in den unendlichen Krieg zu ziehen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Call of Duty: Infinite Warfare – Erfolge freischalten und Trophäen sammeln

Ihr könnt bei Call of Duty: Infinite Warfare insgesamt 50 Erfolge und 51 Trophäen freischalten. Dabei hat Activision für Abwechselung gesorgt. Wollt ihr alle Achievements bekommen, dann müsst ihr unter anderem eine Nachrichtensendung schauen, Songs aus vergangenen CoD-Teilen finden und David Hasselhoff freischalten, der eine ganz besondere Rolle in CoD: Infinite Warfare bekommen hat – Lasst euch überraschen!

PS4-Spieler können mit folgender Aufteilung der Trophäen rechnen:

37 Bronze-Trophäen

12 Silber-Trophäen

1 Gold-Trophäe

1 Platin Trophäe

Für Spieler auf der Xbox One gibt es natürlich wieder einen Gamerscore von 100 % einzufahren. Der Gamerscore ist jedoch leider noch nicht publik geworden und wird ergänzt, sobald Informationen zu den Zahlen bekannt sind.

Neben einigen witzigen Erfolgen müsst ihr aber auch die ernsten Errungenschaften erlangen, wie etwa alle Missionen der Singleplayer-Kampagne abzuschließen oder eine bestimmte Anzahl an Waffen zu scannen und diverse Gegner zu besiegen. Könnt ihr das alles schaffen?

CoD: Infinite Warfare – Alle Erfolge inklusive Freischaltbedingungen

Folgende Tabelle listet euch alle Trophäen und Erfolge von CoD: Infinite Warfare auf und gibt euch einen gezielten Hinweis zu den Freischaltbedingungen. Ein genauer Leitfaden zum Freischalten der Errungenschaften folgt nach und nach, sobald der Shooter endlich veröffentlicht wurde.