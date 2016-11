Infinite Warfare - Schnell Schrott sammeln und Prototypen fertigen

Bei Call of Duty: Infinite Warfare müsst ihr Schrott sammeln, um daraus eure Prototypen fertigen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr schnell Schrott bekommt und stellen euch nochmal alle Prototypen vor, in die ihr das Bergungsgut investieren könnt.

Prototypen-Waffen sind Erweiterungen der normalen Waffen. Sie geben euren Schießeisen zusätzliche Perks und machen sie stärker. Bei Infinite Warfare habt ihr auch die Möglichkeit, Prototypen aus den Vorratslieferungen zu bekommen. Besonders da ist es aber eher selten und oft auch ärgerlich, da es selten das Stück ist, dass ihr eigentlich haben wollt.

Infinite Warfare – Schnell Schrott sammeln

Vorratslieferungen schaltet ihr mit Schlüsseln frei, die ihr euch hart im Spiel erarbeitet. Zudem könnt ihr sie auch mit echtem Geld kaufen. Bekommt ihr dann aber nicht die Prototypen, die ihr haben wollt, dann ist es umso ärgerlicher. Damit ihr also nicht auf die Vorratslieferungen angewiesen seid, solltet ihr Wege suchen, um Schrott zu sammeln.

Weshalb ihr so viel von dem Bergungsgut braucht ist, dass ihr vielleicht eine Reihe von legendären bzw. epischen Erweiterungen freischalten müsst, um eure gewünschte Prototyp-Waffe zu bekommen. Es gab bereits schon viele Tipps zum Bergen von Schrott doch so richtig schien keiner eine Antwort zu haben. Nutzt die folgenden Hinweise, um viel Schrott zu bekommen.

Aus Schrott Prototypen fertigen

Im Prototypen-Labor könnt ihr eure einfachen Kanonen in Prototypen verwandeln. Die könnt ihr in eurem Menü auch alle einsehen. Schaltet einfach oben durch die Reiter der Waffenarten und sucht euch eure Lieblingskanone aus. Für diese könnt ihr dann die Erweiterungen freischalten und zwar eine nach der anderen. Die folgende Tabelle zeigt euch die einzelnen Perks der Prototypen. So bekommt ihr eine Übersicht über die Verbesserungen auf einer Seite.